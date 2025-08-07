Santé

Lyon : une quarantaine de personnes infectées par le virus de l’hépatite A, l’ARS fait de la prévention

Face à la recrudescence du virus de l’hépatite A à Lyon, l’ARS passe à l’action.

Depuis le mois de juin, l’Europe est touchée par une augmentation sérieuse du nombre de personnes contaminées par le virus de l’hépatite A. Et les habitants de la métropole de Lyon ne sont pas épargnés. D’après les derniers chiffres publiés par l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 40 personnes résidents dans l’agglomération ont été infectées par cette maladie du foie.

Rappelons que l’hépatite A se transmet en grande partie par l’eau ou des aliments souillés, ainsi que par le contact avec des objets ou des mains contaminés.

Pour faire face à cette épidémie, l’ARS recommande de se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon "en particulier avant les repas et après le passage aux toilettes", de laver ses aliments avec de l’eau potable et d’éviter de manger des fruits de mer crus ou peu cuits.

De plus, il est fortement conseillé de se vacciner (si cela n’est pas déjà fait) contre l’hépatite A en cas de voyage dans les zones où l’épidémie circule énormément. L’Afrique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient, l’Asie centrale et l’Océanie sont visés par cette campagne de vaccination. Mais avant de se déplacer dans ces secteurs, il est souhaitable d’obtenir un avis médical.

Frask le 07/08/2025 à 17:25

Est ce en lien avec les différentes boucheries et restaurants fermés pour absence hygiène ?

Une chance pour la France le 07/08/2025 à 16:57

Les virus étrangers aussi sont une chance pour la France.

mdr 69 le 07/08/2025 à 16:43
Qu’est-ce qu’on peut faire pour toi ? a écrit le 07/08/2025 à 16h09

T’as besoin que les agences gouvernementales te disent de te laver les mains avant de manger et en sortant des toilettes ??

Au vu des nombreuses et fréquentes fermetures administratives de commerces de bouche sur cette thématique... oui. il faut le rappeler. C'est triste.

Rlb le 07/08/2025 à 16:24

Comme par hasard d'où vient le virus.
Et d'autres suivront

Qu’est-ce qu’on peut faire pour toi ? le 07/08/2025 à 16:09
Moua ha ha a écrit le 07/08/2025 à 15h26

Le prévention c’est «prévenir » bien avant ne pas attendre que le virus se répande. Ah la France et la prévention, dans tt les domaines c’est toujours après coup qu’ils se réveillent. A quoi ça sert de créer des organismes qui coûtent une blindes et qui ne sont jamais efficients ? Quand l’ADEME me préconise de porter mon soutif 7 jours je me dis quand même des millions pour qu’on me dise d’être crado et s’occuper de mes soutifs c’est du délire. ARS ADEME etc… 313 commissions et instances ne se sont pas réunies une seule fois en 2022 et pourtant ça coûte des milliards d’euros. Dingue

T’as besoin que les agences gouvernementales te disent de te laver les mains avant de manger et en sortant des toilettes ??

Moua ha ha le 07/08/2025 à 15:26

Le prévention c’est «prévenir » bien avant ne pas attendre que le virus se répande. Ah la France et la prévention, dans tt les domaines c’est toujours après coup qu’ils se réveillent. A quoi ça sert de créer des organismes qui coûtent une blindes et qui ne sont jamais efficients ? Quand l’ADEME me préconise de porter mon soutif 7 jours je me dis quand même des millions pour qu’on me dise d’être crado et s’occuper de mes soutifs c’est du délire. ARS ADEME etc… 313 commissions et instances ne se sont pas réunies une seule fois en 2022 et pourtant ça coûte des milliards d’euros. Dingue

Ex Précisions le 07/08/2025 à 15:22

Ils faut donc que tout le monde se fasse vacciner, beaucoup traversent certaines de ces régions tous les jours dans la Métropole ;-)

