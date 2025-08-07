Lyon : une quarantaine de personnes infectées par le virus de l’hépatite A, l’ARS fait de la prévention

Depuis le mois de juin, l’Europe est touchée par une augmentation sérieuse du nombre de personnes contaminées par le virus de l’hépatite A. Et les habitants de la métropole de Lyon ne sont pas épargnés. D’après les derniers chiffres publiés par l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 40 personnes résidents dans l’agglomération ont été infectées par cette maladie du foie.

Rappelons que l’hépatite A se transmet en grande partie par l’eau ou des aliments souillés, ainsi que par le contact avec des objets ou des mains contaminés.

Pour faire face à cette épidémie, l’ARS recommande de se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon "en particulier avant les repas et après le passage aux toilettes", de laver ses aliments avec de l’eau potable et d’éviter de manger des fruits de mer crus ou peu cuits.

De plus, il est fortement conseillé de se vacciner (si cela n’est pas déjà fait) contre l’hépatite A en cas de voyage dans les zones où l’épidémie circule énormément. L’Afrique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient, l’Asie centrale et l’Océanie sont visés par cette campagne de vaccination. Mais avant de se déplacer dans ces secteurs, il est souhaitable d’obtenir un avis médical.