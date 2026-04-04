Lyon : Fanny Dubot réélue maire du 7e arrondissement, un nouvel exécutif installé

Le 7e arrondissement de Lyon ouvre un nouveau chapitre politique, dans la continuité.

Réuni ce samedi 4 avril, soit près de deux semaines après le second tour des municipales, le conseil d’arrondissement a procédé à l’installation de la nouvelle mandature et à l’élection de Fanny Dubot, reconduite dans ses fonctions.

La maire écologiste du 7e a immédiatement esquissé les grandes lignes de son action pour les années à venir, plaçant la réduction des inégalités au cœur de son projet. "Il repose notamment sur un objectif central : la réduction des inégalités, condition indispensable pour faire société", a-t-elle affirmé devant les élus.

Autour d’elle, un exécutif renouvelé a été constitué. Treize adjoints ont été élus, complétés par plusieurs conseillers délégués chargés de dossiers spécifiques.

Le 1er adjoint, Vincent Monot, hérite notamment des compétences liées à l’Aménagement, aux Mobilités et aux Commerces.

Parmi les autres délégations, on retrouve la Sécurité et la Prévention pour Bénédicte Pasiecznik, les Solidarités et le Logement pour Fanny Talbot, l’Education pour Kévin Le Saux, la Transition écologique pour Fanny Digard, la Culture pour Prune Chanay ou encore le Sport et les Evénements pour Matthieu Boucheron.

Dans son discours d’installation, Fanny Dubot a insisté sur les attentes exprimées par les habitants lors de la campagne. "La question du logement est revenue avec force […] Les enjeux éducatifs ont également été au cœur des discussions […] La sécurité, enfin, reste une attente forte et légitime", a-t-elle rappelé.

La maire a également annoncé la poursuite de projets concrets, comme la rénovation de la Cité Jardin, le développement de logements sociaux ou encore la création de nouveaux équipements publics.

Elle appelle également de ses voeux l’ouverture de nouvelles crèches, la création d’équipements sportifs et culturels ou l’amélioration des espaces publics, comme le parc de Gerland.