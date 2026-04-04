Lyon : Fanny Dubot réélue maire du 7e arrondissement, un nouvel exécutif installé

Le 7e arrondissement de Lyon ouvre un nouveau chapitre politique, dans la continuité.
Réuni ce samedi 4 avril, soit près de deux semaines après le second tour des municipales, le conseil d’arrondissement a procédé à l’installation de la nouvelle mandature et à l’élection de Fanny Dubot, reconduite dans ses fonctions.
La maire écologiste du 7e a immédiatement esquissé les grandes lignes de son action pour les années à venir, plaçant la réduction des inégalités au cœur de son projet. "Il repose notamment sur un objectif central : la réduction des inégalités, condition indispensable pour faire société", a-t-elle affirmé devant les élus.
Autour d’elle, un exécutif renouvelé a été constitué. Treize adjoints ont été élus, complétés par plusieurs conseillers délégués chargés de dossiers spécifiques.
Le 1er adjoint, Vincent Monot, hérite notamment des compétences liées à l’Aménagement, aux Mobilités et aux Commerces.
Parmi les autres délégations, on retrouve la Sécurité et la Prévention pour Bénédicte Pasiecznik, les Solidarités et le Logement pour Fanny Talbot, l’Education pour Kévin Le Saux, la Transition écologique pour Fanny Digard, la Culture pour Prune Chanay ou encore le Sport et les Evénements pour Matthieu Boucheron.
Dans son discours d’installation, Fanny Dubot a insisté sur les attentes exprimées par les habitants lors de la campagne. "La question du logement est revenue avec force […] Les enjeux éducatifs ont également été au cœur des discussions […] La sécurité, enfin, reste une attente forte et légitime", a-t-elle rappelé.
La maire a également annoncé la poursuite de projets concrets, comme la rénovation de la Cité Jardin, le développement de logements sociaux ou encore la création de nouveaux équipements publics.
Elle appelle également de ses voeux l’ouverture de nouvelles crèches, la création d’équipements sportifs et culturels ou l’amélioration des espaces publics, comme le parc de Gerland.
la sécurité serait une de ses 3 prioritésSignaler Répondre
Merci Mme DUBOT, on est rassuré ..........................
On sait tous que "réduction des inégalités" pour la gauche signifie un nivellement vers le bas de toute la population...Signaler Répondre
À quoi servent tous ces élus ? Ne font-ils pas doublons avec ceux de la mairie centrale ? Beaucoup resteront des inconnus avec de belles rémunérations soumises à retraite .Lyon Mag devrait en cours de mandat faire un sondage , un quiz type qui fait quoi ?Signaler Répondre
Pas du tout reprentatif de la population du 7e.Signaler Répondre
LYON ville de l' entre-soi ?
CE SERA LE RNSignaler Répondre
bien mérité .............
Ok mais si dans 7 ans, si un tel guignol comme Aulas se présente, nous en reprendrons pour 6 ans.Signaler Répondre
Les amateurs pensent que tu aurais dû clairement te taire.Signaler Répondre
Occupe toi de tes affaires et uniquement de tes propres affaires, p'tit ridicule !
Changer de trottoir pour ne pas voir le réel, rien de neuf avec les postures et le déni des écolos enfermés dans l'aveuglement idéologique.Signaler Répondre
Une dream team ;-)Signaler Répondre
Mme Dubot a-t-elle toujours peur de se promener dans son quartier suivant les endroits et les heures comme elle l'avait dit ?
La prime à la médiocrité.Signaler Répondre
Fanny pense à enlever le bitume au pied des arbres place Jean Macé, c’est pile devant vos fenêtres.
C’est pas très écolo tout ça
C’est même limite écocides à ce niveau de bêtise.
Avec cette réélection, c est maintenant qu il faut acheter de l immobilier ..... Dans 7 ans, quand tous les gauchistes seront virés ça vaudra de l'or ......Signaler Répondre
Tu a du boulot avec la sécurité ma petite dame mais dans ton cas ca sera pas possible mais bien pire. Avis aux amateurs.Signaler Répondre
Donc elle parle sécurité mais c'est projet c'est rénovation pour les SDF ect et végétalisée quoi rien de nouveauSignaler Répondre