Métropole de Lyon : 1 000 policiers et gendarmes déployés, le bilan impressionnant de l’énorme opération anti-drogue

Ce mardi 19 mai, un important dispositif de sécurité a été déployé dans toute l’agglomération lyonnaise dans le cadre d’une vaste opération de lutte contre le narcotrafic.

Au total, "1000 policiers nationaux et militaires de la gendarmerie" ont été mobilisés sous l’autorité du préfet et du procureur de la République de Lyon, Thierry Dran. Selon la préfecture, près de "200 opérations judiciaires et de contrôles ciblés" ont été menées dans l’agglomération lyonnaise et dans plusieurs communes du Rhône.

Guillotière, Tonkin, gares lyonnaises…

Après plusieurs semaines de préparation, les forces de l’ordre ont visé "des lieux de trafic, de consommations, de transits et des objectifs identifiés dans des dossiers judiciaires."

Les opérations se sont notamment déroulées dans plusieurs secteurs sensibles de la métropole comme la Guillotière à Lyon, le quartier du Tonkin à Villeurbanne ou encore dans les gares lyonnaises de Part-Dieu, Perrache et Gerland. Des contrôles ont également été réalisés sur les réseaux routiers, dans les transports en commun et les gares ferroviaires.

Le préfet Étienne Guyot s’est d’ailleurs déplacé sur le terrain aux côtés du maire de Lyon et du procureur de la République afin d’afficher une “union sacrée de l’ensemble des pouvoirs publics” face à la montée des violences liées au narcotrafic.

122 interpellations et plus de 100 kg de drogue saisis

La préfecture évoque "un bilan sans précédent" pour cette opération d’envergure. Selon les chiffres communiqués par les autorités, 122 individus ont été interpellés au cours de cette journée d’opération. Les forces de l’ordre ont également saisi 107 kg de produits stupéfiants, "en grande majorité du cannabis." Neuf armes ont été découvertes, parmi lesquelles six armes de poing ainsi que trois armes longues, dont "1 kalachnikov, 1 fusil à pompe, 1 fusil à canon scié."

Les autorités ont aussi récupéré 40 000 euros en numéraire ainsi que 2 400 francs suisses. Dans le cadre d’un contrôle CODAF, 22 000 euros supplémentaires ont été saisis par les finances publiques. Dix-huit étrangers en situation irrégulière ont été placés en retenue tandis que 83 amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées, dont 71 liées aux stupéfiants.

Les interpellations ont concerné "des commanditaires, des nourrices, des ravitailleurs et des usagers-revendeurs" dans plusieurs communes de la métropole et du Rhône, notamment à Vénissieux, Bron, Décines, Vaulx-en-Velin, Meyzieu, Rillieux-la-Pape ou encore Saint-Genis-Laval.

Cette démonstration de force intervient alors que Lyon fait face depuis plusieurs mois à une montée des violences liées au narcotrafic.

Le drame le plus marquant reste l’incendie mortel survenu du 11 mai à Décines-Charpieu après un "paillassonnage," qui avait fait trois victimes. Plus récemment encore, une fusillade a éclaté lundi soir dans le 8e arrondissement de Lyon tandis qu’un autre incendie criminel s’est produit dans le 3e arrondissement.

Reste désormais à savoir si cette vaste opération permettra, sur la durée, de freiner durablement les réseaux de trafic et les violences qui touchent la métropole lyonnaise.