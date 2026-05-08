Nadège Prugnard : "Les Invites de Villeurbanne, un festival hors du commun, une grande fête politique"

Directrice des Ateliers Frappaz, Nadège Prugnard est également directrice artistique des Invites de Villeurbanne, qui se dérouleront du 19 au 21 juin prochain.

"C'est un festival qui est hors du commun, tout simplement parce qu'il est gratuit, accessible à tous et qu'il revendique vraiment cette idée de la culture comme un droit essentiel, vivant, vital, comme bien commun. Et surtout, c'est un festival qui s'adresse à tout le monde, toutes les classes sociales, tous les âges, tous les genres, toutes les origines", se félicite-t-elle.

Selon Nadène Prugnard, l'agglomération a besoin d'évènements de ce type : "On est maintenant dans une société qui se fracture de plus en plus, de violences à tout va, de fascisme en roue libre. Donc ce festival vient raconter quelque chose de très puissant sur la liberté de création, sur la liberté d'expression, sur comment on fait œuvre commune avec les uns et les autres".

Ce sont 150 compagnies qui seront invitées à Villeurbanne, dont certaines se produisent dans le monde entier devant des centaines de milliers de spectateurs.

"C'est une grande fête politique. Programmer un festival dans l'espace public, ça ne peut pas être un geste neutre. À la vue du contexte actuel, c'est forcément quelque chose d'engagé", conclut-elle, prônant "la fête comme force de résistance" dans l'ADN des Invites.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.