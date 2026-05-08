Politique

Rhône : la préfète salue le "sang-froid" des policiers après des tirs lors d’un refus d’obtempérer

Rhône : la préfète salue le "sang-froid" des policiers après des tirs lors d’un refus d’obtempérer

La préfète Fabienne Buccio a réagi après l’interpellation de deux suspects ayant ouvert le feu sur des motards de la police lors de leur fuite jeudi entre le Rhône et l'Ain.

La préfète du Rhône Fabienne Buccio a salué ce vendredi l’intervention des policiers nationaux après une opération marquée par un refus d’obtempérer et des tirs de fusil à pompe.

Dans un communiqué, la représentante de l’État évoque le "sang-froid" dont ont fait preuve les forces de l’ordre lors de l’interpellation des deux suspects jeudi 7 mai.

"Les faits intervenus hier nous rappellent, s’il le fallait, à quel point nos forces de l’ordre font preuve d’un engagement qui appelle notre reconnaissance", souligne la préfète.

Fabienne Buccio a également adressé ses "vœux de bon rétablissement" au policier blessé durant l’opération, percuté par le véhicule du chauffard.

Cette réaction intervient dans un contexte de fortes tensions sécuritaires dans l’agglomération lyonnaise, marqué ces derniers jours par plusieurs épisodes de violences armées et de narcotrafic.

9 commentaires
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dripoux le 08/05/2026 à 12:19
Bravo à nos policiers! a écrit le 08/05/2026 à 11h21

Un métier de plus en plus difficile à exercer car attaqué de toute part, en particulier de la gauche et de la macronie qui font preuve de lâcheté pour plaire à LFI et ses électeurs!

arrête de prier tout les soirs devant la photo de Pascal Praud

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CV à la DRPJ le 08/05/2026 à 12:01

J'ai envoyé mon cv à la DRPJ j'attends toujours qu'on m'appelle pour faire partie des effectifs

La dernière fois que j'ai tiré sur cibles mouvantes, c'était au casse - pipes à la vogue de la croix Rousse : 10 / 10

alors ??????

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thequestion le 08/05/2026 à 11:24
belle déclaration a écrit le 08/05/2026 à 11h10

Oui, bravo Madame la préfète 😉 Les policiers n'ont blessés personne! Ouf 😎

D'ailleurs , on se demande pourquoi ils sont armés!!!!!!

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Bravo à nos policiers! le 08/05/2026 à 11:21

Un métier de plus en plus difficile à exercer car attaqué de toute part, en particulier de la gauche et de la macronie qui font preuve de lâcheté pour plaire à LFI et ses électeurs!

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Ex Précisions le 08/05/2026 à 11:12

Et les 300 policiers "fixes" manquants pour la Métropole que réclament les FDO ???
Ça elle n'en parle pas...

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belle déclaration le 08/05/2026 à 11:10

Oui, bravo Madame la préfète 😉 Les policiers n'ont blessés personne! Ouf 😎

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Catalan le 08/05/2026 à 11:08

Comme disait Clemenceau " les hauts fonctionnaires sont comme les livres d une bibliothèque, ce sont les plus hauts placés qui servent le moins "

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oui oh ben le 08/05/2026 à 11:01

Elle n'aura pas vraiment marqué l'histoire !

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Tanderlove le 08/05/2026 à 10:09

Encore bravo à notre police

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Catalan le 08/05/2026 à 09:58

Elle quitte ses fonctions la semaine prochaine donc une déclaration de circonstance.

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