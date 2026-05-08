Rhône : la préfète salue le "sang-froid" des policiers après des tirs lors d’un refus d’obtempérer

La préfète du Rhône Fabienne Buccio a salué ce vendredi l’intervention des policiers nationaux après une opération marquée par un refus d’obtempérer et des tirs de fusil à pompe.

Dans un communiqué, la représentante de l’État évoque le "sang-froid" dont ont fait preuve les forces de l’ordre lors de l’interpellation des deux suspects jeudi 7 mai.

"Les faits intervenus hier nous rappellent, s’il le fallait, à quel point nos forces de l’ordre font preuve d’un engagement qui appelle notre reconnaissance", souligne la préfète.

Fabienne Buccio a également adressé ses "vœux de bon rétablissement" au policier blessé durant l’opération, percuté par le véhicule du chauffard.

Cette réaction intervient dans un contexte de fortes tensions sécuritaires dans l’agglomération lyonnaise, marqué ces derniers jours par plusieurs épisodes de violences armées et de narcotrafic.