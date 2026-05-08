Rhône : la préfète salue le "sang-froid" des policiers après des tirs lors d’un refus d’obtempérer

La préfète du Rhône Fabienne Buccio a salué ce vendredi l’intervention des policiers nationaux après une opération marquée par un refus d’obtempérer et des tirs de fusil à pompe.
Dans un communiqué, la représentante de l’État évoque le "sang-froid" dont ont fait preuve les forces de l’ordre lors de l’interpellation des deux suspects jeudi 7 mai.
"Les faits intervenus hier nous rappellent, s’il le fallait, à quel point nos forces de l’ordre font preuve d’un engagement qui appelle notre reconnaissance", souligne la préfète.
Fabienne Buccio a également adressé ses "vœux de bon rétablissement" au policier blessé durant l’opération, percuté par le véhicule du chauffard.
Cette réaction intervient dans un contexte de fortes tensions sécuritaires dans l’agglomération lyonnaise, marqué ces derniers jours par plusieurs épisodes de violences armées et de narcotrafic.
arrête de prier tout les soirs devant la photo de Pascal PraudSignaler Répondre
J'ai envoyé mon cv à la DRPJ j'attends toujours qu'on m'appelle pour faire partie des effectifsSignaler Répondre
La dernière fois que j'ai tiré sur cibles mouvantes, c'était au casse - pipes à la vogue de la croix Rousse : 10 / 10
alors ??????
D'ailleurs , on se demande pourquoi ils sont armés!!!!!!Signaler Répondre
Un métier de plus en plus difficile à exercer car attaqué de toute part, en particulier de la gauche et de la macronie qui font preuve de lâcheté pour plaire à LFI et ses électeurs!Signaler Répondre
Et les 300 policiers "fixes" manquants pour la Métropole que réclament les FDO ???Signaler Répondre
Ça elle n'en parle pas...
Oui, bravo Madame la préfète 😉 Les policiers n'ont blessés personne! Ouf 😎Signaler Répondre
Comme disait Clemenceau " les hauts fonctionnaires sont comme les livres d une bibliothèque, ce sont les plus hauts placés qui servent le moins "Signaler Répondre
Elle n'aura pas vraiment marqué l'histoire !Signaler Répondre
Encore bravo à notre policeSignaler Répondre
Elle quitte ses fonctions la semaine prochaine donc une déclaration de circonstance.Signaler Répondre