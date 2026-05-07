Baignade à la Confluence : Pierre Oliver accuse la Ville de Lyon d’avoir déjà décidé sans les habitants

Le projet de baignade naturelle dans la darse de Confluence continue de susciter des réactions politiques à Lyon. Dans un communiqué publié ce jeudi 7 mai, Pierre Oliver critique la concertation lancée par la Ville autour du futur site prévu pour l’été 2027 dans son 2e arrondissement.

Le maire LR estime que le projet a été déjà décidé avant même la consultation des habitants. Il reproche à la municipalité de ne consulter les habitants que sur les modalités d’aménagement, et non sur l’opportunité du projet lui-même.

"À aucun moment les habitants ne sont invités à se prononcer sur l’essentiel : souhaitent-ils, oui ou non, la réalisation de ce projet ?", écrit-il.

Selon lui, la démarche actuelle revient davantage à "accompagner une décision actée" qu’à organiser un véritable débat public.

Les écologistes pourraient lui rétorquer que le projet a été présenté avant l'élection municipale et que l'issue des urnes peut faire office de concertation à ce sujet.

Des inquiétudes de riverains mises en avant

Pierre Oliver affirme être régulièrement interpellé par des habitants du quartier de la Confluence sur la future piscine dans la darse. Il évoque notamment des craintes concernant les nuisances sonores, l’afflux de fréquentation, les questions de sécurité et l’impact sur le cadre de vie.

Ces préoccupations "méritent mieux qu’un simple questionnaire en ligne", estime-t-il.

L’élu critique aussi le fait que la concertation soit ouverte à tous via la plateforme Oyé!, sans ciblage spécifique des riverains directement concernés.

Le vice-président de la Métropole demande donc à la municipalité lyonnaise d’associer prioritairement les habitants du quartier, de garantir davantage de transparence et même d’abandonner le projet si un rejet clair s’exprimait localement.

Du côté de l'Hôtel de Ville, on risque de s'agacer du comportement de Pierre Oliver, seul élu de la majorité métropolitaine avec Jean-Michel Aulas à rester dans une opposition frontale alors que de nombreux acteurs, à la Ville ou à la Métropole, tentent pour le moment d'accoucher d'une période de cohabitation constructive.