Baignade à la Confluence : Pierre Oliver accuse la Ville de Lyon d’avoir déjà décidé sans les habitants

Le projet de baignade naturelle dans la darse de Confluence continue de susciter des réactions politiques à Lyon. Dans un communiqué publié ce jeudi 7 mai, Pierre Oliver critique la concertation lancée par la Ville autour du futur site prévu pour l’été 2027 dans son 2e arrondissement.
Le maire LR estime que le projet a été déjà décidé avant même la consultation des habitants. Il reproche à la municipalité de ne consulter les habitants que sur les modalités d’aménagement, et non sur l’opportunité du projet lui-même.
"À aucun moment les habitants ne sont invités à se prononcer sur l’essentiel : souhaitent-ils, oui ou non, la réalisation de ce projet ?", écrit-il.
Selon lui, la démarche actuelle revient davantage à "accompagner une décision actée" qu’à organiser un véritable débat public.
Les écologistes pourraient lui rétorquer que le projet a été présenté avant l'élection municipale et que l'issue des urnes peut faire office de concertation à ce sujet.
Des inquiétudes de riverains mises en avant
Pierre Oliver affirme être régulièrement interpellé par des habitants du quartier de la Confluence sur la future piscine dans la darse. Il évoque notamment des craintes concernant les nuisances sonores, l’afflux de fréquentation, les questions de sécurité et l’impact sur le cadre de vie.
Ces préoccupations "méritent mieux qu’un simple questionnaire en ligne", estime-t-il.
L’élu critique aussi le fait que la concertation soit ouverte à tous via la plateforme Oyé!, sans ciblage spécifique des riverains directement concernés.
Le vice-président de la Métropole demande donc à la municipalité lyonnaise d’associer prioritairement les habitants du quartier, de garantir davantage de transparence et même d’abandonner le projet si un rejet clair s’exprimait localement.
Du côté de l'Hôtel de Ville, on risque de s'agacer du comportement de Pierre Oliver, seul élu de la majorité métropolitaine avec Jean-Michel Aulas à rester dans une opposition frontale alors que de nombreux acteurs, à la Ville ou à la Métropole, tentent pour le moment d'accoucher d'une période de cohabitation constructive.
qu’est ce qui vous prend ? Pierre Oliver fait son boulot, qui est de défendre les habitants de son arrondissement qui sont mis depuis des années devant le fait accompli. Qui plus est, il a été est réélu maire du 2e, avec un score amélioré par rapport à 2020, en dépit des moqueries et attaques impuissantes dont il a fait l’objet, il est conseiller municipal de Lyon et VP de la Métropole. Échec ? beaucoup de loosers auraient aimé échouer comme ça. S’il vous énerve, prenez un calmant et ne pensez plus à lui.Signaler Répondre
Pour qqu’un qui a gagné, tu pleurniches aussi beaucoup.Signaler Répondre
La valeur des appartements à confluence, acquis à prix d’or par les bobos lyonnais, va considerablement baisser dans les prochaines années. Le quartier va se transformer pour ressembler aux cités.Signaler Répondre
À chaque fois que ce maire du 2ème prend des décisions pour son arrondissement, prend-il le soin de consulter à chaque fois les riches autochtones ?Signaler Répondre
Faut qu'il arrête de pleurer celui-là, sinon, on a des biberons pour occuper sa langue.
Mais tu nous saoule Monsieur TikTok !Signaler Répondre
T’es un loser, t’as rien à proposer , tu ne sais que pleurnicher.
T’as perdu, t’as perdu ! Vas t’occuper de papi Jean Mimi
Honnêteté politicienne : considérer que ses prédécesseurs avaient tort sur toute la ligne.Signaler Répondre
De toute façon piscine ou pas dans 5 ans le quartier Confluence c' est les Minguettes .Signaler Répondre
Les écolo ont l'habitude de passer en force, avec les mots valise "apaiser", "concerter" "négocier" "entendre les craintes"... Bref de la diarrhée verbale. Je plains les riverains (a cause de la faune que ça va drainer) et les baigneurs (courage pour se baigner dans ce bouillon de culture)Signaler Répondre
C’est certain que les habitants du quartier et plus particulièrement des immeubles qui donnent directement sur la darse vont apprécier le bruit et la population qui fréquentera cette piscine. Les personnes ont fait l’acquisition de biens dans un environnement qui se voulait assez luxueux et on prévoit de modifier totalement la donne en bouleversant les aménagements publiques. Certes la darse est sur le domaine public mais ce n’est très correct de la part de la ville. Nul doute que nos écolo gauchistes méprisent les propriétaires de ces immeubles et les propriétaires fonciers plus largement. Pourtant c’est ben eux qui, au travers de la taxe foncière, vont financer ces aménagements….Signaler Répondre
Vous envisagez de comprendre que la rivière est polluée ? Votre question c'est pour mettre en avant votre pollution mentale ?Signaler Répondre
tient monsieur TikTok comme d’habitude sans idée sans projet pour les lyonnaisSignaler Répondre
C'est surtout qu'on va dépenser beaucoup d'argent pour pas grand chose. Quand on voit qu'à Paris ils ont dépensé 1 milliard pour traiter la Seine. Il faudrait surtout se demander si le 2nd arrondissement pourrait devenir un quartier comme le 7eme ou le 1er. Un quartier où on va avoir une hausse d'insécurité mais bon pour les écolos, ils sont d'accord sur une chose avec LFI, c'est le concept de la nouvelle France (?)Signaler Répondre
Envisageriez vous de manger des nageurs ?Signaler Répondre
C'est le clan écolo qui s'exprime ? C'est l'idée qui apparait avec ce mépris et dédain qui caractérisent ce clan arrogant.Signaler Répondre
Je suis d'accord avec votre raisonnement : On ne devrait pouvoir aller dans un quartier que si on paye la taxe foncière ou si on a le bon profil. Il faut demander à Pierre Oliver d'instaurer un péage ou des invitations officielles pour pouvoir aller à Confluence ! C'est un quartier qui se mérite !Signaler Répondre
Olive reproche à Doucet de ne pas avoir le température avant de lancer le truc...Signaler Répondre
Miracle Doudou à bruler un cierge en notre cathédrale de Fourvière . Eradication de la leptospirose, Disparation des pyralènes et des PFAS. Une eau de source pure baignent les pieds de Marie. !Signaler Répondre
Piscine du Rhône pour les BCBG, Darse Confluence pour les clochards. C'est de la ségrégation ! MdrrSignaler Répondre
Que ne faut-il pas faire et dire pour exister.. Sacré PierrotSignaler Répondre
même une horloge cassée donne la bonne heure 2 fois par jour.Signaler Répondre
c'est pas parce qu'il a raison une fois que ce n'est pas un clown
On sait tous pertinemment qui on va voir débarquer là-bas et ce que ça va engendrer.Signaler Répondre
On sait on sait que les pastèques décident toujours dans leur coin...Signaler Répondre
Ou quand ils demandent un avis le projet est déjà définitivement bouclé.
Les gens se baignent déjà, sautent du pont qui enjambe les deux quais… Heureusement que je n’habite pas là-bas. Je voterais non.Signaler Répondre
Mr le Maire y font ça depuis qui sont arrivés a Lyon faire une pseudo concertation mais on déjà décidé voir même defois commencé les travaux comme ça o bah c'est commencé fait finirSignaler Répondre
d accord si cette baignade est réservée aux habitants de confluence ce dont on peut douter sinon cette remarque ne sert Qu à se faire remarquer pour la future élection du maire le Lyon : dans 7 ans tout de même …Signaler Répondre
Mmmm, un bon nid de racaille qui va se faire un plaisir de hurler et emm—-der le monde !Signaler Répondre
Sympa pour les riverains qui payent des taxes foncières indécentes !
il est noté partout tout le long de la Saône que le poisson est impropre à la consommation… ce qui signifie que la rivière est polluée… mais les bobos pseudos écolos qui aiment pas les lyonnais decident que ce n est pas grave de s empoisonner devant … dangerSignaler Répondre
Laisse les grands travailler et va faire tes vidéos de fake news dont personne n'est dupe, Pierre Oliver...Signaler Répondre
en quoi a t’il tort ?Signaler Répondre
logique alors de demander à tous les lyonnais et autres qui pourraient en bénéficier de se prononcer donc Mr Oliver votre remarque est comme d habitude déplacée et ne sert comme toujours qu à vous faire remarquer : pitoyable !Signaler Répondre
Vous savez bien que l'on se moque complètement de l'avis de la population !Signaler Répondre
Quel clown ce Pierro !Signaler Répondre
Comme pour Bellecour, je n'avais pas vu passer des demandes des lyonnais qui voulaient des tentures et blocs de ciment sur la place.........Signaler Répondre