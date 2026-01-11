Souhaitant la parité, Jean-Michel Aulas avait promis d'investir cinq femmes et quatre hommes.

Ce dimanche soir, l'ancien président de l'OL a tenu parole, dévoilant ses neuf têtes de liste par arrondissement.

Pas beaucoup de place pour les surprises, avec seulement trois profils, tous féminins, issus de la société civile.

1er arrondissement : Laure Cédat

Dans le 1er arrondissement, c'est la porte-parole de JMA, Laure Cédat, qui conduira les listes. Si son mari et elle exploitent le Café 203 rue du Garet, elle est davantage investie dans la vie du 5e arrondissement. Les rumeurs envoyant Edouard Hoffmann au combat sont donc éteintes.

2e arrondissement : Pierre Oliver

Dans le 2e arrondissement, c'est logiquement le maire LR sortant Pierre Oliver qui sera tête de liste pour tenter de conserver son siège.

3e arrondissement : Béatrice de Montille

Fidèle de la première heure, Béatrice de Montille aura la lourde tâche d'essayer de remporter le 3e arrondissement, ancien territoire pivot pour s'assurer d'une majorité au conseil municipal.

4e arrondissement : Loïc Terrenes

Dans le 4e arrondissement, Loïc Terrenes a été choisi par Jean-Michel Aulas. Ancien candidat malheureux aux législatives, le macroniste a été membre du cabinet d'Olivier Véran.

5e arrondissement : Thomas Rudigoz

Thomas Rudigoz redeviendra-t-il maire du 5e, poste occupé de 2014 à 2017 ? L'ex-député Renaissance a été investi tête de liste.

6e arrondissement : Samuel Soulier

Pascal Blache n'assurant plus son mandat dans le 6e arrondissement, il reviendra à l'actuel adjoint Samuel Soulier d'essayer de lui succéder.

7e arrondissement : Emilie Desrieux

Conseillère municipale LR, Emilie Desrieux aura la lourde tâche de viser la mairie du 7e, l'un des arrondissements qui ne devrait pas échapper aux écologistes voire aux insoumis.

8e arrondissement : Barbara Vélon

Le nom de Barbara Vélon ne vous dit peut-être rien. Tête de liste dans le 8e arrondissement, elle est infirmière libérale et est présentée comme très investie dans la vie locale, entre conseil de quartier Monplaisir, festival Accordanse ou comité des fêtes.

9e arrondissement : Laila Khallouk

Enfin, Laila Khallouk est la troisième personnalité estampillée "société civile". Cette marchande de biens, cofondatrice de Génération Aulas, portera la liste dans le 9e arrondissement de Lyon.

L'équipe investie affiche une moyenne d'âge de 40 ans, "illustrant un renouvellement générationnel réel tout en intégrant de l'expérience solide" annonce Coeur Lyonnais.