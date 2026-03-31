Le retour des voitures ? Chargé de la Voirie pour la Métropole de Lyon, Pierre Oliver demande aux habitants les rues qu'ils veulent voir rouvrir

La grande loterie des rues à rouvrir aux voitures est lancée !

Pierre Oliver se sent pousser des ailes avec la délégation sur-mesure que lui a attribué la présidente de la Métropole de Lyon Véronique Sarselli. Responsable de la voirie, le maire LR du 2e arrondissement peut donc imposer à Grégory Doucet de rouvrir certains axes aux automobilistes, à l'instar de la rue Grenette.

Forcément, l'intéressé trépigne d'impatience de rendre à l'édile écologiste la monnaie de sa pièce après un mandat difficile dans l'opposition.

Pierre Oliver s'est fendu d'une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il appelle les habitants de l'agglomération à lui signaler les axes embouteillés du fait de décisions prises par la Métropole sous la présidence de Bruno Bernard, épaulé par Fabien Bagnon.

"La mission qui est la mienne, c'est d'aujourd'hui fluidifier ce trafic. (…) Nous aimerions connaître vos avis, vos attentes pour savoir quelles sont les rues que vous souhaitez rouvrir", lance-t-il, récoltant de nombreux messages de personnes ciblant l'avenue Rockefeller ou l'avenue des Frères Lumière.

Assez des blocages inutiles : il est temps de redonner de l’air à Lyon.

👉 Dites-moi quelles rues réouvrir en priorité? pic.twitter.com/lvFUOB8neH — Pierre OLIVER (@poliver69) March 30, 2026

Du côté des écologistes, on s'est empressé de critiquer ce ton pro-voiture qui serait d'un siècle passé, d'autant que Pierre Oliver pose devant le portrait de Georges Pompidou.