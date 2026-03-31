Le retour des voitures ? Chargé de la Voirie pour la Métropole de Lyon, Pierre Oliver demande aux habitants les rues qu'ils veulent voir rouvrir

La grande loterie des rues à rouvrir aux voitures est lancée !
Pierre Oliver se sent pousser des ailes avec la délégation sur-mesure que lui a attribué la présidente de la Métropole de Lyon Véronique Sarselli. Responsable de la voirie, le maire LR du 2e arrondissement peut donc imposer à Grégory Doucet de rouvrir certains axes aux automobilistes, à l'instar de la rue Grenette.
Forcément, l'intéressé trépigne d'impatience de rendre à l'édile écologiste la monnaie de sa pièce après un mandat difficile dans l'opposition.
Pierre Oliver s'est fendu d'une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il appelle les habitants de l'agglomération à lui signaler les axes embouteillés du fait de décisions prises par la Métropole sous la présidence de Bruno Bernard, épaulé par Fabien Bagnon.
"La mission qui est la mienne, c'est d'aujourd'hui fluidifier ce trafic. (…) Nous aimerions connaître vos avis, vos attentes pour savoir quelles sont les rues que vous souhaitez rouvrir", lance-t-il, récoltant de nombreux messages de personnes ciblant l'avenue Rockefeller ou l'avenue des Frères Lumière.
Assez des blocages inutiles : il est temps de redonner de l’air à Lyon.— Pierre OLIVER (@poliver69) March 30, 2026
👉 Dites-moi quelles rues réouvrir en priorité? pic.twitter.com/lvFUOB8neH
Du côté des écologistes, on s'est empressé de critiquer ce ton pro-voiture qui serait d'un siècle passé, d'autant que Pierre Oliver pose devant le portrait de Georges Pompidou.
C'est bien ce que je fais quand je vais prendre l'avion !Signaler Répondre
Une vrai concertation ? sur TikTok ?Signaler Répondre
Le but, ce sera d'écouter, les habitants qui habitent de ses rues ou juste les râleurs d'où qu'ils viennent ?Signaler Répondre
La rue de la Ré est noire de monde, de piétons. Quel intérêt de la rouvrir, à part faire chier les gens ?Signaler Répondre
Il faut surtout y mettre la police à Berthelot pour aligner tout ceux qui bloquent la file de gauche pour aller tout droit.Signaler Répondre
Aucune rue ne doit rouvrir. Les Lyonnais ont voté Doucet, pas Aulas. Sarcelli on s'en fout de son avis.Signaler Répondre
Il faut rendre les grands axes lyonnais prioritaire pour les voitures, avec la circulation en double sens et interdit aux cyclistes transporter les enfants dans des cadis. Interdire les vélo - cargos et immatriculer des vélos ! On verra après les gaules des cyclistes, qui croient d’être la race supérieure.Signaler Répondre
Le vélo, c'est du passé. Place à la voiture et au bon fonctionnement des commerces.Signaler Répondre
Oui à l'ouverture de la Rue Grenette à la circulation automobile, oui à l'ouverture totale du Cours Charlemagne aux voitures, suppression TOTALE de la ztl et de la zfe, c'est la seule façon pour que Lyon retrouve un dynamisme certain, que ce soit sur le plan local, national, et international.
Idem pour le secteur des Frères Lumière.
La rue de la républiqueSignaler Répondre
parlez moi aussi de la ZFE. Pensez aux petites gens qui vous ont permis d'accéder à cette nouvelle fonction. Merci.Signaler Répondre
J'adore, voir ces totalitaristes d'écolo paniquer c'est succulent, on s'en lasse pas.Signaler Répondre
Le peuple va choisir la réouverture des rues à la voiture, c'est la métropole qui décide ( la mairie du 2ème est à droite aussi).
La voiture et le vélo c'est pour les loosers, vive la marche a pied et les transports en commun.Signaler Répondre
Il demande simplement aux citoyens leur avis, vous avec un problème avec la véritable concertation ? Votre réaction caricaturale c'est pour mettre en avant votre mentalité totalitaire ? Mentalité écolo ? (ce qui revient souvent au même).Signaler Répondre
J'adore votre humour.Signaler Répondre
Très bien, M. Oliver, mais n'oubliez-pas la banlieue ! Par exemple Champagne au Mont d'Or, dont le centre a été massacré par une autoroute-labyrinthe cyclable, toujours déserte, qui a d'ailleurs entraîné dans son désastre l'équipe municipale sortante.Signaler Répondre
Venez nous voir, ça mérite le détour. Il y a, entre autres merveilles, un pseudo-trottoir piétonno-cyclable de toute beauté...
Avenue Buyer c'est même un impératif vu le bouchon interminable entre Trion et Champvert. Je plains les riverains pour la pollution subie ans ce quartier qui était plutôt tranquille avant la réduction à une voie par sens et donc les bus au milieu des bouchons.... tout ça pour 2 voies vélo qui obligent même les piétons à traverser 2 fois les voies vélos à certains endroits trop étroits .... Oui aux pistes cyclables quand la topographie est égalitaire, là ce n'est pas du tout le cas.Signaler Répondre
Je veux qu'on ouvre un contournement total de lyon pour tout les véhicules de passage et démolir l'échangeur de Perrache. Encourager l'émergence de commerce locaux face aux franchises qui uniformisent le monde entierSignaler Répondre
Hâte de voir que ça ne résoudra pas le fait qu'il y a trop de bagnoles au même moment dans la ville et qu'il y aura toujours des embouteillages, mais plus d'écolos à la métropole pour être boucs émissaires.Signaler Répondre
Rendez la pollution !
qu'il prenne un vélo et qu'il expérimente les points noirs signalés ,il faudra qu'il choisisse les heures ............car les pistes cyclables sont loin d'être encombrées toute la journée !Signaler Répondre
Très bien de faire appel aux habitants. Concernant la ZFE, ce sujet est il de sa compétence. Pour information il était question peut être pas de la supprimer mais à minima de la suspendre. Madame la Présidente de la Métropole avait participé à une manifestation contre sa suppression. A l'occasion de cet évènement j'avais pu échanger avec elle sur ce sujet. Je suis donc dans l'attente des mesures qui vont être prise. Une pensées pour ses électeurs qui n'ont pas les moyens financiers de changer de véhicule.Signaler Répondre
Enfin la ville va retrouver sa fonction historique de lieu d'échanges . Il n'y a pas que la mendicité et les trafics à trottinette !Signaler Répondre
Magnifique merciSignaler Répondre
Redonner de l’air en remettant des voitures, Pierro le fouSignaler Répondre
Faire et défaire, elles ne sont bonnes qu'à ça ces girouettes. Une année que je me suis débarrassé de ma voiture et franchement je ne m'en porte pas plus mal.Signaler Répondre
Aucune rue n'est à rouvrir. Les Lyonnais ont voté Doucet pas Aulas.Signaler Répondre
Le pb de la mandature Bagnon a ete de faire au plus facile , pour faire vite et faire le " coucou" là oû il y avait de la placeSignaler Répondre
Donc :
Tunnel sous part dieu confisqué par les vélos à recouvrir : le but initial du tunnel était de laisser les modes " actifs" sur le parvis .
Angle berthelot et Tchequoslovaques oû le pincement pour démarrer la voie vélo conduit à des bouchons monstres au croisement .
Il faut repenser le sujet
Bravo ! La libération de Lyon approche ...Signaler Répondre
Je ne suis pas spécialement pour, cependant tant que ca peut "embêter" les vélos alors il faut prendre. Les vélos ont tellement cru être les rois du monde, en ne respectant rien, aussi bien la signalisation que les piétons.Signaler Répondre
Et pourquoi pas démolir les pistes cyclables et refaire plusieurs voies pour les voitures pendant 7 ans.Signaler Répondre
😱😵