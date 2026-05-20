Longtemps fermé, le parc du Château des Mères ouvre au public à Lyon

Un nouveau coin de verdure s’ouvre aux habitants du sud de Lyon.

Depuis le 11 mai, une première partie du parc du Château des Mères, dans le 7e arrondissement de Lyon, est accessible au public, annonce la Ville de Lyon. Cette ouverture s’inscrit dans le vaste projet de transformation du quartier de la Cité Jardin, avec l’ambition de renforcer la place de la nature dans un secteur jusqu’ici peu doté en espaces verts.

Longtemps fermé au public, le site offre désormais plus de 9 000 m² d’espaces verts, permettant aux habitants de profiter d’un nouvel espace de détente et de promenade. À terme, le parc doit atteindre une superficie d’environ 9 200 m², avec plusieurs équipements destinés à différents usages.

Le projet prévoit notamment des aires de jeux pour plusieurs âges, des équipements sportifs, une aire canine, des espaces de détente, mais aussi un espace baptisé "l’Arène", pensé pour accueillir des animations et favoriser les rencontres entre habitants.

Une transformation plus large du quartier

L’ouverture du parc s’inscrit dans une requalification plus globale de la Cité Jardin, comprenant également la rénovation de logements, la création d’espaces publics et l’implantation future d’un centre de santé. L’objectif affiché par la municipalité est de reconnecter le quartier à son environnement tout en améliorant le cadre de vie des riverains.

"C’était une demande forte de la concertation", souligne la maire du 7e arrondissement, Fanny Dubot, qui évoque l’importance de proposer des espaces extérieurs de qualité aux habitants dans l’attente des rénovations du parc de logements.

De son côté, le maire de Lyon, Grégory Doucet, voit dans cette ouverture "une nouvelle étape" pour ce quartier historique de Lyon en pleine mutation.

Les études de maîtrise d’œuvre doivent débuter au troisième trimestre 2026, avec une première tranche de travaux annoncée pour 2028 et une seconde autour de 2030. Le coût global de l’opération est estimé à 3 millions d’euros.