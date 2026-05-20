Vénissieux : un crâne humain découvert enterré dans une zone d’activité, une enquête ouverte

Une découverte particulièrement macabre a mobilisé policiers, pompiers et techniciens de la police scientifique ce mardi 19 mai à Vénissieux. Les faits se sont produits rue Jules-Serval, dans une zone d’activité de la commune située dans la métropole de Lyon.

Selon Actu.fr, ce sont des employés intervenant sur place dans le cadre de travaux d’entretien qui auraient fait la découverte peu avant 15h30. Un crâne humain, recouvert d’une faible couche de terre, dépassait du sol. Les restes d'un corps étaient quant à eux dans un état de décomposition avancée.

Rapidement, les forces de l’ordre ont sécurisé le secteur. Des effectifs de police, accompagnés de spécialistes de la police scientifique, ont été déployés afin de procéder aux premières constatations. Les sapeurs-pompiers ont également participé aux opérations menées sur place.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon afin de déterminer les circonstances de la mort ainsi que l’identité de la victime. Les restes humains ont ensuite été pris en charge par les services funéraires pour être examinés dans le cadre de l’enquête.