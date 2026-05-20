Philomène Récamier : "Les acteurs culturels le savent, la Ville de Lyon restera à leurs côtés"

Adjointe à la Culture, la troisième depuis que Grégory Doucet s'est installé à l'Hôtel de Ville, Philomène Récamier suscite beaucoup d'attentes chez les acteurs culturels : "Je leur dis, et ils le savent, la Ville de Lyon restera à leurs côtés. Après, c'est évident que nous ne pourrons pas nous substituer à toutes les baisses de l'État ou de la Région, ça c'est certain. Mais par contre, la Ville de Lyon restera là. La culture, c'est vraiment un axe majeur de notre plan de mandat", rassure-t-elle.

Philomène Récamier revient aussi sur la polémique qui a enflammé Cannes, avec la réponse de Canal+ aux acteurs du cinéma qui critiquaient Vincent Bolloré : "Je pense que la solution aurait été davantage de discuter tous ensemble pour trouver un modèle qui soit acceptable par tous. La liberté de création, c'est une chose qui est indiscutable, qui est inébranlable et que ici à Lyon, on fera tout ce qu'il faut pour soutenir".

Le cinéma est la partie visible de l'iceberg mais le monde de la littérature était déjà en guerre contre Vincent Bolloré. Et Lyon a un phare en la matière selon l'écologiste : "Avoir une maison comme la Villa Gillet à Lyon, c'est un propos politique parce que c'est avoir un endroit, une institution soutenue fortement par la Ville, par l'État, par différents étages de la collectivité. Pour préserver cette liberté de création, pour préserver le dialogue entre les auteurs du monde entier. C'est vraiment un outil extrêmement précieux".

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