Philomène Récamier : "Les acteurs culturels le savent, la Ville de Lyon restera à leurs côtés"

Adjointe à la Culture, la troisième depuis que Grégory Doucet s'est installé à l'Hôtel de Ville, Philomène Récamier suscite beaucoup d'attentes chez les acteurs culturels : "Je leur dis, et ils le savent, la Ville de Lyon restera à leurs côtés. Après, c'est évident que nous ne pourrons pas nous substituer à toutes les baisses de l'État ou de la Région, ça c'est certain. Mais par contre, la Ville de Lyon restera là. La culture, c'est vraiment un axe majeur de notre plan de mandat", rassure-t-elle.
Philomène Récamier revient aussi sur la polémique qui a enflammé Cannes, avec la réponse de Canal+ aux acteurs du cinéma qui critiquaient Vincent Bolloré : "Je pense que la solution aurait été davantage de discuter tous ensemble pour trouver un modèle qui soit acceptable par tous. La liberté de création, c'est une chose qui est indiscutable, qui est inébranlable et que ici à Lyon, on fera tout ce qu'il faut pour soutenir".
Le cinéma est la partie visible de l'iceberg mais le monde de la littérature était déjà en guerre contre Vincent Bolloré. Et Lyon a un phare en la matière selon l'écologiste : "Avoir une maison comme la Villa Gillet à Lyon, c'est un propos politique parce que c'est avoir un endroit, une institution soutenue fortement par la Ville, par l'État, par différents étages de la collectivité. Pour préserver cette liberté de création, pour préserver le dialogue entre les auteurs du monde entier. C'est vraiment un outil extrêmement précieux".
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Plus de cinéma français et la plupart de ces artistes gauchos sans talent devront bosser pour vivre ...Signaler Répondre
Oui, il y a encore énormément d’argent à claquer pour une « culture » qui pour, au moins une partie, n’intéresse et n’interpelle qu’une minorité de contribuables. Continuons comme ça à entretenir à grand coup de fonds publics des gens qui ne s’apprécient qu’entre eux.Signaler Répondre
Joli nom Philomène !Signaler Répondre
Les acteurs de la culture savent qu'ils sont sur la sellette, pas besoin de crier au loup avec l'extrême droite le gouvernement actuel s'en charge déjà en supprimant toutes les subventions. Et avec 7 ministres de la culture en 9 ans ça montre tout l'intérêt...
Par le gouvernement continue à jeter -sans contrepartie- plus de 200 milliards par an surtout aux grosses entreprises comme Total qui font du surprofit.
Oui la gauche continuera toujours à distribuer le fric des autres, les contribuables, à des tocards sans talent et qui, eux, continueront à voter à gauche.Signaler Répondre
subvention subvention subvention les seuls mots de la gauche bobo … mais quand tous les riches auront quitté Lyon ça va coûter cher aux pauvres habitants… mais le maire n a pas de problème il augmente ses frais pour tout …Signaler Répondre
Évidemment pour les subventions.Signaler Répondre
Juste les imbeciles de contribuables dont je fais partie ! Le budget de la ville a quasi doublé depuis l’arrivée de nos khmers verts … Mais c’est pas grave, la ville est bien gérée LolSignaler Répondre
´la ville de Lyon restera à leurs côtés ´ on voit que c est pas elle qui sort l argent de sa poche mais bien Nicolas. elle critique boloré et canal+ mais sans eux la moitié des films ne sortirait pasSignaler Répondre
Oh oui, vive Lundy Grandpré !!!Signaler Répondre