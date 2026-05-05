Samuel Soulier : "Si on n'écoute pas les maires d'arrondissement, on n'écoute pas les habitants"

Elu dès le 1er tour des municipales à la tête de la mairie du 6e arrondissement, Samuel Soulier doit composer avec une Métropole dans son camp, mais une Ville centrale à gauche. "On essaie de voir quelles sont nos priorités, qui agit sur ces priorités, est-ce que c'est une compétence Ville ou Métropole, et derrière, on dialogue pour essayer d'obtenir les choses", indique l'édile Horizons.

Pas question pour lui toutefois d'être un opposant caricatural : "Faire des coups en matière de communication, je ne sais pas si c'est aujourd'hui l'essentiel pour les habitants. L'essentiel, c'est de faire avancer les dossiers".

A la Métropole, les élus MoDem ont quitté le groupe majoritaire. Cette composition LR-macronistes-société civile survivra-t-elle à la présidentielle ? "Je pense qu'on peut aujourd'hui différencier les intérêts nationaux des intérêts locaux. Sur les intérêts locaux, on est tous d'accord, à 90 ou 95%, sur ce qu'on doit faire pour notre ville de Lyon et sur les projets qu'on doit défendre. Après, au niveau national, c'est encore autre chose, mais en tout cas pour la ville, on est tous unis pour un même but", rétorque Samuel Soulier.

"J'attends évidemment des choses sur la sécurité, poursuit-il. Aujourd'hui, on a une multiplication des faits de délinquance dans le 6e arrondissement. On a des nouvelles tous les jours de cas d'arrachage de colliers, de vols de voitures, de trafic de drogue qui s'installent. Donc j'attends des actes de la part de Grégory Doucet".

Samuel Soulier milite également pour redonner du pouvoir au maire d'arrondissement lyonnais : "Aujourd'hui, les gens qui viennent se plaindre, les gens qui viennent réclamer des choses, ils viennent les réclamer en arrondissement. Donc si on n'écoute pas les maires d'arrondissement, on n'écoute pas en réalité les habitants".

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