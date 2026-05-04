Lyon : la justice condamne l’Assurance maladie pour discrimination liée à l’identité de genre

Décision judiciaire importante à Lyon. Le tribunal a condamné la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et la Caisse nationale d’assurance maladie pour discrimination dans plusieurs dossiers liés à des parcours de transition de genre.

Le jugement, rendu le 29 avril, fait suite à quatre recours individuels portant notamment sur des refus ou modalités de remboursement d’interventions médicales.

Le tribunal s’appuie sur la Convention européenne des droits de l’homme pour conclure à une atteinte à la vie privée et à une discrimination fondée sur l’identité de genre. Il condamne les organismes à verser des dommages et intérêts aux quatre requérants pour le préjudice moral subi.

Les dossiers concernaient notamment des opérations de mammectomie ainsi qu’un refus de prise en charge en affection de longue durée pour un assuré mineur.

Plusieurs associations de défense des droits LGBTI+ s’étaient jointes à la procédure, dont SOS Homophobie, le Centre LGBTI de Lyon ou encore Planning familial du Rhône. Elles ont également obtenu des dommages et intérêts.

Le tribunal précise que ces décisions ne sont pas définitives et peuvent faire l’objet d’un appel.

Cette décision pourrait avoir des répercussions sur les pratiques de prise en charge des soins liés à la transition de genre, dans un contexte de débats récurrents sur l’accès aux droits pour les personnes trans.