Lyon : la justice condamne l’Assurance maladie pour discrimination liée à l’identité de genre

Décision judiciaire importante à Lyon. Le tribunal a condamné la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et la Caisse nationale d’assurance maladie pour discrimination dans plusieurs dossiers liés à des parcours de transition de genre.
Le jugement, rendu le 29 avril, fait suite à quatre recours individuels portant notamment sur des refus ou modalités de remboursement d’interventions médicales.
Le tribunal s’appuie sur la Convention européenne des droits de l’homme pour conclure à une atteinte à la vie privée et à une discrimination fondée sur l’identité de genre. Il condamne les organismes à verser des dommages et intérêts aux quatre requérants pour le préjudice moral subi.
Les dossiers concernaient notamment des opérations de mammectomie ainsi qu’un refus de prise en charge en affection de longue durée pour un assuré mineur.
Plusieurs associations de défense des droits LGBTI+ s’étaient jointes à la procédure, dont SOS Homophobie, le Centre LGBTI de Lyon ou encore Planning familial du Rhône. Elles ont également obtenu des dommages et intérêts.
Le tribunal précise que ces décisions ne sont pas définitives et peuvent faire l’objet d’un appel.
Cette décision pourrait avoir des répercussions sur les pratiques de prise en charge des soins liés à la transition de genre, dans un contexte de débats récurrents sur l’accès aux droits pour les personnes trans.
Lamentable!Signaler Répondre
La "justice (?)", toujours la "justice (?)", encore la "justice (?)" ?!?!Signaler Répondre
Effectivement ce nouveau remboursement envisage concernant un changement de genre est incompréhensible et irrationnel compte tenu du contexte économique et social en France. Il y a des PRIORITES dans les choix a faire, et si on peut "aider" lors de certains cas bien specifiques ces histoires de transgenres cela ne doit absolument pas etre généralisé mais reserve a des cas précis.Signaler Répondre
Il n y a plus de pilote dans l avion en France ou est t il si stupide ???!!!!
Les même qui sont pour ... ne comprendrons pas un jour pourquoi le système social français s'effondre et disparaitra.Signaler Répondre
Un système est construit sur des bases claires. Si au fils des ans vous rajoutez de plus en plus de choses non prévues (et parfois chères) forcément vous aboutissez à un système déséquilibré et donc en faillite.
Je ne ferais pas de critique sur le fondement ici du "genre" mais juste sur le fait que notre système de protection sociale est en péril et on fait semblant de ne pas le savoir.
remboursement de déguisements ! les chromosomes c'est comme les empreintes digitales,ça ne s'efface pas !Signaler Répondre
Je suis a 39h et je suis essoré. Mais je t'accorde le fait qu'on veut toujours plus de droits tout en réduisant la voilure.Signaler Répondre
les juges, rouges, wokes... ect ect la ruine du paysSignaler Répondre
C'est très beau la Convention européenne des droits de l’homme, mais à la fin il faut payer. Les cotisants sont à l'os, et les déficits s'accumulent. Il y a un moment, il faut peut-être poser des limites et dire stop à certaines prises en charge.Signaler Répondre
En fait on vit de plus en plus au-dessus de nos moyens. On veut à la fois toujours plus de droits, et en même temps travailler de moins en moins.
Quand on voit ceux qui se gavent a longueur de temps de kebab tacos et master poulet …… ah non tu ne pensais pas à ceux là ?Signaler Répondre
remboursement de 0,22 euros par verre de lunettes tous les 2 ans. je paye la différence. mais la Secu doit rembourser les parcours de transition pour des mineurs alors que de nombreux pays ont compris que ces chirurgies sans retour mettent en danger l’avenir de ces jeunes en mal être. la france serait elle en retard ?Signaler Répondre
scandaleux, révoltant, o ne touche pas aux mineurs !Signaler Répondre
Les psychiatres doivent se gaverSignaler Répondre
L asile psychiatrique a ciel ouvert...Signaler Répondre
Quand on pense que la SS est en difficulté ' on s'interroge sur les cadeaux', ma femme qui revient de chez l'opticien rien que pour les verres avec correction spéciale le montant remboursé SS est de neuf centimes d'euros pas bien normal...!!!Signaler Répondre
L’assurance maladie est déficitaire , l’état a 3400 milliards de dettes et 140 milliards de déficitSignaler Répondre
Tout ne pourra pas être remboursé,dans les années futures il faudra faire des choix , la chirurgie et les traitements hormonaux pour changer de genre seront ils remboursés dans le futur ? Il faudra bien décider de ce qui est prioritaire
Ca me fait bien rire, ce raccourcis. J'ai l'impression qu'on peut appeler ça : "être bête à manger du foin". Comme si, que ceux qui ne se lavaient pas les dents pouvaient être les seuls à en être dépouvus et comme si les lunettes se résumaient à la monture et non aux verres, alors que nous savons que pour certaines pathologies oculaires, les verres couttent très chères et sont mal remboursés.Signaler Répondre
Il est vrai que l'esperssion : "être bête à manger du foin" est une expression juste.
Mettons de coté les dents et lunettes. Parlons du concer et des soins que cela nécessitent ou parlons d'autres maladies, comme l'alzheimer, si vous voulez. Il n'y a pas toujours l'argent pour les prendre en charge, par contre il y en a pour la transition du genre. Il y a de quoi être outré.
Nous aussi nous devrions poursuivre en justice la caisse d'assurance maladie.
Moi je mange et je croc que sur une dentSignaler Répondre
No comment...Signaler Répondre
quand mon voisin qui veut refaire ses dents et qui travaille tous les jours depuis 30 années , ont lui demande 5000 euros qu'il n'a pas vu l'inflation et le coût de la vie aujourd'hui, certains qui veulent changer de sexe ont le droit a 200000 euros d'aide de l'état sans condition qu'ils ont travaillé ou pas ... C'est aberrant ! Allez comprendre ....Signaler Répondre
C'est sûr qu'ils n'ont rien d'autre à foutre...Signaler Répondre
Doit on mettre sur un même plan une chirurgie incontournable liée à une maladie grave et une chirurgie sans rapport avec un quelconque risque, voire pouvant en engendrer à long terme ?Signaler Répondre
Sachant que notre système de santé est au bord de la rupture, paramètre difficile à ignorer.
Il semble que sur un tel sujet une consultation citoyenne serait nécessaire non ?
Personnellement j'en ai MARRE de cotiser pour payer les interventions cardiaques et autres qui coûtent un pognon de dingue pour traiter le cholestérol ou le diabète de mecs qui continuent à manger trop gras ou trop sucré alors qu'ils sont déjà "dans le rouge". Idem des fumeurs et des alcoolos et de leurs problèmes de santé qu'ils s'infligent VOLONTAIREMENT tout en demandant à la collectivité de payer pour eux.Signaler Répondre
Alors une ou deux opérations de ce genre, ça me dérange pas plus que ça.
Ce n'est pas du soin, c'est du caprice.Signaler Répondre
sauf qu’ici il ne s’agit pas de soigner après maladie ou accident, mais de financer des choix de vie personnels.Signaler Répondre
Il te manque DOUZE dents ??? Commence déjà par te laver les dents 3 fois par jour, ça évitera que la Sécu rembourse les crados comme commet toi !Signaler Répondre
Et pour mes lunettes, celles remboursées font très l'affaire, toi tu voudrais aussi de la marque ?
Puisque la justice permet la prise en charge et le remboursement de caprices d'une minorité en manque d'attention aux frais du contribuable, j'espère bien qu'elle fera de même pour ceux qui sont chauves et qui veulent retrouver une crinière de leurs 15ans, qu'on puisse se faire rallonger la matraque ou se faire des oreilles pointues. Moi je veux avoir les oreilles pointues et 3 nombrils.Signaler Répondre
Ressembler à qui ? Tu peux préciser , charlot ? Je me ferai un plaisir d'un signalement sur Pharos.Signaler Répondre
Une pure folie.Signaler Répondre
C'est très bien. Notre République devrait soigner tout le monde, sans discrimination.Signaler Répondre
Mes lunettes sont à peine prises en charge, même pas le prix d'un éclair au café.Signaler Répondre
Mes implants dentaires non remboursés, il me manque 12 dents.
Par contre si je veux ressembler à Brigitte étant un garçon de naissance, tout pris en charge.
Poubelle la vie.
Quand vous demandez un recours soit disant amiable, quelque soit le sujet , au Commission Recours Amiable, la CPAM a 4 pour répondre, si pas de réponse on est obliger de saisir le tribunal judiciaireSignaler Répondre
Souvent la CPAM ne réponds pas, et l'on est obliger de surcharger la justice avec un délai d'attente de 2 à 3 ans
C'est inamissible
Le mot SOCIALE est bafoué
Beaucoup de gens renoncent a des soins…. Si la ligue des droits de l’Homme veut financer elle meme le monde entier qu’elle le fasse. Il faut reellement sortir de toutes ces ligues a la noix, et de cette Europe ou celle qui décide n’est pas elue, j’etais europeiste convaincue avant, aujourd’hui je pense qu’il faut sortir de cette prison surtout avec des deputés Européens Français qui nous enfoncent au lieu de défendre nos intérêts. Trop de groupes de pressions de lobbyings d’activistes.Signaler Répondre
On devrait rembourser les déviances alors que l'on supprime les remboursements primordiaux. On marche sur la tête dans ce pays.Signaler Répondre
Donc, des personnes atteintes de pathologies chroniques ( cardiaques par exemple ), qui sont astreintes à un traitement à VIE et examens réguliers, n'ont pas droit à l'ALD, mais un gamin qui se questionne sur son identité de genre y aurait droit ? Et la justice valide ??Signaler Répondre
Si je veux les mêmes attributs que Mr Siffredi la sécu prend en charge ?Signaler Répondre
que les soins vitaux des cotisants sont de plus en plus restreints, alors que l'Assurance Maladie est obligée de prendre en charge des pma de confort, des transitions de genre, des étrangers en situation irrégulière, du tourisme médical, ... C'est à pleurer !Signaler Répondre
je vais me refaire faire les seins gratos !Signaler Répondre