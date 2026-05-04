Une scission assumée… mais nuancée. Réunis ce lundi 4 mai en conférence de presse, les cinq élus à l’origine du nouveau groupe "Rhône et Saône" ont livré leurs premières explications après leur départ de la majorité métropolitaine annoncé ce week-end.
Le collectif affirme vouloir "porter une voix constructive et faire vivre le débat démocratique au sein de l’assemblée métropolitaine". Une démarche qui, selon eux, "ne vise pas à s’opposer, mais à compléter et à renforcer l’action collective."
Dès l’ouverture, la présidente du groupe, Carine Frappa-Rousse, insiste sur la ligne adoptée : "L’idée c’est que ça illustre notre territoire. Une voix autonome pour améliorer le débat. Ce n’est pas pour bloquer ou se mettre en opposition."
Même tonalité du côté du député MoDem Cyrille Isaac-Sibille : "On est dans la majorité on n'est pas du tout fâché. […] Ce n’est pas un sujet politique mais un sujet de fonctionnement pour le débat démocratique."
Les élus revendiquent "une expression autonome" permettant "d’exprimer une sensibilité propre sur des sujets essentiels" comme les transports, le logement ou encore la santé environnementale. Ils justifient également le timing de leur départ : "Si on l’avait fait plus tard, tout le monde aurait pensé que c’était lié à un sujet précis ou à la campagne. Donc, on a préféré le faire tout de suite".
"On n’aurait pas été suffisamment entendus"
Mais derrière cette volonté affichée d’ouverture, les élus reconnaissent en creux des difficultés internes. "On n'aurait pas été suffisamment entendu en restant dans le groupe", admet Carine Frappa-Rousse.
Interrogée sur d’éventuels désaccords, elle évoque notamment les premières décisions de la mandature : "Ça s’est vu sur la commission permanente. On a été surpris nous étions confiants. […] On sentait qu’on était un groupe, mais qu’à moitié."
Une critique qui rejoint les tensions déjà évoquées autour de la répartition des responsabilités, notamment l’absence de vice-présidences pour le MoDem et la non-nomination de Fouziya Bouzerda à la tête du Sytral.
Sans le dire explicitement, ces éléments semblent malgré tout avoir pesé dans la décision de créer un groupe distinct.
Les élus assument également une différence de vision sur le fonctionnement de la majorité. "On ne voulait pas faire une espèce de gros bloc unique. C’est ce qu’on reprochait à la majorité précédente, donc on ne va pas refaire pareil", explique Carine Frappa-Rousse.
Un départ assumé, sans rupture affichée
Dans le même esprit, Cyrille Isaac-Sibille revendique "le sens de la délibération" propre au MoDem : "Maintenant, c'est soit on parle tous d’une seule voix soit on accélère pour qu’un débat soit ouvert au sein de la majorité."
Rhône et Saône insiste : "En faisant vivre ce pluralisme au sein de la majorité, le groupe souhaite enrichir le débat au sein de la Métropole."
Didier Vullierme, seul élu non-MoDem du groupe, évoque quant à lui un "accord technique", précisant qu’il "ne voter[a] pas forcément les mêmes choses que le groupe."
Malgré la scission, les cinq élus assurent rester dans la majorité. "Quatre du groupe font partie de la majorité. On a voté pour l’élection de la présidente", rappelle Cyrille Isaac-Sibille. Et de conclure : "Il y a des choses qu’on peut apporter."
invité des personnes voilées à l'assemblée nationale (pour, à leur demande, leur faire découvrir les institutions françaises) n'est ni communautariste ni clientéliste, c'est juste respecter les lois françaises qui permettent à chacune de vivre sa religion comme il le veut.Signaler Répondre
Le LR ne représente pas la majorité, pourtant le système fait que la gouvernance de la METROPOLE leur revient, en 2020 il en était de même pour les écolos.Signaler Répondre
De ces partis qui ne pensent qu’a savonner la planche de l’autre au lieu de travailler pour le peuple. Ras le bol de subir 50 ans d’une politique partisane. Ils ne pensent qu’a eux et leurs dogmes, le reste ils s’en fichent. Qu’ils bossent ensemble si une proposition est bonne pour le pays, pour les citoyens qu’ils la votent peu importe le parti, on est presque mort inutile de nous achever avec des guerres de partis. ça devient insupportable.Signaler Répondre
Petite histoire personnelle:Signaler Répondre
- j'ai aimé la campagne d'un certain F.Bayrou en 2007. Pas forcément d'accord sur tout mais mieux que les 2 autres,
- après la présidentielle création du "Parti Démocrate", je me dis pourquoi pas? j'adhère...
et là tout part en sucette.
Je reçois les mailings, je m'aperçois au final qu'il n'y a que des opportunistes qui se battent entre eux pour des postes mais ne proposent rien.
Puis F.Bayrou lui même, beau chevalier blanc durant les mandats Sarkosy et Hollande, puis vient la période macronienne ou on vend son "cul" pour des postes parfois inutile (le commissariat au plan)... on accepte le renforcement du "copinage" alors que durant les mandats sarko et hollande on dénonçait ses pratiques etc etc
Puis l'orientation actuelle du MoDeM très très clientéliste voir communautaire. C'est un député MoDeM qui valide les fillettes voilées à l'Assemblée Nationale, c'est le MoDeM qui se montre très critique sur la commission de l'audiovisuel
Mais plus largement je me suis rendu compte après coup que je ne pouvais pas être compatible avec F.Bayrou et le MoDeM. Un de mes politiques préférés était F. Seguin. Forcément F.Bayrou c'est la suite d'un VGE donc une perte de souveraineté nationale au profit d'une mégastructure européenne (perte démocratique). Quand on est un partisan de la pensée séguiniste on ne peut pas être MoDem ni centriste.
Mais bon le centrisme pour moi c'est devenu n'importe quoi , c'est une sorte de "trou noir" dans lequel on se perd tous.. quand j'ai appris les comptes suisse de R.Barre je me suis dis que je m'étais vraiment fait avoir pendant plus de 30 ans.
sans interet .Signaler Répondre
Aulas a été éjecter pour gouverner la ville de lyon tout a été mise mais les lyonnais on dit non aux magouilleurs la métropole ne tiendra pas longtemps la compagne présidentielle va bientôt commencer et chaque un va s’approcher de ces alliés politiquesSignaler Répondre
Perpetuel renouvellement de la fable " la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf " par les zozos du modem qui vous affirment sans rire "avoir des convictions"Signaler Répondre
Le MODEM ne représente pas grand monde dans la métropole, ils finiront par disparaitre complètement !Signaler Répondre
Elles veulent tous s’enrichirent Si pasnpossiblSignaler Répondre
quelle honte , sitôt élus grâce à un groupe ils la jouent perso comme par le passé. Franchement Grand Coeur Lyonnais perd des égos surdimensionnés, pas des colonnes vertébrales et des élus de conviction. OnSignaler Répondre
Même mon traducteur Google ne comprend rien ou presque.Signaler Répondre
des caprices de starlettes en manque de reconnaissance médiatique… on voit qu ils sont loin des réalités des français ceux là, juste capables de brasser de l air mais surtout ne jamais retrousser les manche pour produire du concret …a l exemple de Bayrou l homme qui a fait carrière sur le dos des français sans jamais rien savoir ( il ne savait pas que son parti magouillait au frais de l Europe, il ne savait pas qu il y avait des problèmes dans le collège de sa fille alors qu il était ministre de l education, il ne savait pas que …….il à toujours dit »je ne savais pas … ») nous on pensera pas à eux aux prochaines élections… les branquignoles …Signaler Répondre
"le débat" ça sous-entend "nous-mêmes" ?Signaler Répondre
Les grandes manœuvres en vue des présidentielles ont commencé. Manifestement, ces élus ont le cul entre deux chaises, et, pour peu qu'on leur demande de soutenir une candidature Bayrou, leur avenir politique est sérieusement compromis.Signaler Répondre
vu le contexte géopolitique actuel et ses conséquences sur notre économie dépendante.... leurs petits caprices semblent bien minuscules.Signaler Répondre
Belle brochette d'opportunistes. Ils se sont fait élire grâce au grand cœur lyonnais et maintenant qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils font scission. Ils devraient tous démissionner et laisser la place à des personnes qui méritent vraiment le vote des lyonnais. Dire qu'avant je me revendiquais MODEM car je voulais le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche... Finalement le MODEM n'est qu'une poubelle remplie de menteurs.Signaler Répondre
j’ai vérifié dans le jdd et cnews et frontières voir si le sujet a été traité rienSignaler Répondre
effectivement faute de s enrichies avec des postes lucratifs comme le Sytral le Modem se décide en enrichir le débat et la bravo a lui car c est gratuit !Signaler Répondre
le retournement de veste après les élections, ils n'ont pas honte !!!!!Signaler Répondre
quelle cohérence !! quelle absence de colonne vertébrale politique !
Il n'y a plus de grands , que des alimentaires
après faut pas s'étonner que les gens n'aillent plus voter
Et leur chef François B. ça avance ses mises en examen ?Signaler Répondre