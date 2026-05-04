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L’OL peut-il se qualifier en Ligue des Champions dès le week-end prochain ?

L’OL peut-il se qualifier en Ligue des Champions dès le week-end prochain ?
L’OL peut-il se qualifier en Ligue des Champions dès le week-end prochain ? - Lyon Mag

Après six ans d’absence, l’OL pourrait retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine.

Grâce à sa victoire face à Rennes dimanche, les Lyonnais ont fait un grand pas vers une qualification pour la prestigieuse compétition européenne qu’ils n’ont plus disputée depuis 2020. Les hommes de Paulo Fonseca pourraient même valider leur billet dès le week-end prochain. Pour cela, plusieurs scénarios sont possibles. Pour finir troisième, Lyon doit... (Lire la suite sur Lyon Foot)

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