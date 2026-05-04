Figure des écologistes, Jean-Charles Kohlhaas pourrait démissionner, faute de poste au Sytral

Décidément, le Sytral cristallise toutes les tensions à la Métropole de Lyon, et pas qu'au sein de la majorité où les élus MoDem ont quitté le groupe Grand Coeur Lyonnais, notamment parce que Fouziya Bouzerda n'a pas été choisie pour présider le Sytral.
Selon L'Arrière-Cour, Jean-Charles Kohlhaas vit assez mal le fait de ne plus siéger au sein du conseil d'administration de l'autorité en charge des transports en commun de l'agglomération lyonnaise.
Lors du mandat précédent, l'écologiste était le premier vice-président de Bruno Bernard, très impliqué dans les nombreux dossiers chauds comme l'automatisation du métro B, les pannes à répétition de ce dernier ou encore l'allotissement du réseau TCL.
La déception est telle que Jean-Charles Kohlhaas aurait menacé de démissionner de son mandat métropolitain si son camp ne lui faisait pas une place, en faisant démissionner l'un des cinq élus écologistes et socialistes. Ces derniers céderont-ils à l'ultimatum de celui qui a échoué à conquérir Oullins-Pierre-Bénite en mars dernier ?
Pour affirmer ça vous êtes surement un sympathisant écolo avec les idées (dogmes) et visions du "développement" urbain qui vont avec, je ne vois que ça pour affirmer ce que vous affirmez, le clan écolo aime bien affirmer (imposer) leurs visions personnelles comme des vérités, c'est à cela qu'on les reconnait😊.Signaler Répondre
1 vrai pouvoir pour pondre des pistes cyclables surtout !!!!Signaler Répondre
tant mieux !! CIAOSignaler Répondre
Il va plutôt plonger en dépression ...Signaler Répondre
Va voir binet de la cgt,elle va te proposer une planque au syndicatSignaler Répondre
Le tramway pour l'ouest est un BON projet, bien meilleur que le projet de métro E.Signaler Répondre
La vraie écologie c’est ça !Signaler Répondre
L’ÉGO avant tout !
Marine tondelier le montre chaque jour
1/ faire faire des études et des devis ridicules et inutileSignaler Répondre
2/ oublié les personnes âgées et handicapées en négligeant la maintenance des escalateurs et ascenseurs
3/ la sécurité des transports ? quel SAVOIR , avait-il ?
Excellente nouvelle. Qu'il démissionne de suite ! ! Il peut faire son préavis à la maison. Les grands lyonnais n'ont pas besoin de lui.Signaler Répondre
Comme les projets, pistes fantaisistes ou bidons pour rester à l'état de projet ou études : illustration avec le tramway pour l'ouest que les écolos avaient ressorti...Signaler Répondre
La gamelle, la gamelle....Signaler Répondre
..
Ne pas se tromper. JCK ne cherche qu'à gratter les indemnités liées au mandat d'administrateur du Sytral soit un peu plus de 2000€ par an.Signaler Répondre
Ce serait regrettable et dommageable que JCK ne siège plus à SYTRAL Mobilités, il détient un vrai savoir, ce serait ridicule qu'il ne puisse pas en faire bénéficier à l'intérêt général.Signaler Répondre
C'est exact. Et le projet de télécabine au dessus de Ste Foy a été étudié et publié en 2019, du temps que Fouziya Bouzerda présidait le Sytral.Signaler Répondre
Je te passe un petit secret de média pour info ont doit aussi trouvé un petit travail alimentaire a notre président dans 1 an ,il a quoi comme métier de base a part d'ouvrir da grande gueule z tout vent de chose qu'il le concerne ?Signaler Répondre
Cool, il va falloir que tu retournes à la vie civile ?????????Signaler Répondre
ça va être dur de réapprendre à bosser !!!!!
Au centre du village,Signaler Répondre
C'est que c'est un courrier de Sarselli en 2019 qui demande de lancer l'étude, je vous laisse regarder, mais la demande a vraiment émergé des mairies de droite !
Donc bon l'opposition "brillante" de Sarselli, c'est plutôt une belle volte face bien politicienne, et encore 5 ans où rien n'a eu lieu pour l'Ouest Lyonnais pour les mobilités.
Dur dur de retourner à la vraie vie, de passer de la lumière à l'ombre quand on s'est cru indispensable.Signaler Répondre
L'incompétence avérée de ce monsieur trouve enfin sa sanction .
Il ne manquera à personne.
Il nous manqueras pas celui laSignaler Répondre
Cette personne est un militant écolo (avec la mentalité qui va avec......) avant d'être un responsable public.Signaler Répondre
au revoirSignaler Répondre
ti te prends pour qui et c'est un écolo qui te le demande
Oh le pauvre petit à qui on a pris son jouet !Signaler Répondre
Il a braqué beaucoup de monde , y compris dans son propre camp , avec son projet utopique de téléphérique .Signaler Répondre
les indispensables, il y en plein les cimetières...ce monsieur qui prenait tout le monde de haut parce que soit disant édile sans équivalent. quand on voit les résultats...métros en panne très souvent, des escalators et ascenseurs non entretenus, donc défectueux...et j'en passe...personnage totalement inutile mais très imbue de sa petite personne 🤗Signaler Répondre
Pauvre mec, allez il est temps de reprendre ton ancien job. Tu étais infirmier il me semble ? La France a besoin d'infirmier. Pour le reste tu as fait preuve d'incompétence.....Signaler Répondre
Indemnité de conseiller métropolitain de base , environ 3000 euros par mois, si vous êtes présent aux assemblées...Signaler Répondre
a lire sur L'Arrière-Cour l'article sur le Metro E , ou comment des promesses de campagne risque de rester des promesses ....Signaler Répondre
Qu’il démissionne et aille gagner sa vie en travaillant dans le privé, les rentes a vie pour ces gens ça commence a bien faire.Signaler Répondre
Ce parti dans ses status érige en dogme Le non cumul des mandats dans le temps.Signaler Répondre
Ça c'est pour la plèbe. Pour le haut du pavé, les koolas, les vessilier,.... 25 ans de mandats et cela réclame encore.
Très impliqué sur les pannes à répétition du métro ?Signaler Répondre
On a vu le résultat depuis 6 ans ;-)
Tchao pantin !
On peut penser que les commentaires sont injuste, mais ils sont écrit par des personnes qui vivent au quotidien , la réalité de lavieSignaler Répondre
t'es pas bon , tu dégages vas pleurer ailleurs , moi je bosse et je paie
Il y a pas de honte de faire la plonge,la restauration manque cruellement de personnelleSignaler Répondre
Mais comment on va faire !!! Sans lui, la planète...et même le système solaire sont foutus...Signaler Répondre
Qu'il paye ses méfaits.Signaler Répondre
Aucune vision
Avec le Téléphérique à ste foy, il a fait resplendir Mme Sarselli qui s y est brillamment opposée et avec raison.
C est par lui que la défaite est arrivée q
Qu il en tire les conséquences
LAllotissement est debile
Angle mort sur Escalator et ascenseur
Et ne pas oublier son action toxique sur zfe , et l inclusion de m6 et m7 dans le périmètre.
Bon vent !Signaler Répondre
chez les écolos bobos le caprice est à la mode … des enfants gâtés et mal élevés qui ne supportent pas les contradictions… Doucet est très fort aussi pour ça … mais ils ont perdus les caprices ne sont pas finis …Signaler Répondre
Monsieur s'est cru indispensable peut-être..Signaler Répondre
Eh oui, sans gamelle , il faut aller gagner sa vie, la vraie, avec une métro en panne, des escalateurs en panne, et trouver du boulotSignaler Répondre
il cherche enrore sa gamelle snif
Il a échoué ! Qu'il dégage !Signaler Répondre
Vu ces résultats on ne perd pas grand chose !Signaler Répondre
Au boulot il y en a du travail !Signaler Répondre
Il a raison : que Sandrine Runel démissionne du Sytral, elle ne pense qu'à ses tickets de métro gratuits et aux bus dans Lyon, avec que Kohlhaas pensera lui à d'autres communes que Lyon !Signaler Répondre