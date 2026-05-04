Figure des écologistes, Jean-Charles Kohlhaas pourrait démissionner, faute de poste au Sytral

Décidément, le Sytral cristallise toutes les tensions à la Métropole de Lyon, et pas qu'au sein de la majorité où les élus MoDem ont quitté le groupe Grand Coeur Lyonnais, notamment parce que Fouziya Bouzerda n'a pas été choisie pour présider le Sytral.

Selon L'Arrière-Cour, Jean-Charles Kohlhaas vit assez mal le fait de ne plus siéger au sein du conseil d'administration de l'autorité en charge des transports en commun de l'agglomération lyonnaise.

Lors du mandat précédent, l'écologiste était le premier vice-président de Bruno Bernard, très impliqué dans les nombreux dossiers chauds comme l'automatisation du métro B, les pannes à répétition de ce dernier ou encore l'allotissement du réseau TCL.

La déception est telle que Jean-Charles Kohlhaas aurait menacé de démissionner de son mandat métropolitain si son camp ne lui faisait pas une place, en faisant démissionner l'un des cinq élus écologistes et socialistes. Ces derniers céderont-ils à l'ultimatum de celui qui a échoué à conquérir Oullins-Pierre-Bénite en mars dernier ?