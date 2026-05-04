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Figure des écologistes, Jean-Charles Kohlhaas pourrait démissionner, faute de poste au Sytral

Figure des écologistes, Jean-Charles Kohlhaas pourrait démissionner, faute de poste au Sytral
Figure des écologistes, Jean-Charles Kohlhaas pourrait démissionner, faute de poste au Sytral - LyonMag

Ancien vice-président du Sytral, Jean-Charles Kohlhaas n'y siège plus désormais. Une situation que l'écologiste a du mal à vivre, et qui pourrait le pousser à démissionner de ses mandats.

Décidément, le Sytral cristallise toutes les tensions à la Métropole de Lyon, et pas qu'au sein de la majorité où les élus MoDem ont quitté le groupe Grand Coeur Lyonnais, notamment parce que Fouziya Bouzerda n'a pas été choisie pour présider le Sytral.

Selon L'Arrière-Cour, Jean-Charles Kohlhaas vit assez mal le fait de ne plus siéger au sein du conseil d'administration de l'autorité en charge des transports en commun de l'agglomération lyonnaise.

Lors du mandat précédent, l'écologiste était le premier vice-président de Bruno Bernard, très impliqué dans les nombreux dossiers chauds comme l'automatisation du métro B, les pannes à répétition de ce dernier ou encore l'allotissement du réseau TCL.

La déception est telle que Jean-Charles Kohlhaas aurait menacé de démissionner de son mandat métropolitain si son camp ne lui faisait pas une place, en faisant démissionner l'un des cinq élus écologistes et socialistes. Ces derniers céderont-ils à l'ultimatum de celui qui a échoué à conquérir Oullins-Pierre-Bénite en mars dernier ?

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jean-charles kohlhaas

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36 commentaires
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Greg007 le 04/05/2026 à 17:16
roulette russe a écrit le 04/05/2026 à 16h56

Le tramway pour l'ouest est un BON projet, bien meilleur que le projet de métro E.

Pour affirmer ça vous êtes surement un sympathisant écolo avec les idées (dogmes) et visions du "développement" urbain qui vont avec, je ne vois que ça pour affirmer ce que vous affirmez, le clan écolo aime bien affirmer (imposer) leurs visions personnelles comme des vérités, c'est à cela qu'on les reconnait😊.

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BON BEN le 04/05/2026 à 17:11
Compétences a écrit le 04/05/2026 à 15h36

Ce serait regrettable et dommageable que JCK ne siège plus à SYTRAL Mobilités, il détient un vrai savoir, ce serait ridicule qu'il ne puisse pas en faire bénéficier à l'intérêt général.

1 vrai pouvoir pour pondre des pistes cyclables surtout !!!!

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Traveler le 04/05/2026 à 17:10

tant mieux !! CIAO

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YES and NO le 04/05/2026 à 17:09
je traverse la rue je trouve un job a écrit le 04/05/2026 à 13h48

Il y a pas de honte de faire la plonge,la restauration manque cruellement de personnelle

Il va plutôt plonger en dépression ...

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lool le 04/05/2026 à 17:07

Va voir binet de la cgt,elle va te proposer une planque au syndicat

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roulette russe le 04/05/2026 à 16:56
Greg007 a écrit le 04/05/2026 à 16h09

Comme les projets, pistes fantaisistes ou bidons pour rester à l'état de projet ou études : illustration avec le tramway pour l'ouest que les écolos avaient ressorti...

Le tramway pour l'ouest est un BON projet, bien meilleur que le projet de métro E.

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Joubs 69 le 04/05/2026 à 16:52

La vraie écologie c’est ça !
L’ÉGO avant tout !
Marine tondelier le montre chaque jour

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un vrai SAVOIR ? le 04/05/2026 à 16:29
Compétences a écrit le 04/05/2026 à 15h36

Ce serait regrettable et dommageable que JCK ne siège plus à SYTRAL Mobilités, il détient un vrai savoir, ce serait ridicule qu'il ne puisse pas en faire bénéficier à l'intérêt général.

1/ faire faire des études et des devis ridicules et inutile
2/ oublié les personnes âgées et handicapées en négligeant la maintenance des escalateurs et ascenseurs
3/ la sécurité des transports ? quel SAVOIR , avait-il ?

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Excellente nouvelle le 04/05/2026 à 16:21

Excellente nouvelle. Qu'il démissionne de suite ! ! Il peut faire son préavis à la maison. Les grands lyonnais n'ont pas besoin de lui.

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Greg007 le 04/05/2026 à 16:09
roulette russe a écrit le 04/05/2026 à 15h35

C'est exact. Et le projet de télécabine au dessus de Ste Foy a été étudié et publié en 2019, du temps que Fouziya Bouzerda présidait le Sytral.

Comme les projets, pistes fantaisistes ou bidons pour rester à l'état de projet ou études : illustration avec le tramway pour l'ouest que les écolos avaient ressorti...

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Ah...... le 04/05/2026 à 16:07

La gamelle, la gamelle....
..

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droite villeurbannaise le 04/05/2026 à 15:44

Ne pas se tromper. JCK ne cherche qu'à gratter les indemnités liées au mandat d'administrateur du Sytral soit un peu plus de 2000€ par an.

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Compétences le 04/05/2026 à 15:36

Ce serait regrettable et dommageable que JCK ne siège plus à SYTRAL Mobilités, il détient un vrai savoir, ce serait ridicule qu'il ne puisse pas en faire bénéficier à l'intérêt général.

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roulette russe le 04/05/2026 à 15:35
L'église a écrit le 04/05/2026 à 15h22

Au centre du village,

C'est que c'est un courrier de Sarselli en 2019 qui demande de lancer l'étude, je vous laisse regarder, mais la demande a vraiment émergé des mairies de droite !

Donc bon l'opposition "brillante" de Sarselli, c'est plutôt une belle volte face bien politicienne, et encore 5 ans où rien n'a eu lieu pour l'Ouest Lyonnais pour les mobilités.

C'est exact. Et le projet de télécabine au dessus de Ste Foy a été étudié et publié en 2019, du temps que Fouziya Bouzerda présidait le Sytral.

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a chacun son tour de traverser la rue pour avoir un job le 04/05/2026 à 15:28
ancien caviste a écrit le 04/05/2026 à 14h06

Indemnité de conseiller métropolitain de base , environ 3000 euros par mois, si vous êtes présent aux assemblées...

Je te passe un petit secret de média pour info ont doit aussi trouvé un petit travail alimentaire a notre président dans 1 an ,il a quoi comme métier de base a part d'ouvrir da grande gueule z tout vent de chose qu'il le concerne ?

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Kool ............... le 04/05/2026 à 15:27

Cool, il va falloir que tu retournes à la vie civile ?????????

ça va être dur de réapprendre à bosser !!!!!

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L'église le 04/05/2026 à 15:22
GAD a écrit le 04/05/2026 à 14h33

Il a braqué beaucoup de monde , y compris dans son propre camp , avec son projet utopique de téléphérique .

Au centre du village,

C'est que c'est un courrier de Sarselli en 2019 qui demande de lancer l'étude, je vous laisse regarder, mais la demande a vraiment émergé des mairies de droite !

Donc bon l'opposition "brillante" de Sarselli, c'est plutôt une belle volte face bien politicienne, et encore 5 ans où rien n'a eu lieu pour l'Ouest Lyonnais pour les mobilités.

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Hildegonde le 04/05/2026 à 15:17

Dur dur de retourner à la vraie vie, de passer de la lumière à l'ombre quand on s'est cru indispensable.
L'incompétence avérée de ce monsieur trouve enfin sa sanction .
Il ne manquera à personne.

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Bon debarras le 04/05/2026 à 15:16

Il nous manqueras pas celui la

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Anti Secte le 04/05/2026 à 15:04

Cette personne est un militant écolo (avec la mentalité qui va avec......) avant d'être un responsable public.

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ecologie mon amour le 04/05/2026 à 14:58

au revoir
ti te prends pour qui et c'est un écolo qui te le demande

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Chris25 le 04/05/2026 à 14:38

Oh le pauvre petit à qui on a pris son jouet !

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GAD le 04/05/2026 à 14:33

Il a braqué beaucoup de monde , y compris dans son propre camp , avec son projet utopique de téléphérique .

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Bérangère le 04/05/2026 à 14:32

les indispensables, il y en plein les cimetières...ce monsieur qui prenait tout le monde de haut parce que soit disant édile sans équivalent. quand on voit les résultats...métros en panne très souvent, des escalators et ascenseurs non entretenus, donc défectueux...et j'en passe...personnage totalement inutile mais très imbue de sa petite personne 🤗

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l'aube blanche le 04/05/2026 à 14:14

Pauvre mec, allez il est temps de reprendre ton ancien job. Tu étais infirmier il me semble ? La France a besoin d'infirmier. Pour le reste tu as fait preuve d'incompétence.....

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ancien caviste le 04/05/2026 à 14:06
je traverse la rue je trouve un job a écrit le 04/05/2026 à 13h48

Il y a pas de honte de faire la plonge,la restauration manque cruellement de personnelle

Indemnité de conseiller métropolitain de base , environ 3000 euros par mois, si vous êtes présent aux assemblées...

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aulas vite le 04/05/2026 à 14:03

a lire sur L'Arrière-Cour l'article sur le Metro E , ou comment des promesses de campagne risque de rester des promesses ....

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Ben le 04/05/2026 à 14:02

Qu’il démissionne et aille gagner sa vie en travaillant dans le privé, les rentes a vie pour ces gens ça commence a bien faire.

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Jesaistout le 04/05/2026 à 13:54

Ce parti dans ses status érige en dogme Le non cumul des mandats dans le temps.
Ça c'est pour la plèbe. Pour le haut du pavé, les koolas, les vessilier,.... 25 ans de mandats et cela réclame encore.

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Ex Précisions le 04/05/2026 à 13:52

Très impliqué sur les pannes à répétition du métro ?
On a vu le résultat depuis 6 ans ;-)
Tchao pantin !

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La dureté de la vie le 04/05/2026 à 13:49

On peut penser que les commentaires sont injuste, mais ils sont écrit par des personnes qui vivent au quotidien , la réalité de lavie
t'es pas bon , tu dégages vas pleurer ailleurs , moi je bosse et je paie

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je traverse la rue je trouve un job le 04/05/2026 à 13:48

Il y a pas de honte de faire la plonge,la restauration manque cruellement de personnelle

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Ritchie le 04/05/2026 à 13:39

Mais comment on va faire !!! Sans lui, la planète...et même le système solaire sont foutus...

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Pitié pas lui le 04/05/2026 à 13:37

Qu'il paye ses méfaits.
Aucune vision
Avec le Téléphérique à ste foy, il a fait resplendir Mme Sarselli qui s y est brillamment opposée et avec raison.
C est par lui que la défaite est arrivée q
Qu il en tire les conséquences
LAllotissement est debile
Angle mort sur Escalator et ascenseur
Et ne pas oublier son action toxique sur zfe , et l inclusion de m6 et m7 dans le périmètre.

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Obsdu9 le 04/05/2026 à 13:32

Bon vent !

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saco697 le 04/05/2026 à 13:32

chez les écolos bobos le caprice est à la mode … des enfants gâtés et mal élevés qui ne supportent pas les contradictions… Doucet est très fort aussi pour ça … mais ils ont perdus les caprices ne sont pas finis …

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Gabin69 le 04/05/2026 à 13:31

Monsieur s'est cru indispensable peut-être..

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La gamelle le 04/05/2026 à 13:29

Eh oui, sans gamelle , il faut aller gagner sa vie, la vraie, avec une métro en panne, des escalateurs en panne, et trouver du boulot
il cherche enrore sa gamelle snif

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boB le 04/05/2026 à 13:28

Il a échoué ! Qu'il dégage !

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GLOUGLOU 1er le 04/05/2026 à 13:28

Vu ces résultats on ne perd pas grand chose !

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allez allez le 04/05/2026 à 13:19

Au boulot il y en a du travail !

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Byesandrine le 04/05/2026 à 13:09

Il a raison : que Sandrine Runel démissionne du Sytral, elle ne pense qu'à ses tickets de métro gratuits et aux bus dans Lyon, avec que Kohlhaas pensera lui à d'autres communes que Lyon !

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