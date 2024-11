Jean-Charles Kohlhaas : "L'unification des réseaux de transport en commun attendue depuis très longtemps"

Sytral Mobilités a lancé un grand chantier qui aboutira le 1er septembre 2025 : l'unification des réseaux de transports en commun du département. "On y travaille depuis trois ans", se félicite Jean-Charles Kohlhaas. "J'ai le sentiment que les citoyens du péri-urbain l'attendaient depuis très longtemps et qu'enfin tous ensemble on l'a fait", poursuit l'élu écologiste.

Concrètement, il sera possible de voyager avec le même titre de transport dans tout le Rhône. "Pour 95% des usagers, c'est soit un tarif qui est moins cher, soit un périmètre plus large pour faire plus de trajets", poursuit Jean-Charles Kohlhaas qui évoque une baisse du coût significative pour les usagers qui payaient des titres de transport différents, notamment ceux qui prenaient un Car du Rhône et un transport TCL.

Le bras droit de Bruno Bernard conçoit toutefois que beaucoup d'usagers ne comprennent pas en quoi ils vont ressortir gagnants : "La personne qui fait Saint-Priest-Lyon ne sortira pas gagnante. Mais elle ne perd rien, ce sera comme d'habitude. Car la hausse (des tarifs ndlr) de 2% en moyenne est faite chaque année depuis 20 ans".

A terme, l'objectif du Sytral est "d'intégrer le TER dans cette tarification".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Unification des réseaux de transports en commun

02:08 Zones

04:21 Ticket unique TER-TCL

05:47 Hausse des tarifs

07:42 Logo TCL

09:38 Allotissement