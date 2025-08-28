Unification du réseau TCL : ce que ça change vraiment

À partir de cette rentrée 2025, une petite révolution s’opère dans les transports en commun lyonnais : fini les Cars du Rhône, les bus Libellule de Villefranche et le réseau TCL séparés. Place désormais à un réseau unifié et avec un seul titre de transport valable partout. Mais que va réellement changer cette unification pour les usagers ?

Les points positifs

Un seul billet pour tous les trajets

Métro, tram, bus urbain ou car interurbain : l’ensemble du périmètre est désormais couvert par un titre unique. Fini les abonnements multiples, les voyageurs passent à un système simplifié. « Tous les cars ont la même couleur, donc on peut monter dans n’importe lequel », ajoute le président de la Métropole.

Un réseau élargi et plus lisible

L’unification permet désormais de couvrir un territoire élargi, découpé en cinq zones. La zone 1 correspond au cœur du réseau lyonnais (d’Albigny à Meyzieu en passant par Lyon), tandis que les zones 2 à 5 étendent progressivement l’offre vers le Beaujolais, Givors ou encore l’Est lyonnais. Concrètement, les habitants aux portes de la métropole n’auront plus à acheter deux billets pour rejoindre Lyon : un seul suffira. Par ailleurs, la numérotation des lignes de bus a été repensée afin d’harmoniser l’ensemble du réseau.

Simplification numérique

Une seule application, un seul site internet pour préparer son trajet, acheter son titre ou suivre le trafic en temps réel. Les démarches sont centralisées et donc plus claires pour les voyageurs.

Tarification sociale et gratuités

L’abonnement reste gratuit pour les moins de 10 ans, tandis que des formules solidaires sont maintenues, allant de 0 à 10,50 € par mois selon la situation.

Les points négatifs

Une hausse des tarifs pour certains abonnés

Si le ticket unitaire reste à 2,10 € dans les zones 1 et 2, l’abonnement mensuel « toutes zones » passera de 85 € (actuel Rhône Pass) à 90 €, soit +5,89 %. Pour les voyageurs qui traversent régulièrement plusieurs zones, la facture risque donc d’augmenter.

La navette Rhône Express exclue

La liaison Part-Dieu – Aéroport Saint-Exupéry reste hors du dispositif et conserve sa propre grille tarifaire.

« Il y a deux raisons à la non-inclusion de la navette : elle sort du périmètre TCL et c’est un service spécifique aéroport qui rapporte beaucoup d’argent. Nous aurions perdu environ 10 à 15 millions d’euros par an en l’intégrant », explique Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole chargé des mobilités.

Un lancement sous surveillance

Pour accompagner les voyageurs, TCL mobilise du personnel supplémentaire en agences et renforce sa plateforme téléphonique Allo TCL. Mais des couacs sont attendus. « Il y aura forcément quelques bugs au démarrage », ajoute le vice-président de la Métropole.