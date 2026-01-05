Mégatunnel sous Lyon : les écologistes dénoncent un projet "hors-sol, inutile et financièrement irresponsable"

Dans un communiqué diffusé à la suite des annonces de la liste Grand Cœur Lyonnais, Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole de Lyon en charge des transports et candidat à l’élection métropolitaine, dénonce un "méga-tunnel de 8 kilomètres sous Lyon",qualifié de "projet hors-sol, inutile et financièrement irresponsable."
Le candidat écologiste remet en cause l’utilité même de l’ouvrage au regard des usages actuels. "Ce méga-tunnel (sic) est un projet inutile, parce qu’il ne répond pas aux besoins réels de déplacement des habitants. Il s’inscrit dans une vision du tout-voiture qui appartient au siècle dernier", affirme Jean-Charles Kohlhaas. Il s’appuie sur les données de trafic autour de Fourvière pour contester l’argument du transit. "Les faits sont pourtant connus : seuls 15 % des véhicules qui passent sous Fourvière sont en transit, tandis que la majorité des déplacements ont pour origine ou destination Lyon ou Villeurbanne."
Selon lui, enterrer le trafic ne réglerait ni la congestion ni les enjeux environnementaux. "Construire 8 kilomètres de tunnel pour du trafic de transit ne résoud (sic) rien : cela ne fait pas disparaître le trafic sur l’axe M6/M7 actuel ni la pollution", insiste-t-il.
Au-delà de l’utilité, Jean-Charles Kohlhaas juge le projet en décalage avec les orientations prises par les grandes métropoles européennes.
"La Métropole de Lyon serait la seule métropole européenne où la droite porterait un grand projet routier en plein cœur de ville, plutôt que de développer les transports en commun, la régulation du trafic et les alternatives à la voiture", écrit-il, évoquant "une fuite en avant qui va à rebours des attentes des habitants, en matière de qualité de vie, de santé et de pouvoir d’achat."
"Un contresens stratégique"
L’élu alerte également sur les conséquences financières d’un tel chantier, estimé entre 2 et 4 milliards d’euros selon les hypothèses. "Qu’il soit à 2 ou 4 milliards d’euros, il est impossible à financer", tranche-t-il, rejetant l’option d’un péage. "Un péage ne ferait que pénaliser les actifs et ne financerait qu’une très faible part de l’investissement."
Jean-Charles Kohlhaas met enfin en garde contre un effet d’éviction budgétaire sur les politiques publiques locales. "Engager une telle somme sur une infrastructure peu utile, c’est organiser l’incapacité de la Métropole à poursuivre les investissements dans l’essentiel : cela signifie moins de moyens pour les collèges, le logement, la voirie, pour le développement des projets urbains et des transports en commun ou pour l’entretien du réseau existant", écrit-il.
Pour l’Union de la gauche et des écologistes, le projet de "Nouvelle Traversée de Fourvière" constitue "un contresens stratégique". Selon lui, "c’est renoncer pour des décennies au développement des transports collectifs, notamment au Tramway Express de l’Ouest Lyonnais, et aux solutions réellement efficaces contre la congestion. Nous faisons le choix inverse : agir sur les causes de la pollution de l’air et investir dans des mobilités qui améliorent concrètement la vie quotidienne et la santé des habitants."
Déja sous Collomb avec le déclassement de l'A6 / A7 devenue M6 et M7.
Malheuresement cela ne suffit pas car la gestions des flux sur ces axes majeurs ne dépend pas uniquement du maire ou de la métropole mais doit se fait en concertation avec l'état et la régions.
C'est la que le bas blesse : Entre les partisans du contournement Est, du contournement Ouest, de l'Anneaux des sciences, Du Tunnel de Aulas.
Globalement personnes ne veut voir passer ce flux devant sa maison ( pour ce qui est des contournements ) et personne ne veut payer les milliards d'euros d'infrastructure ( pour ce qui est des tunnels ).
L'ensemble pour un mode de transport qui devrait décliné selon toutes vraisemblance dans les prochaines années ( de gré ou de forces )
Ce n'est pas pour rien que ce projet annoncé en 92 n'a toujours pas aboutis après 35 ans
Il n'y a pas besoin d'être écolo pour comprendre que les projets d'infrastructure routière sont sans avenir.Signaler Répondre
La voiture est déjà inaccessible pour un grand nombre de gens et ça ne fera que s'aggraver.
Entretenons le réseau existant, c'est déjà bien.
Le développement du métro était aussi une grosse demande lyonnaise...Signaler Répondre
En attendant, les automobilistes de passage continuent de traverser Fourvière et Perrache.
Mais ce n'est pas grave, car il y a maintenant des pistes cyclables partout dans la ville, et des milliers de cyclo/trots qui s'assoient en toute impunité sur le code la route.
Les investisseurs privés qui se sont fait bloquer leurs projets par les dogmes des écolos vous en faites quoi ? Votre intervention c'est pour mettre en avant votre mauvaise foi ou militantisme façon écolo ? Quoi que l'un ne va pas sans l'autre en général.Signaler Répondre
15% en transit par fourviere ? Je pense que c est davantage ! Notamment les camions dont le transit par le tunnel est interdit et qui s en contrefichent puisqu il n y a aucun contrôle. Dommage pour les riverains qui ont de cesse de dénoncer cet état...de fait !Signaler Répondre
Tous les projets qui ont été annulés, étaient des projets non financés, ils n'auraient jamais été faits, ils étaient juste à but électoralSignaler Répondre
Les bouchons commencent en général bien avant Tassin. Alors on garderait les bouchons de Dardilly à Tassin ?!?! Et les gens qui habitent le long de cet axe, on s'en fiche, ce sont des quartiers populairesSignaler Répondre
J c K a oublié d investir dans la gestion du patrimoine et l exploitation correcte des TCL .Signaler Répondre
Cela aurait pu être pas de pannes , + de fréquences, des Escalators et ascenseurs qui fonctionnent
Aller en VIP aux nuits de Fourvières : pas d'oubli par contre
Avec les écologistes, Lyon a reculé à la quatrième place derrière Toulouse. Leur accorder encore un mandat serait un choix lourd de conséquences pour l'avenir de la ville. Ils ont enterré tous les grands projets : métro E, prolongement des lignes A et B, l'anneau des sciences, la skyline lyonnaise de la part dieu entre autres. Maintenant ça suffit. Lyon a vocation à occuper la deuxième place du classement des villes de France.Signaler Répondre
Cependant question dépenses et travaux hors sol ces écologistes sont des as.
Des travaux sans fin, des trous des petits trous partout, jamais finis.
Des étendoirs à linge sale place Bellecour.
Des commerces condamnés.
Poussières et pollutions sont les mamelles des travaux
En matière de " projet hors-sol, inutile et financièrement irresponsable." c'est un champion qui s'exprime , nous le voyons tous les jours . Quant aux investissements logements, collèges, voirie etc... que ne les ont-ils engagés tout au long de ce très ( trop!) long mandat ?Signaler Répondre
Cette intervention n'est qu'un verbiage incompétent et inutile .
Chez ces militants écolos rigides (pléonasme) tout ce qui n'est pas compatible à leurs dogmes et injonctions idéologiques est inutile, merci pour ce moment.Signaler Répondre
Ils ont fait quoi les militants écolos pour dégager une autoroute du centre de Lyon ? C'est irresponsable de n'avoir rien fait ni proposer de projet pour apaiser Perrache et Confluence, à part avoir limité et entravé la circulation : rien, du vent.Signaler Répondre
En matière de faire quelque chose à rebours des attentes des habitants, les élus actuels de la métropole en connaissent un rayon.Signaler Répondre
Même si ce projet paraît délirant, le vrai problème est ailleurs, ne rien avoir fait pendant des années sur l’autoroute au cœur de Lyon est une faute politique.Signaler Répondre
Laisser une infrastructure héritée du tout-voiture traverser la ville, polluer, couper les quartiers et saturer les usages, sans proposer de solution sérieuse, c’est irresponsable.
On peut refuser un tunnel absurde sans défendre le statu quo. Gouverner, ce n’est pas seulement dire non, c’est prendre en charge les problèmes existants, même quand ils dérangent, et la les écologiques n'ont rien fait, proposer des pistes cyclables ou autres, c'est super, mais l'autoroute à Lyon, c'était la problématique centrale et elle a été mis sous le tapis.
Si un militant écolo aussi sectaire et dogmatique qui cherche à imposer son idéologie dans chaque projet parle de projet irresponsable c'est bon signe, c'est un militant de la décroissance également, c'est lui qui se réjouit que la métropole de Lyon soit moins attractive et stagne sous leur mandat.Signaler Répondre
vaut mieux dépenser 500 millions d´euros d´euros pour 3 vélos.Signaler Répondre
