Mégatunnel sous Lyon : les écologistes dénoncent un projet "hors-sol, inutile et financièrement irresponsable"

Dans un communiqué diffusé à la suite des annonces de la liste Grand Cœur Lyonnais, Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole de Lyon en charge des transports et candidat à l’élection métropolitaine, dénonce un "méga-tunnel de 8 kilomètres sous Lyon",qualifié de "projet hors-sol, inutile et financièrement irresponsable."

Le candidat écologiste remet en cause l’utilité même de l’ouvrage au regard des usages actuels. "Ce méga-tunnel (sic) est un projet inutile, parce qu’il ne répond pas aux besoins réels de déplacement des habitants. Il s’inscrit dans une vision du tout-voiture qui appartient au siècle dernier", affirme Jean-Charles Kohlhaas. Il s’appuie sur les données de trafic autour de Fourvière pour contester l’argument du transit. "Les faits sont pourtant connus : seuls 15 % des véhicules qui passent sous Fourvière sont en transit, tandis que la majorité des déplacements ont pour origine ou destination Lyon ou Villeurbanne."

Selon lui, enterrer le trafic ne réglerait ni la congestion ni les enjeux environnementaux. "Construire 8 kilomètres de tunnel pour du trafic de transit ne résoud (sic) rien : cela ne fait pas disparaître le trafic sur l’axe M6/M7 actuel ni la pollution", insiste-t-il.

Au-delà de l’utilité, Jean-Charles Kohlhaas juge le projet en décalage avec les orientations prises par les grandes métropoles européennes. "La Métropole de Lyon serait la seule métropole européenne où la droite porterait un grand projet routier en plein cœur de ville, plutôt que de développer les transports en commun, la régulation du trafic et les alternatives à la voiture", écrit-il, évoquant "une fuite en avant qui va à rebours des attentes des habitants, en matière de qualité de vie, de santé et de pouvoir d’achat." "Un contresens stratégique"

L’élu alerte également sur les conséquences financières d’un tel chantier, estimé entre 2 et 4 milliards d’euros selon les hypothèses. "Qu’il soit à 2 ou 4 milliards d’euros, il est impossible à financer", tranche-t-il, rejetant l’option d’un péage. "Un péage ne ferait que pénaliser les actifs et ne financerait qu’une très faible part de l’investissement."

Jean-Charles Kohlhaas met enfin en garde contre un effet d’éviction budgétaire sur les politiques publiques locales. "Engager une telle somme sur une infrastructure peu utile, c’est organiser l’incapacité de la Métropole à poursuivre les investissements dans l’essentiel : cela signifie moins de moyens pour les collèges, le logement, la voirie, pour le développement des projets urbains et des transports en commun ou pour l’entretien du réseau existant", écrit-il.