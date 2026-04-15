Présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli sera aussi celle du Sytral

Il y avait encore un doute autour de ce siège de président de Sytral Mobilités, l'autorité chargée de gérer les TCL. Le nom de Gilles Gascon, maire de Saint-Priest, circulait, mais il devra finalement se contenter de la vice-présidence de la Métropole de Lyon chargée des Transports qui lui a été confiée.
Car Véronique Sarselli a décidé, comme l'a fait Bruno Bernard avant elle, de cumuler les sièges de présidente de la Métropole de Lyon et du Sytral. L'ancienne édile de Sainte-Foy-lès-Lyon l'a confié à Lyon Décideurs ce mercredi 15 avril.
Selon nos informations, Bruno Bernard en personne lui avait conseillé de l'imiter sur ce point après son élection fin mars.
"Je pense que nous avons de grands projets en ce qui concerne les mobilités des Grands Lyonnais. Il est important, pour porter ces grands projets comme le métro E ou encore la nouvelle Traversée de Fourvière (le projet de tunnel entre Tassin et Saint-Fons ndlr), que la présidente de la Métropole de Lyon soit aussi présidente du Sytral", a-t-elle déclaré dans l'entretien accordé à nos confrères.
Deux sujets majeurs, coûteux et longs dans le temps qui risquent d'occuper les journées de Véronique Sarselli ces sept prochaines années.
C'est marrant une présidente du Sytal qui ne prend jamais les TCL, qui va juste utiliser le chauffeurSignaler Répondre
Et là encore, personne ne répond à celui qui soulève un fait qui, réel, continue de faire de la politique politicienne de droite une véritable farce tragique. Comme Napoléon dans « La Ferme des animaux », elle fera dire par son Brille-Babil qu’elle n’a jamais dit pareille chose et que l’on l’avait mal comprise. Et ses moutons de basse-cour hurleront de même, d’ailleurs, peut-être avant qu’elle ne lève le petit doigt.Signaler Répondre
Oui a un tunnel routier, type TEO, dans le sens du Nord au Sud, ou l'inverse, avec péage pour rembourser les emprunts.Signaler Répondre
c’est la métropole qui gère Théo !Signaler Répondre
Ils sont où les spécialistes qui expliquaient qu’elle ne pourrait pas être présidente du sytral ?Signaler Répondre
Le péage sert juste a rembourser les emprunts, et aujourd'hui le péage est géré par la Métropole. Et c'est très bien que ceux qui utilisent, paient.Signaler Répondre
Cumularde !!Signaler Répondre
La droite avait hurlé contre Bernard en 2020.
Arrivée aux affaires Sarcelli oublie ses anciennes indignations et... cumule les indemnités dans sa poche.
"Quelle indignité" comme dirait le prisonnier préféré des LR
encore une panne de tcl ce matin marre de cette métropole qui ne réagit pasSignaler Répondre
Elle a juste à dérouler le plan de modernisation déjà votéSignaler Répondre
C 'est la métropole précédente qui a signé des contrats qui courent ensuite et que l 'on ne révise pas comme cela .Signaler Répondre
Il a signé pour la révision des ascenseurs et autres . Sarcelli en bénéficira et fera bénéficier sa ou son successeur , c 'est ainsi .
C 'est comme un paquebot , on ne change pas de direction comme cela .
Trump nous a servi juste l 'apéritif pour le moment !Signaler Répondre
Avec le prix des énergies qui va exploser , liés à leur rareté et à notre gabegies , elle va vite déchanter ou elle va nous endetter à mort .
Parie que ces projets ne se feront pas , comme à St Foy , ou après avoir réclamer un téléphérique , comme certains autres maire de droite l 'ont fait à Toulouse ou la région parisienne avec Pécresse , la droite s 'est ravisée et finalement rien ne c'est fait .
Le big méga tunnel on peut attendre, j'ai toujours un mauvais souvenir pour mes finances de Théo que l'on a payé 2x avec nos impôts, et qui est confié après à une société privée qui fait payer un max le passage...Signaler Répondre
Déjà qu'elle remette avec la RATP en état de fonctionnement normal les métros et ses infrastructures que le Bernard a laissé tombé pendant son mandat, après on verra.