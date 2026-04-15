Présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli sera aussi celle du Sytral

Il y avait encore un doute autour de ce siège de président de Sytral Mobilités, l'autorité chargée de gérer les TCL. Le nom de Gilles Gascon, maire de Saint-Priest, circulait, mais il devra finalement se contenter de la vice-présidence de la Métropole de Lyon chargée des Transports qui lui a été confiée.

Car Véronique Sarselli a décidé, comme l'a fait Bruno Bernard avant elle, de cumuler les sièges de présidente de la Métropole de Lyon et du Sytral. L'ancienne édile de Sainte-Foy-lès-Lyon l'a confié à Lyon Décideurs ce mercredi 15 avril.

Selon nos informations, Bruno Bernard en personne lui avait conseillé de l'imiter sur ce point après son élection fin mars.

"Je pense que nous avons de grands projets en ce qui concerne les mobilités des Grands Lyonnais. Il est important, pour porter ces grands projets comme le métro E ou encore la nouvelle Traversée de Fourvière (le projet de tunnel entre Tassin et Saint-Fons ndlr), que la présidente de la Métropole de Lyon soit aussi présidente du Sytral", a-t-elle déclaré dans l'entretien accordé à nos confrères.

Deux sujets majeurs, coûteux et longs dans le temps qui risquent d'occuper les journées de Véronique Sarselli ces sept prochaines années.