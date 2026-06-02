Subvention refusée à l'association des "décrocheurs de portraits" : la justice demande à la préfecture du Rhône de réexaminer le dossier

Le tribunal administratif de Lyon a annulé ce mardi une décision de refus de la préfecture d’accorder une subvention à cette association en raison de ses liens avec des actions de désobéissance civile.

Le tribunal administratif "retient que la participation de cette association à des actions de désobéissance civile ne pouvait pas à lui seul justifier ce refus, en l’absence de troubles graves à l’ordre public".

Il estime "que les éléments qui lui ont été soumis par les parties ne permettaient pas de démontrer que les actes de désobéissance civile auxquels l’association Action Climat Justice Lyon admet avoir participé, notamment la campagne des Faucheurs de chaises en 2015 et celle des Décrocheurs des portraits du président de la République dans les locaux de certaines mairies en 2019, auraient causé de graves débordements". Le tribunal qui "juge ainsi que ces seules actions militantes, non violentes, ne pouvaient pas être considérée comme une méconnaissance du contrat d’engagement républicain".

En conséquence, le tribunal administratif de Lyon juge que le refus d’accorder cette première subvention d’un montant de 3500 euros est illégal et au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes de réexaminer la demande de l’association Action Justice Climat Lyon.