Subvention refusée à l'association des "décrocheurs de portraits" : la justice demande à la préfecture du Rhône de réexaminer le dossier

Le tribunal administratif de Lyon a annulé ce mardi une décision de refus de la préfecture d’accorder une subvention à cette association en raison de ses liens avec des actions de désobéissance civile.
Le tribunal administratif "retient que la participation de cette association à des actions de désobéissance civile ne pouvait pas à lui seul justifier ce refus, en l’absence de troubles graves à l’ordre public".
Il estime "que les éléments qui lui ont été soumis par les parties ne permettaient pas de démontrer que les actes de désobéissance civile auxquels l’association Action Climat Justice Lyon admet avoir participé, notamment la campagne des Faucheurs de chaises en 2015 et celle des Décrocheurs des portraits du président de la République dans les locaux de certaines mairies en 2019, auraient causé de graves débordements". Le tribunal qui "juge ainsi que ces seules actions militantes, non violentes, ne pouvaient pas être considérée comme une méconnaissance du contrat d’engagement républicain".
En conséquence, le tribunal administratif de Lyon juge que le refus d’accorder cette première subvention d’un montant de 3500 euros est illégal et au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes de réexaminer la demande de l’association Action Justice Climat Lyon.
Surréaliste ! Subventionner des zozos pour piquer des chaises et balancer de la soupe ou de la peinture, sans nettoyer ensuite, of course ! Qu'on subventionne plutôt les VRAIS lanceurs d'alerte, à peu près les seuls à faire un vrai boulot de journaliste aujourd'hui et qui sont de plus en plus muselés par le système , au bénéfice de nos chers politiques et de ceux qui tiennent les ficelles, surtout !!Signaler Répondre
Action Justice Climat c'est le nouveau nom d'Alternatiba.Signaler Répondre
Pourtant avec tout le pognon que la Métropole écolo leur a filé pendant des années, il doit bien leur en rester non? Ou bien ils ont tout claqué?
80 000 euros ça ne s'évapore pas comme ça...
https://www.lyonmag.com/article/129247/festival-alternatiba-annule-la-metropole-de-lyon-n-a-pas-exige-de-remboursement-integral-de-sa-subvention
Bref, toutes ces assocs qui jouent les rebelles mais qui sont subventionnées d'argent publique...Signaler Répondre
les juges gauchos prennent le pouvoir mais beaucoup moins tolérants quand ils sont critiqués et qu on met en question leurs avantages…Signaler Répondre
C'est une blague??Signaler Répondre
On va leur acheter de la soupe !!!’ Une honte !!! Des alliés de notre maire olympique !!!Signaler Répondre
C'est qui l'patron, le boss ...bin la JUSTICE 👏👏👏Signaler Répondre
La Préfecture doit clairement se taire et se soumettre aux injonctions des magistrats et vite vite vite 👍
On ne peut pas donner d'argent public à une association qui vient foutre le bordel dans le domaine public.Signaler Répondre
C'est pour cela que c'est tant le bordel à tous niveaux : on tolère tout, et ainsi les fauteurs de trouble se sentent encouragés...
Après la révolution française l'état devait justifier chaque francs dépensés. Les juges ne prennent plus de décisions en notre nom lorsqu'ils prennent des décisions qui vont à l'encontre de la volonté majoritaire. Il faut cesser les subventions à toutes les associations loi 1901 y compris politiques, les associations doivent vivre de leurs propre fonds associatifs constitués de leurs adhérents. Au nom de quoi NOUS devrions tous payer puisqu'il s'agit de l'argent de nos impots qui est distribué ?Signaler Répondre
gangrené jusqu à la moelleSignaler Répondre
Parce qu’il y a des lois qui oblige la collectivité à verser des subventions aux associations? Du coup, je vais créer une assos et demander (exiger) 100 K chaque année. ça devrait me suffire.Signaler Répondre
Les subventions données aux associations, ce sont nos impôts! On devrait être en mesure de choisir a qui on donne notre pognon!Signaler Répondre
les liens entre l'EG et la magistrature ne sont plus à démontrerSignaler Répondre
Ce cas prouve qu'ils n'ont plus aucune gêne et cherchent à faire plier les politiques
Accorder des subventions publiques étaient un droit! Je n’admets pas cette obligation qui n’est pas un droit . trop d’associations obtiennent de l’argent public . cette bienveillance doit cesser .Signaler Répondre
Alors la , je reste pantois... .Signaler Répondre
Notre justice est au top du top , les juges sont des révolutionnaire qui bosse pour les extrêmes.
Je devrais porter plainte au sujet de ma feuille d'imposition, qui sait je payerai moins d'impôt grâce à un juge...
Après on va dire que les juges rouges n'existent pas...Signaler Répondre