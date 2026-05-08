Désobéissance civile : pourquoi une association attaque la préfecture du Rhône

Une audience très attendue se tiendra le mardi 12 mai devant le tribunal administratif de Lyon. L’association Action Justice Climat Lyon poursuit la décision de la préfecture du Rhône après le refus d’une subvention du Fonds de développement de la vie associative (FDVA) en 2023.
L’organisation lyonnaise estime que cette décision constitue une atteinte aux libertés d’expression et d’association.
La secrétaire générale de la préfecture avait retiré l’association des propositions de financement lors d’un collège départemental du FDVA en mai 2023, malgré un avis "très favorable" des services instructeurs pour une aide de 3500 euros.
L’association affirme n’avoir jamais obtenu d’explication officielle avant une enquête de Mediapart publiée en décembre 2023. Selon Action Justice Climat Lyon, la préfecture aurait estimé que sa "position problématique sur la désobéissance civile" contrevenait au contrat d’engagement républicain.
Le porte-parole d'Action Justice Climat, Jocelyn Moncomble, dénonce une "politique de plus en plus répressive et autoritaire menée à l’encontre de celles et ceux représentant des contre-pouvoirs".
L’association assure que son recours dépasse la seule question financière et vise avant tout à défendre "les libertés associative".
Un procès présenté comme symbolique
Dans leur communiqué, les militants écologistes replacent cette affaire dans un contexte plus large de tensions entre l’État et certaines associations écologistes, antiracistes ou militantes.
L’avocate de l’association, Noëline Roche, estime que l’issue de l'audience sera "révélatrice de la situation démocratique française actuelle".
Pour les soutiens d'Action Justice Climat, la promotion de la désobéissance civile non violente ne peut justifier l’exclusion d’une association des financements publics.
L’audience est prévue mardi 12 mai à partir de 10h30 au tribunal administratif de Lyon.
comme disait De Gaulle, qui peut gouverner un pays qui produit plus de 300 fromages différents.Signaler Répondre
Je suis d'accord, vous vous rappelez quand Wauquiez a monté à 3MILLIONS les subventions aux associations de chasse.Signaler Répondre
Nos politiques sont hallucinants !
Atteinte aux droits toujours, et les devoirs.Signaler Répondre
Trop de subventions pour des pseudos associations.
Des coupes à faire en URGENCE
des bobos des VERTS copains de Doucet en panique car ils vont être au chômage sans subventions… des gens qui n ont toujours vécu que de subventions… mais qu est ce qu ils ont produit à part du vent ? ça va pas être drôle pour eux car ils n’y a plus d argent à gaspiller avec la crise … c est la panique car les improductifs auraient du mal à rentrer dans le système économique… Doucet le savait bien lui aussi c est pour ça qu il était prêt à toute les acrobaties et les accords pour s accrocher à son écharpe et les indemnités qui vont avec … sinon il etait comme eux inrecyclage dans evonomie réelle…Signaler Répondre
On veut se faire payer par ceux sur lesquels on crache... Il en est ainsi des acteurs, qui vivent de subventions publiques et critiquent en permanence le pouvoir, les "malpensants", les gens de droite... alors que sans eux, ils n'existeraient pas. Idem pour les associations immigrationistes qui demandent à ce qu'on paie pour se faire envahir. Et que dire des délinquants et meurtriers en prison qui sont nourris et entretenus par leurs victimes !Signaler Répondre
La promotion de la désobéissance civile "non violente", mon œil ;-)Signaler Répondre
Un nouveau droit se crée sous nos yeux : le droit à la subvention.Signaler Répondre
Ouvrons grand nos porte-monnaies, c' est nous qu' on paye.