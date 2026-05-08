Judiciaire

Désobéissance civile : pourquoi une association attaque la préfecture du Rhône

Désobéissance civile : pourquoi une association attaque la préfecture du Rhône
DR Elisa Debra

L’association Action Justice Climat conteste le refus d’une subvention en 2023, que la préfecture du Rhône aurait justifié par sa "position problématique sur la désobéissance civile".

Une audience très attendue se tiendra le mardi 12 mai devant le tribunal administratif de Lyon. L’association Action Justice Climat Lyon poursuit la décision de la préfecture du Rhône après le refus d’une subvention du Fonds de développement de la vie associative (FDVA) en 2023.

L’organisation lyonnaise estime que cette décision constitue une atteinte aux libertés d’expression et d’association.

La secrétaire générale de la préfecture avait retiré l’association des propositions de financement lors d’un collège départemental du FDVA en mai 2023, malgré un avis "très favorable" des services instructeurs pour une aide de 3500 euros.

L’association affirme n’avoir jamais obtenu d’explication officielle avant une enquête de Mediapart publiée en décembre 2023. Selon Action Justice Climat Lyon, la préfecture aurait estimé que sa "position problématique sur la désobéissance civile" contrevenait au contrat d’engagement républicain.

Le porte-parole d'Action Justice Climat, Jocelyn Moncomble, dénonce une "politique de plus en plus répressive et autoritaire menée à l’encontre de celles et ceux représentant des contre-pouvoirs".

L’association assure que son recours dépasse la seule question financière et vise avant tout à défendre "les libertés associative".

Un procès présenté comme symbolique

Dans leur communiqué, les militants écologistes replacent cette affaire dans un contexte plus large de tensions entre l’État et certaines associations écologistes, antiracistes ou militantes.

L’avocate de l’association, Noëline Roche, estime que l’issue de l'audience sera "révélatrice de la situation démocratique française actuelle".

Pour les soutiens d'Action Justice Climat, la promotion de la désobéissance civile non violente ne peut justifier l’exclusion d’une association des financements publics.

L’audience est prévue mardi 12 mai à partir de 10h30 au tribunal administratif de Lyon.

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Action Justice Climat Lyon

5 commentaires
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Catalan le 08/05/2026 à 16:23

comme disait De Gaulle, qui peut gouverner un pays qui produit plus de 300 fromages différents.

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bien d'accord le 08/05/2026 à 16:22
Rlb a écrit le 08/05/2026 à 15h48

Atteinte aux droits toujours, et les devoirs.
Trop de subventions pour des pseudos associations.
Des coupes à faire en URGENCE

Je suis d'accord, vous vous rappelez quand Wauquiez a monté à 3MILLIONS les subventions aux associations de chasse.
Nos politiques sont hallucinants !

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Rlb le 08/05/2026 à 15:48

Atteinte aux droits toujours, et les devoirs.
Trop de subventions pour des pseudos associations.
Des coupes à faire en URGENCE

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saco697 le 08/05/2026 à 15:39

des bobos des VERTS copains de Doucet en panique car ils vont être au chômage sans subventions… des gens qui n ont toujours vécu que de subventions… mais qu est ce qu ils ont produit à part du vent ? ça va pas être drôle pour eux car ils n’y a plus d argent à gaspiller avec la crise … c est la panique car les improductifs auraient du mal à rentrer dans le système économique… Doucet le savait bien lui aussi c est pour ça qu il était prêt à toute les acrobaties et les accords pour s accrocher à son écharpe et les indemnités qui vont avec … sinon il etait comme eux inrecyclage dans evonomie réelle…

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Tifetondu le 08/05/2026 à 15:09

On veut se faire payer par ceux sur lesquels on crache... Il en est ainsi des acteurs, qui vivent de subventions publiques et critiquent en permanence le pouvoir, les "malpensants", les gens de droite... alors que sans eux, ils n'existeraient pas. Idem pour les associations immigrationistes qui demandent à ce qu'on paie pour se faire envahir. Et que dire des délinquants et meurtriers en prison qui sont nourris et entretenus par leurs victimes !

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Ex Précisions le 08/05/2026 à 14:46

La promotion de la désobéissance civile "non violente", mon œil ;-)

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oui-oui le 08/05/2026 à 14:35

Un nouveau droit se crée sous nos yeux : le droit à la subvention.
Ouvrons grand nos porte-monnaies, c' est nous qu' on paye.

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