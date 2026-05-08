Lyon lance la 2e édition de Résonance, deux mois d’événements contre les LGBTI+phobies

Un nouveau temps fort pour l’égalité. La Ville de Lyon annonce le lancement de la 2e édition de Résonance, un programme d’événements dédié à la lutte contre les discriminations visant les personnes LGBTI+.

Cette édition se déroulera du 11 mai au 19 juillet, avec une quinzaine de rendez-vous organisés en partenariat avec le tissu associatif local et plusieurs institutions.

Au programme : conférences, rencontres littéraires, concerts, spectacles ou encore événements festifs.

Parmi les temps forts :

• le Bal des Fiertés à l’Hôtel de Ville le 30 mai

• une nocturne engagée au musée d’art contemporain le 13 juin

• un concert du chœur inclusif B!s Repetita à l’Amphithéâtre 3000

• le Gaymer Festival en juillet

L’ensemble des événements vise à rendre visibles les cultures et les luttes LGBTI+. "À Lyon, nous n’avons pas reculé face aux discriminations", affirme le maire écologiste Grégory Doucet.

La Ville inscrit cette initiative dans la continuité de ses actions en faveur de l’égalité, notamment depuis la déclaration de Lyon comme "zone de liberté pour les personnes LGBTI+" en 2021.

"Résonance n’est pas un événement de plus : c’est la preuve que cette ambition se traduit concrètement", souligne l'adjointe à l'Egalité Sylvie Tomic.