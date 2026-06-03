Boris Tavernier met la pression sur le gouvernement pour éviter la fin de l’encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne

L’avenir de l’encadrement des loyers inquiète jusque dans les rangs des parlementaires lyonnais.

Le député de la 2e circonscription du Rhône, Boris Tavernier, a interpellé ce mardi 2 juin le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, lors des questions au gouvernement, afin d’obtenir des garanties sur le devenir du dispositif expérimental d’encadrement des loyers.

En cause : l’échéance prévue en novembre prochain, date à laquelle l’expérimentation pourrait prendre fin à Lyon et Villeurbanne, faute d’intervention législative ou réglementaire du gouvernement.

Boris Tavernier accuse l’exécutif d’inaction et d’entretenir une forme d’incertitude pour les locataires.

Le parlementaire écologiste estime que le gouvernement "préfère jouer la montre", par "manque de volonté ou de courage politique".

Dans une formule empruntée au football, en référence à la finale de Ligue des champions, il compare même l’attitude du gouvernement à celle d’Arsenal face au PSG, affirmant : "Samedi soir, contre le PSG, Arsenal a joué la montre dès la dixième minute. Et ils ont perdu. Vous, vous optez pour la même stratégie".

Lyon directement concernée

À Lyon, où l’encadrement des loyers est en vigueur depuis novembre 2021, le député met en avant les économies réalisées par les locataires, évoquant "plusieurs centaines d’euros économisés" pour certains ménages et un gain estimé à 600 millions d’euros par an à l’échelle nationale.

Boris Tavernier s’appuie également sur une récente mission d’information parlementaire, ainsi que sur l’appel de 50 maires de différents bords politiques, favorables à une pérennisation du dispositif.

Dans un contexte d’inflation et de pression sur le pouvoir d’achat, le député de la 2e circo estime qu’une disparition du dispositif provoquerait un choc sur le marché immobilier local.

"Faute d’action, ce sera en novembre la fin de l’encadrement des loyers, et à Lyon, le début d’une inflation locative sans précédent sur les dix dernières années", alerte-t-il.

Geste du gouvernement ou pas, il semblerait que Véronique Sarselli et le nouvel exécutif de la Métropole de Lyon ambitionnent de toute manière d'amender voire de supprimer l'encadrement des loyers sous peu.