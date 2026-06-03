Boris Tavernier met la pression sur le gouvernement pour éviter la fin de l’encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne

L’avenir de l’encadrement des loyers inquiète jusque dans les rangs des parlementaires lyonnais.
Le député de la 2e circonscription du Rhône, Boris Tavernier, a interpellé ce mardi 2 juin le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, lors des questions au gouvernement, afin d’obtenir des garanties sur le devenir du dispositif expérimental d’encadrement des loyers.
En cause : l’échéance prévue en novembre prochain, date à laquelle l’expérimentation pourrait prendre fin à Lyon et Villeurbanne, faute d’intervention législative ou réglementaire du gouvernement.
Boris Tavernier accuse l’exécutif d’inaction et d’entretenir une forme d’incertitude pour les locataires.
Le parlementaire écologiste estime que le gouvernement "préfère jouer la montre", par "manque de volonté ou de courage politique".
Dans une formule empruntée au football, en référence à la finale de Ligue des champions, il compare même l’attitude du gouvernement à celle d’Arsenal face au PSG, affirmant : "Samedi soir, contre le PSG, Arsenal a joué la montre dès la dixième minute. Et ils ont perdu. Vous, vous optez pour la même stratégie".
Lyon directement concernée
À Lyon, où l’encadrement des loyers est en vigueur depuis novembre 2021, le député met en avant les économies réalisées par les locataires, évoquant "plusieurs centaines d’euros économisés" pour certains ménages et un gain estimé à 600 millions d’euros par an à l’échelle nationale.
Boris Tavernier s’appuie également sur une récente mission d’information parlementaire, ainsi que sur l’appel de 50 maires de différents bords politiques, favorables à une pérennisation du dispositif.
Dans un contexte d’inflation et de pression sur le pouvoir d’achat, le député de la 2e circo estime qu’une disparition du dispositif provoquerait un choc sur le marché immobilier local.
"Faute d’action, ce sera en novembre la fin de l’encadrement des loyers, et à Lyon, le début d’une inflation locative sans précédent sur les dix dernières années", alerte-t-il.
Geste du gouvernement ou pas, il semblerait que Véronique Sarselli et le nouvel exécutif de la Métropole de Lyon ambitionnent de toute manière d'amender voire de supprimer l'encadrement des loyers sous peu.
Encadrement des loyers : @boris_tavernier accuse le gouvernement de "jouer la montre", comme Arsenal contre le PSG. "Si rien n'est fait, l'encadrement des loyers prendra fin en novembre prochain. [...] Le temps presse." pic.twitter.com/Cz30IskwZT— LCP (@LCP) June 2, 2026
Les propriétaires se gavaient avec de l'argent magique tombé du ciel. Finie la gabegie ! condoléancesSignaler Répondre
Le mot est laché ! Ultralibéralisme ! vocabulaire gauchisien issu de cervaux lavés à l'anticapitalisme primaire, dans un pays qui depuis des décennies poursuit une politique économique très à gauche. La France est un des derniers pays en Europe à suivre une politique étatiste socialiste, teinté de communisme de l'extrême gauche au RN (oui on l'oublie celui là, coté économie tout aussi étatiste) Dans un pays enseveli sous les dettes que vont payer très cher nos enfants et petits enfants, avec une fiscalité débile, et pourtant tout va brinquebalant de la justice à la santé. Vous n'avez pas honte à gauche ? Alors bloquons tout, les prix, loyers, nourriture, transport, eau gaz électricité, essence bien sûr. Le capitalisme que vous exécrez sert à financer difficilement toute cette gabegie socialisante où tout le monde à perdu la notion des couts réels , Inversement vive le libéralisme qui n'est pas antinomique avec l'humanisme, au contraire, qui redonne de la liberté individuelle, renforce l'état et redonne à chacun la propriété de sa propre vie. A j'oubliai bloquons aussi le prix du pain et des impôts, nos enfants et Nicolas payeront bien !Signaler Répondre
mais le droit à la propriété privée et son usage normal est un droit universel… Qu est ce qu il dirait si on interdisait l usage du vélo électrique à Lyon puisque que les seul vrais moyens de transports écologiques sont la marche et le transport public … des caprices de bobos qui gaspillent l’argent public … toute façons tant qu ils sont à Lyon on évite d investir un centime en ville il faudra bien qu ils trouvent de l’argent pour leurs caprices et les augmentations de la bande du maire.. quand les lyonnais auront compris ils les mettront définitivement dehors .. v est ce qui arrivent aux bobos pseudos écolos des Verts qui ont pris une claque au niveau nationalSignaler Répondre
Le Monsieur ferait mieux de travailler à rétablir l'expulsion immédiate des mauvais payeurs et autres squatteursSignaler Répondre
Boris Tavernier veut continuer de dissuader les investisseurs et ceux qui construisent des logements de se détourner de Lyon, moins de logements plus de pression sur les prix : merci !Signaler Répondre
Quelle pression ?Signaler Répondre
16-4. 8-6 biere bio sans alcool ?
Il faut être plus précis M. Boris
J’ai loué un joli t2 meublé 650€ jusqu’à aujourd’hui depuis 2015Signaler Répondre
L’encadrement le fait passé à 540€ Max
Il etzit loué 530€ vide en 2010 qd je l’ai achette …
Comment et qui a calculé cette aberration ????
Je vais donc le vendre car sa rentabilité est inférieur à 2% avec tous les risques que ça comprend
CQFD
Très bonne remarque sur cette décision absurde et la situation économique et sociale du pays. C'est aussi comme l'idée géniale du passage aux 35 heures de notre gauche bien pensante : une idée tellement géniale et efficace qu'aucun pays ne l'a reprise ailleurs ! Pauvre France...Signaler Répondre
Vivement novembre que cela s'arrête et Macron avant son départ doit en finir avec les 30 % de logement sociaux dans le neuf plus personne ne veut acheter pour avoir des parasites a côté ce qui est sur cest qu avec ces 2 boulets en moins la construction va exploser en FranceSignaler Répondre
Cet encadrement des loyers tend à accentuer la pénurie de logements du fait que les propriétaires louent moins et investissent moins dans des travaux tels que l'isolation etc...Signaler Répondre
Encore une "mesure" qui a provoqué le contraire de ce qui était espéré, c'est en quelque sorte la marque de fabrique d'une certaine gauche depuis quarante ans ! une "gauche" obsédée par l'égalitarisme qui en oublie toute notion d'équité ; se bornant à traiter de "fasciste" quiconque exprime un point de vue différent du sien ! C'est devenu "ça", "la gauche" ?
son bar ,il n a jamais fait cadeau des tournees!Signaler Répondre
J’ai connu une époque où les prix étaient les mêmes partout en France 🇫🇷 avant la loi ´ sur la liberté des Prix’ .. l’ultra libéralisme a permis de Tout remplacer par l’ARGENT uniquement qui est devenu une Religion à par entière pour toujours PLUS de Profits , de business, de pognon 💰..Signaler Répondre
Alors on t’a la société satanique que l’ont mérite !
Un rapport révèle que le système coûte cher et ne marche pas.Signaler Répondre
Dans ce rapport on apprend en plus que souvent ce sont en effet les gros revenus qui profitent le plus du système.
La problématique du logement qui explose est le manque de logement disponible. Par différentes mesures désastreuses ses dernières décennies c'est justement ses politiques de gauche qui ont fait disparaitre beaucoup de logements (taxation des propriétaires, lenteur de la justice sur le squat, diagnostic énergétique etc etc).... sur les négociations du budget nos chers députés voulaient aussi supprimer les réductions d'impôts pour les "petits investisseurs" comme ceux qui font du Pinel ce qui au final reduira d'autant plus de logement mis en location (à loyer encadré)....
Je trouve hallucinant parfois d'entendre des élus matraqués les gens avec des fausses informations alors que les rapports d'analyse sont là et que les causes sont connues.... typique d'un écolo qui reste enfermé dans un dogme et qui ne veut surtout pas ouvrir les yeux sur la réalité.
Partout où cela a été appliqué, ça été une catastrophe. Mais allons-y, on est plus intelligents qu'ailleurs. Il n'y a qu'à voir la situation économique et sociale du pays: un vrai paradis.Signaler Répondre
V’la Boris qui arrive !!!! Toute sa pensée est formatée , dogmatisée!!! On le croirait revenu derrière son comptoir de bar où il avait la solution pour tout !!! Au final… allez jojo, un dernier pour la route!!!Signaler Répondre
le but de l’encadrement des loyers est de chasser les bas revenus de la ville: moins d’offre et donc les bons dossiers (hauts revenus) sont retenus. Parce que ceux qui votent ecolos sont des hauts revenus.Signaler Répondre
L’encadrement des loyers est une grosse erreur. Cela freine les investisseurs privés ! Il ne va bientôt ne rester que des logements sociaux financés par l’état c’est à dire nos impôts (enfin ceux qui en paient). Trop de social en France !Signaler Répondre
mesure a ete vachement plus mieux bien efficaceSignaler Répondre