Villeurbanne : L214 interpelle Carrefour sur l’élevage intensif devant le magasin des Gratte-Ciel

Les clients du Carrefour des Gratte-Ciel ont été accueillis par une action de sensibilisation de L214 ce samedi.

L’association de défense de la cause animale a organisé un rassemblement devant le magasin afin d’interpeller l’enseigne sur ses pratiques d’approvisionnement en viande et sur le recours à l’élevage intensif.

À l’entrée du supermarché, les bénévoles ont installé une structure représentant un lapin géant en carton portant le slogan "Ne soldons plus leurs vies".

Cette installation était accompagnée de portraits d’animaux photographiés dans des élevages intensifs fournissant Carrefour. L214 cite notamment un poulet "au corps déformé par la sélection génétique", un cochon ayant subi des mutilations dès ses premiers jours de vie ou encore une dinde issue d’un élevage jugé insalubre.

Selon l’association, Carrefour recourrait massivement à ce mode d’élevage pour commercialiser ses produits carnés.

Profitant de la période des soldes, L214 a également lancé un message à l’enseigne.

"En cette période de soldes, nous appelons Carrefour à proposer la réduction qui compte : -50 % d’animaux tués d’ici 2030", expliquent les militants.

Les clients qui le souhaitaient pouvaient signer une pétition adressée au distributeur. Selon l’association, celle-ci rassemble désormais près de 150 000 signatures.