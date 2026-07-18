Lyon : un homme blessé au couteau lors d’un vol à la Guillotière, un suspect arrêté

Une violente agression s’est produite dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 juillet dans le quartier de la Guillotière, à Lyon.
Vers 3 heures du matin, une personne a été victime d’un vol sur la place Gabriel-Péri. Au cours des faits, elle a reçu un coup de couteau à une main.
Les secours sont intervenus pour prendre en charge la victime, tandis que les forces de l’ordre ont rapidement lancé des recherches.
Le suspect, un homme de 24 ans de nationalité algérienne et en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé peu après les faits, puis placé en garde à vue.
Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de cette agression et les responsabilités de chacun.
250000 bientôt vont débarquer en renfort sans compter les clandestins... qui eux sont beaucoup plus nombreux...Signaler Répondre
quel surprise ! un Algérien en situation irrégulière… mais les juges vont lui trouver ses circonstances atténuantes…Signaler Répondre
Allez les gauchistes, hurlez votre indignation, ça soulagé.Signaler Répondre
Oui, c'est sûr, pas grand-chose à rajouter. La semaine prochaine, il va recommencerSignaler Répondre
250 000 visas algériens vont bientôt être délivrés tout les ans!!!!! Votez bien en 2027😉😉Signaler Répondre
Et ça continue, encore en encore !!!!Signaler Répondre
Pas grand chose à rajouter, c'est juste la nouvelle FranceSignaler Répondre