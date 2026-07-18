Lyon : un homme blessé au couteau lors d’un vol à la Guillotière, un suspect arrêté

Une violente agression s’est produite dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 juillet dans le quartier de la Guillotière, à Lyon.

Vers 3 heures du matin, une personne a été victime d’un vol sur la place Gabriel-Péri. Au cours des faits, elle a reçu un coup de couteau à une main.

Les secours sont intervenus pour prendre en charge la victime, tandis que les forces de l’ordre ont rapidement lancé des recherches.

Le suspect, un homme de 24 ans de nationalité algérienne et en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé peu après les faits, puis placé en garde à vue.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de cette agression et les responsabilités de chacun.