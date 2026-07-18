Faits Divers

Lyon : un homme blessé au couteau lors d’un vol à la Guillotière, un suspect arrêté

Lyon : un homme blessé au couteau lors d’un vol à la Guillotière, un suspect arrêté

Une personne a été blessée à la main par arme blanche lors d’un vol survenu dans la nuit de jeudi à vendredi place Gabriel-Péri, à la Guillotière. Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue.

Une violente agression s’est produite dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 juillet dans le quartier de la Guillotière, à Lyon.

Vers 3 heures du matin, une personne a été victime d’un vol sur la place Gabriel-Péri. Au cours des faits, elle a reçu un coup de couteau à une main.

Les secours sont intervenus pour prendre en charge la victime, tandis que les forces de l’ordre ont rapidement lancé des recherches.

Le suspect, un homme de 24 ans de nationalité algérienne et en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé peu après les faits, puis placé en garde à vue.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de cette agression et les responsabilités de chacun.

7 commentaires
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moonlight36 le 18/07/2026 à 18:28

250000 bientôt vont débarquer en renfort sans compter les clandestins... qui eux sont beaucoup plus nombreux...

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saco697 le 18/07/2026 à 18:20

quel surprise ! un Algérien en situation irrégulière… mais les juges vont lui trouver ses circonstances atténuantes…

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AntiLFI le 18/07/2026 à 17:53

Allez les gauchistes, hurlez votre indignation, ça soulagé.

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Rb6528 le 18/07/2026 à 17:32

Oui, c'est sûr, pas grand-chose à rajouter. La semaine prochaine, il va recommencer

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on nous prends le 18/07/2026 à 17:17

250 000 visas algériens vont bientôt être délivrés tout les ans!!!!! Votez bien en 2027😉😉

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Francis la Brèle le 18/07/2026 à 16:25

Et ça continue, encore en encore !!!!

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La Nouvelle France by LFI le 18/07/2026 à 16:21

Pas grand chose à rajouter, c'est juste la nouvelle France

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