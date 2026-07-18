"Vous êtes dégueulasse !" : Marie-Charlotte Garin s’emporte lors d’un débat sur la perpétuité pour les pédocriminels

La polémique enfle sur les réseaux sociaux. Car ce vendredi, les groupes LFI et Ecologistes ont présenté chacun un amendement visant à supprimer l'article intégré au projet de loi relatif à la protection des enfants qui proposait d'étendre la réclusion criminelle à perpétuité aux auteurs de viols commis sur un mineur de 15 ans.
Une position qui se résume selon eux par le fait qu'il faudrait davantage donner des moyens à la justice et aux associations pour "prévenir les violences" des pédocriminels, plutôt que de les enfermer plus longtemps une fois qu'ils ont sévi.
Si les amendements 914 et 1114 ont été rejetés, leur passage devant les parlementaires a suscité un débat animé auquel a pris part la députée écologiste de Lyon Marie-Charlotte Garin.
"Qui demande ça (la perpétuité pour les pédocriminels ndlr) ? Y'a pas une association de terrain, y'a pas une professionnelle de terrain qui demande cette mesure. Qui demande ça ? Le Rassemblement national. Et ça illustre le positionnement et les dérives graves qui se passent sur ce débat. Ce n'est pas à la hauteur. (...) On a 1 à 3% des violeurs qui commettent des viols sur mineurs qui sont condamnés. Et c'est là le problème !", a-t-elle d'abord déclaré.
Puis, selon le compte-rendu de l'audience, elle a interpellé à deux reprises Julien Odoul, qui fustigeait la position des groupes porteurs de ces amendements.
"Vous êtes dégueulasse !", a-t-elle ainsi lancé au député RN qui évoquait la question de la "réparation" pour les familles des victimes, citant le cas de Lyhanna, mais aussi de Pierre-Alain Cottineau, ex-candidat de la France insoumise, qui a violé des nourrissons.
"La réparation est simple – et ce n’est pas du populisme –, il faut que les monstres qui ont commis ces crimes terminent en prison et n’en sortent pas", poursuivait Julien Odoul.
"Les députés LFI ne veulent pas protéger nos enfants.": @JulienOdoul plaide pour la perpétuité pour certains auteurs de crimes sexuels sur des mineurs de moins de 15 ans et reproche aux élus LFI de privilégier la défense de Gaza. Des propos dénoncés par @LeaBalage et @ALeaument. pic.twitter.com/38uRArCQe2— LCP (@LCP) July 17, 2026
Et quand l'élu lepéniste concluait par "Vous n’avez pas de mots assez durs ni assez outranciers pour défendre les enfants de Gaza ; on aimerait que vous défendiez un peu les enfants de France !", Marie-Charlotte Garin sortait à nouveau de ses gonds. "Vous êtes indigne de ce débat !", criait-elle sur les bancs de l'Assemblée.
Il revenait à la députée écologiste de Paris, Léa Balage El Mariky, de répondre officiellement à Julien Odoul : "Ce que vous avez fait est indigne ! Pour les victimes mineures d’inceste, de viol, vos propos ne réparent rien. Ce qui répare, ce n’est ni la vengeance ni la réclusion à perpétuité. Ce qui répare, c’est que la parole soit crue, que la famille, les adultes protègent enfin l’enfant qui a parlé".
Les amendements proposés par les députés du Rhône Marie-Charlotte Garin, Boris Tavernier, Idir Boumertit, Anaïs Belouassa-Cherifi, Gabriel Amard et Abdelkader Lahmar ont été rejetés, à 56 voix contre et 36 pour.
Mais la proposition de loi visant à instaurer la réclusion criminelle à perpétuité pour les violeurs de mineurs en série a également été rejetée. Une seconde délibération aura lieu mardi prochain a annoncé la ministre de l'Egalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé.
Quand ces gens refusent la perpétuité, est ce qu’ils imaginent un seul que ce sera peut être leurs enfants qui seront violes, tues victimes d’incestes ! Ah mais ils ne font pas d’enfants cela explique tout ! Dehors à ces gens qui soutiennent les violeurs, assassinsSignaler Répondre
Bonne nouvelle, il parait que Flamby va se représenter et que les Français sont prêts a voter pour lui 🤔🤔 Le pire est a venir 😒😒Signaler Répondre
LFI et sa filiale Les VERTS toujours prêts à soutenir et militer aux côtés de criminels dealers et autres délinquants… les lyonnais aussi puisqu ils ont réélu Doucet un des chefs de bande des VERTS…rappelez vous son soutien plus qu actif à ses « partenaires privilégiés de la nouvelle Garde » aux ordres de Melenchon…lors des émeutes ils laisse bruler les voitures et casser des vitrines et gardant autour de lui le grand peureux la police municipale -payée par les lyonnais- pendant ce temps là ses amis pillent les boutiques lyonnaisesSignaler Répondre
Toujours la même rhétorique gauchiste : culpabiliser les victimes et innocenter les coupables !Signaler Répondre
Seule vraie solution effectivementSignaler Répondre
La castration chirurgicale devrait être obligatoire pour tous les délinquants sexuels dès le 1er délit et sans anesthésie pour qu'ils s'en souviennent.. Moins de récidive garanti...Signaler Répondre
Retour aux méthodes simples et efficace, pas chère en plus, les oubliettesSignaler Répondre
Tout le monde visite les chateaux forts, et constatent qu'ils avaient à l'époque une solution dure et efficace
Les pédopholes sont historique, appliquons des méthodes historiques
C est vrai assez la loi interdit d être maire et députe.......mais où est la justice ?Signaler Répondre
Il faudrait d'abord demander une consultation avec un spécialiste en pathologies mentales pour savoir si ces gens sont récupérables ou non ?? Camisole medicamenteuse à vie plutôt que prison, difficile de trancher. Ce serait plutôt aux pédophiles de trancher sur la question.Signaler Répondre
Toute l'incohérence de cette gauche islamo gauchiste qui a en son sein des condamnés :Signaler Répondre
- pedocriminalite acte de barbarie sur mineurs vulnerables( Cottineau)
- violence et rébellion (Melenchon, Delogu)
- détournement de fonds publics (Chikirou)
- coups et blessures sur femme (Quatemens)
- violence sur mineurs ,( Arnault)
- achat drogue dur a mineur (Quarbrat,)
- antisémitisme confirme (LFI)
Et on attend les procès pour apologie du terrorisme de Melenchon et Hassan....
Et les verts qui s associent a cette vermine.
Les jeunes réfléchissez bien au monde que vous voulez pour vous et vos enfants . Une république laïque et libre ou une république islamiste comme Iran, Afghanistan ou le Soudan dont la CPI vient de reconnaître officiellement comme génocide le massacre au Darfour par des islamistes. Amis algériens, demandez à vos parents ce qu était leur pays sous le GIA et des massacres dans les années 90.....et tant d autres....
Ne rien laissez passer, et se battre contre eux et ceux qui par lachete, bêtise s associent a cette vermine qui n a de cesse de saper nos valeurs et leur représentation.
Ni oubli, ni pardon
La gauche et les criminels = true loveSignaler Répondre
Elle me fait marrer la Marie-Charlotte !Signaler Répondre
Elle dirait quoi si c'était sa fille ou son fils la victime ?
Trop facile de faire la morale alors que les pédophiles n'en ont cure de sa morale, eux ils sévissent et en plus avec la bénédiction de Marie -Charlotte puisqu'ils ne risquent rien.
Elle est "dégueulasse" !!!
Tous ces détraqués doivent être enfermés à vie, point barre !!!
Ces pastèques n'ont toujours pas compris que pour certains individus la prévention, pour tout ce qui est délictuel, ne sert strictement à rien !Signaler Répondre
Ou ils sont vraiment neuneus ou c'est qu'ils ont des proches qui peuvent être impliqués ?
suite au recours contre son élection à la mairie...cela suspend sa démission de député...tant que le recours n'est pas jugé !Signaler Répondre
c'est valable pour les élus de gauche comme de droite...
le sujet n'intéresse clairement pas les députés. Seulement 77 députés ont voté pour la réclusion à perpétuité.Signaler Répondre
La Gauche dans ce pays est a vomir, mais vraiment, et ils le prouvent encore sur ce vote.Signaler Répondre
La perpétuité pour les pedocriminels serait la normalité, la protection d'un enfant doit être sacralisé.
Mais qu'attendre d'une mairie de Gauche à Paris qui a recruté des dizaines de pedophiles, a Lyon aussi les écolos, et la Gauche d'une manière générale a toujours été proche des pedophiles et a voulu même normaliser les relations entre un enfant et adulte a travers des politiciens, journalistes ou acteurs dans les années 70-80.
On a pas oubliés les 70 intellectuels (Sartres, de Beauvoir, Barthes, Aragon, Glucksmann et autres) de Gauche qui ont signés la tribune de Matzneff dans Libération pour défendre des hommes adultes qui ont eu des relations avec avec des filles de moins de 15 ans.
'Trois ans de prison pour des caresses et des baisers, cela suffit !' écrivaient les signataires.
Ils ont faux sur tout, l'antisémitisme, la haine du policier, l'immigration, la pédophilie, cette Gauche la est hors sol toujours du mauvais côté de l'Histoire.
Doucet veut libérer les pedocriminels ? ?? Ce monde est fou....Signaler Répondre
entierement de votre avis ainsi que des milions de Français, on devrait même rétablir la peine capitale.Signaler Répondre
Les pédophiles sont des victimes de la société, non ?Signaler Répondre
Les menteurs n'ont même pas honte de ne plus se cacher. Ces gens sont des porcs.Signaler Répondre
La gauche dégueulasse... C'est un pléonasme !Signaler Répondre
Odoul, on parle bien de celui qui fait de l'humour sur le suicide de nos agriculteurs ?Signaler Répondre
Quand on voit qu'il y a eu 92 votes pour 577 députés on se demande bien qu'est ce qui justifie un tel absentéisme ! Si c'est ça la démocratie...Signaler Répondre
Tout ça payé sur notre dos. C'est donc confirmé : il est inutile de voter aux législatives, vous ne serez pas représenté a l'assemblée nationale.
Ça devrait être comme a l'école, après 3 absences carton jaune, après 5 non justifiées renvoi et élection législative de la circonscription concernée.
On aura beau voter toutes les lois aux mondes, avec ces juges laxistes ecolo-lfistes, ça ne sera jamais appliqué.Signaler Répondre
Il devait pas démissionner pour être maire ? Comment c'est possible ?Signaler Répondre
Chez cette gauche sectaire, ils veulent abaisser l'âge de vote car les jeunes sont plus mature qu'avant mais quand ce sont des jeunes délinquants qui commettent des actes barbares, il faut mettre en avant l'excuse de minorité....Signaler Répondre
Elle est belle la nouvelle France,promis par ces nuisibles LFI/ESCROLOGISTESSignaler Répondre
Tout à fait d accord avec vousSignaler Répondre
La gauche adore la vermine ...Signaler Répondre
Marie-Charlotte leur prète-t-elle son duvet neuf !Signaler Répondre
"Les groupes LFI et Ecologistes ont proposé des amendements visant à refuser d'alourdir les peines de prison pour les pédocriminels" Serait-ils.elles protégés ?Signaler Répondre
leur couper les couilles et les forcer ,pour payer leur pension et expier leurs crimes ,à monter à la chaine des sophie la girafe...en plus elles seront vraiment made in franceSignaler Répondre
Et si on demandait à Marie Charlotte de prendre en charge chez elle un pedocriminel pour faire de la prévention et de l'éducation ?Signaler Répondre
Et si on remettait la peine de mort pour certains crimes ? Cela nous reviendrait moins cher non ? Plutôt que de nourrir et loger ces fous ???Signaler Répondre