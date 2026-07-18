"Vous êtes dégueulasse !" : Marie-Charlotte Garin s’emporte lors d’un débat sur la perpétuité pour les pédocriminels

La polémique enfle sur les réseaux sociaux. Car ce vendredi, les groupes LFI et Ecologistes ont présenté chacun un amendement visant à supprimer l'article intégré au projet de loi relatif à la protection des enfants qui proposait d'étendre la réclusion criminelle à perpétuité aux auteurs de viols commis sur un mineur de 15 ans.

Une position qui se résume selon eux par le fait qu'il faudrait davantage donner des moyens à la justice et aux associations pour "prévenir les violences" des pédocriminels, plutôt que de les enfermer plus longtemps une fois qu'ils ont sévi.

Si les amendements 914 et 1114 ont été rejetés, leur passage devant les parlementaires a suscité un débat animé auquel a pris part la députée écologiste de Lyon Marie-Charlotte Garin.

"Qui demande ça (la perpétuité pour les pédocriminels ndlr) ? Y'a pas une association de terrain, y'a pas une professionnelle de terrain qui demande cette mesure. Qui demande ça ? Le Rassemblement national. Et ça illustre le positionnement et les dérives graves qui se passent sur ce débat. Ce n'est pas à la hauteur. (...) On a 1 à 3% des violeurs qui commettent des viols sur mineurs qui sont condamnés. Et c'est là le problème !", a-t-elle d'abord déclaré.

Puis, selon le compte-rendu de l'audience, elle a interpellé à deux reprises Julien Odoul, qui fustigeait la position des groupes porteurs de ces amendements.

"Vous êtes dégueulasse !", a-t-elle ainsi lancé au député RN qui évoquait la question de la "réparation" pour les familles des victimes, citant le cas de Lyhanna, mais aussi de Pierre-Alain Cottineau, ex-candidat de la France insoumise, qui a violé des nourrissons.

"La réparation est simple –⁠ et ce n’est pas du populisme –, il faut que les monstres qui ont commis ces crimes terminent en prison et n’en sortent pas", poursuivait Julien Odoul.

"Les députés LFI ne veulent pas protéger nos enfants.": @JulienOdoul plaide pour la perpétuité pour certains auteurs de crimes sexuels sur des mineurs de moins de 15 ans et reproche aux élus LFI de privilégier la défense de Gaza. Des propos dénoncés par @LeaBalage et @ALeaument. pic.twitter.com/38uRArCQe2 — LCP (@LCP) July 17, 2026

Et quand l'élu lepéniste concluait par "Vous n’avez pas de mots assez durs ni assez outranciers pour défendre les enfants de Gaza ; on aimerait que vous défendiez un peu les enfants de France !", Marie-Charlotte Garin sortait à nouveau de ses gonds. "Vous êtes indigne de ce débat !", criait-elle sur les bancs de l'Assemblée.

Il revenait à la députée écologiste de Paris, Léa Balage El Mariky, de répondre officiellement à Julien Odoul : "Ce que vous avez fait est indigne ! Pour les victimes mineures d’inceste, de viol, vos propos ne réparent rien. Ce qui répare, ce n’est ni la vengeance ni la réclusion à perpétuité. Ce qui répare, c’est que la parole soit crue, que la famille, les adultes protègent enfin l’enfant qui a parlé".

Les amendements proposés par les députés du Rhône Marie-Charlotte Garin, Boris Tavernier, Idir Boumertit, Anaïs Belouassa-Cherifi, Gabriel Amard et Abdelkader Lahmar ont été rejetés, à 56 voix contre et 36 pour.

Mais la proposition de loi visant à instaurer la réclusion criminelle à perpétuité pour les violeurs de mineurs en série a également été rejetée. Une seconde délibération aura lieu mardi prochain a annoncé la ministre de l'Egalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé.