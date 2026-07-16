Près de Lyon, les gendarmes contrôlent 100 véhicules en deux heures : 32 infractions graves

Dans la nuit de samedi à dimanche 12 juillet, les forces de l'ordre ont mené un contrôle renforcé sur l'autoroute A42, au niveau du péage de Beynost (Ain), au nord de Lyon.

Comme l'explique la préfecture de l'Ain, quinze gendarmes, épaulés par une équipe cynophile de l'EDCF01, ont été mobilisés dans le cadre d'un contrôle "100 % en cœur de nuit."

L'objectif était de "prévenir les rassemblements illégaux, maîtriser les flux de circulation en période estivale et renforcer la sécurité routière en parallèle des grands départs."

En seulement deux heures, plus de 100 véhicules ont été contrôlés. Le bilan dressé par les autorités est particulièrement conséquent, avec "32 infractions graves" relevées.

Parmi elles figurent neuf excès de vitesse, dont trois supérieurs à 50 km/h au-dessus de la limitation autorisée. Le record de la soirée revient à un jeune conducteur contrôlé à 180 km/h. Les gendarmes ont également constaté deux conduites sous l'empire de l'alcool, deux conduites sous l'effet de stupéfiants ainsi qu'un défaut de permis de conduire. Plusieurs véhicules modifiés présentaient par ailleurs des non-conformités techniques.

Ces contrôles ont conduit à la mise en fourrière de six véhicules.

À travers cette opération, la préfecture rappelle que "vitesse, alcool, stupéfiants : ces comportements mettent en danger leurs auteurs et l'ensemble des usagers de la route". Elle salue également la mobilisation des militaires engagés et assure que "l'État reste pleinement engagé, 24/24 pour la sécurité de tous."