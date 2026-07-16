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Près de Lyon, les gendarmes contrôlent 100 véhicules en deux heures : 32 infractions graves

Près de Lyon, les gendarmes contrôlent 100 véhicules en deux heures : 32 infractions graves
Près de Lyon, les gendarmes contrôlent 100 véhicules en deux heures : 32 infractions graves - DR : Préfecture de l'Ain

Nouvelle opération d'envergure sur les routes aux portes de lyon.

Dans la nuit de samedi à dimanche 12 juillet, les forces de l'ordre ont mené un contrôle renforcé sur l'autoroute A42, au niveau du péage de Beynost (Ain), au nord de Lyon.

Comme l'explique la préfecture de l'Ain, quinze gendarmes, épaulés par une équipe cynophile de l'EDCF01, ont été mobilisés dans le cadre d'un contrôle "100 % en cœur de nuit."

L'objectif était de "prévenir les rassemblements illégaux, maîtriser les flux de circulation en période estivale et renforcer la sécurité routière en parallèle des grands départs."

En seulement deux heures, plus de 100 véhicules ont été contrôlés. Le bilan dressé par les autorités est particulièrement conséquent, avec "32 infractions graves" relevées.

Parmi elles figurent neuf excès de vitesse, dont trois supérieurs à 50 km/h au-dessus de la limitation autorisée. Le record de la soirée revient à un jeune conducteur contrôlé à 180 km/h. Les gendarmes ont également constaté deux conduites sous l'empire de l'alcool, deux conduites sous l'effet de stupéfiants ainsi qu'un défaut de permis de conduire. Plusieurs véhicules modifiés présentaient par ailleurs des non-conformités techniques.

Ces contrôles ont conduit à la mise en fourrière de six véhicules.

À travers cette opération, la préfecture rappelle que "vitesse, alcool, stupéfiants : ces comportements mettent en danger leurs auteurs et l'ensemble des usagers de la route". Elle salue également la mobilisation des militaires engagés et assure que "l'État reste pleinement engagé, 24/24 pour la sécurité de tous."

Tags :

contrôle routier

8 commentaires
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Ex Précisions le 16/07/2026 à 18:58
mr perfect a écrit le 16/07/2026 à 18h14

Combien de contrôle de vitesse du temps des boomers? quand sont apparues les limitations de vitesse? Combien de boomers avinés prenaient la route?

Lire mon dernier mot...

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Stakhanoviste le 16/07/2026 à 18:43

On comprend mieux maintenant pourquoi il y a autant de délits de fuite et de refus d'obtempérer...les gendarmes ont gâché leur samedi soir à ces pauvres jeunes...A mon avis ils n'en ont rien carrer car déjà faut être un bourge ou fils de bourgeois pour pisseder un véhicule.

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mr perfect le 16/07/2026 à 18:14
Ex Précisions a écrit le 16/07/2026 à 17h45

1/3 en infractions graves, c'est le samedi soir des jeunes d'aujourd'hui !
Les boomers étaient moins nombreux à risquer leur vie, quoique... ;-)

Combien de contrôle de vitesse du temps des boomers? quand sont apparues les limitations de vitesse? Combien de boomers avinés prenaient la route?

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eurpbo le 16/07/2026 à 18:01

pas mal… on peut imaginer ce qui circule partout ailleurs ! plus les telephones au volant

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score faible le 16/07/2026 à 17:59

ca va c'est bien, les gens se tiennent a carreau on dirait

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Ex Précisions le 16/07/2026 à 17:45

1/3 en infractions graves, c'est le samedi soir des jeunes d'aujourd'hui !
Les boomers étaient moins nombreux à risquer leur vie, quoique... ;-)

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Solidarité 69 le 16/07/2026 à 17:38

Ah la belle nouvelle France by LFI que voilà !

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senior48 le 16/07/2026 à 17:33

chaque troisième véhicule en infraction, que dire ?

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