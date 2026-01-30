Faits Divers

Un contrôle "préoccupant" près de Lyon : deux conducteurs ont tout perdu

Un contrôle "préoccupant" près de Lyon : deux conducteurs ont tout perdu
DR : Gendarmerie du Rhône

Ce contrôle n’a duré que 90 minutes.

Mardi 27 janvier, sous une pluie persistante, les gendarmes de la brigade motorisée de Dardilly ont mené une opération de contrôle des flux à Tassin-la-Demi-Lune, dans l’ouest lyonnais.

En moins d’1h30, le bilan s’est révélé "encore une fois préoccupant", expliquent les gendarmes. Au total 13 infractions ont été constatées. Deux conducteurs circulaient après avoir consommé des stupéfiants. Deux autres étaient en infraction pour usage de stupéfiants. Huit automobilistes ont été surpris téléphone en main, au volant. Un véhicule roulait sans assurance.

Les conséquences ont été immédiates. Pour les conducteurs concernés, la route s’est arrêtée net, deux permis ont été retenus sur-le-champ et deux véhicules ont été placés en fourrière. 

La gendarmerie du Rhône le rappelle clairement,"stupéfiants et téléphone au volant mettent des vies en danger. Respecter le Code de la route, c’est protéger chacun."

Ex Précisions le 30/01/2026 à 17:44

"Deux conducteurs circulaient après avoir consommé des stupéfiants. Deux autres étaient en infraction pour usage de stupéfiants"
Quelle est la différence ?

picsou le 30/01/2026 à 17:21

slt à toi qui dit que les camion roule a 100kms tu connaît rien ne parle pas pour rien dire

bolkian le 30/01/2026 à 17:20

On rappelle que le seul joint autorisé au volant c'est le joint... de culasse !

ça fais peur le 30/01/2026 à 16:56
Merci pour ce commentaire responsable! Plus de 3200 morts en 2025 !
Moi je rajouterai ceux qui prennent les ronds point a fond la caisse sans aucune visibilité !!!!!!

Tous les jours le 30/01/2026 à 16:46

A reproduire tous les jours et pas que pour les automobilistes.
On en a marre des defoncés au volant, des "pilotes" qui zigzaguent et des smartphones a tout va.
Des camions qui roulent a 100 et qui vous collent au train sur le periph ça suffit !
Répression et tapez au portefeuille il n'y a que ça pour faire comprendre ces débiles qu'ils nous mettent en danger.

