Un contrôle "préoccupant" près de Lyon : deux conducteurs ont tout perdu

Mardi 27 janvier, sous une pluie persistante, les gendarmes de la brigade motorisée de Dardilly ont mené une opération de contrôle des flux à Tassin-la-Demi-Lune, dans l’ouest lyonnais.

En moins d’1h30, le bilan s’est révélé "encore une fois préoccupant", expliquent les gendarmes. Au total 13 infractions ont été constatées. Deux conducteurs circulaient après avoir consommé des stupéfiants. Deux autres étaient en infraction pour usage de stupéfiants. Huit automobilistes ont été surpris téléphone en main, au volant. Un véhicule roulait sans assurance.

Les conséquences ont été immédiates. Pour les conducteurs concernés, la route s’est arrêtée net, deux permis ont été retenus sur-le-champ et deux véhicules ont été placés en fourrière.

La gendarmerie du Rhône le rappelle clairement,"stupéfiants et téléphone au volant mettent des vies en danger. Respecter le Code de la route, c’est protéger chacun."