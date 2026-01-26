Près de Lyon : contrôlé sans permis, il reprend le volant dix minutes plus tard, mais les gendarmes étaient encore là

Les faits se déroulent le 15 janvier à Lozanne, dans le Rhône. Les motocyclistes de la brigade motorisée de Dardilly procèdent à un contrôle routier. Un automobiliste a été intercepté une première fois par les gendarmes alors qu’il circulait sans ceinture de sécurité.

Lors des vérifications, les gendarmes découvrent que son permis de conduire est invalide pour solde de points nul. La notification de l’invalidation est immédiatement effectuée. Le véhicule est alors immobilisé sur-le-champ.

Mais l’affaire ne s’arrête pas là. Dix minutes plus tard, le même individu est de nouveau surpris au volant du même véhicule. Cette fois, il est aussitôt interpellé par les militaires. Le véhicule est placé en fourrière.

Le conducteur devra répondre prochainement de ses actes devant la justice. Les gendarmes rappellent que "conduire avec un permis invalide est un délit".