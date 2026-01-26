Près de Lyon : contrôlé sans permis, il reprend le volant dix minutes plus tard, mais les gendarmes étaient encore là

Les faits se déroulent le 15 janvier à Lozanne, dans le Rhône. Les motocyclistes de la brigade motorisée de Dardilly procèdent à un contrôle routier. Un automobiliste a été intercepté une première fois par les gendarmes alors qu’il circulait sans ceinture de sécurité.
Lors des vérifications, les gendarmes découvrent que son permis de conduire est invalide pour solde de points nul. La notification de l’invalidation est immédiatement effectuée. Le véhicule est alors immobilisé sur-le-champ.
Mais l’affaire ne s’arrête pas là. Dix minutes plus tard, le même individu est de nouveau surpris au volant du même véhicule. Cette fois, il est aussitôt interpellé par les militaires. Le véhicule est placé en fourrière.
Le conducteur devra répondre prochainement de ses actes devant la justice. Les gendarmes rappellent que "conduire avec un permis invalide est un délit".
"Les gendarmes rappellent que "conduire avec un permis invalide est un délit"
Est ce qu'on a touché le fond là ?
le Code de la Route ne le prévoit pas, c'est pas compliqué à comprendre.
Il va venir au tribunal avec sa voiture, c'est couru d'avance ;-)
Voilà un spécimen qui participe fortement à l'anarchie qui règne dans notre pays !
On fait ce qu'on a envie de faire , on se fout de tout , on a que faire des règles et des lois.
N'importe comment , on nous condamne tellement peu , on peut même être récidiviste cinquante fois , alors pourquoi s'en priver !
Pourquoi pas la saisie immédiate du véhicule avec mise en fourrière ?
Le véhicule n'a pas été mis en fourrière, il a été immobilisé. Il n'avait plus le droit de le conduire, éventuellement de le ramener chez lui avec accord des forces de l'ordre et c'est tout.
Je n'ai rien compris....
Comment peut il reprendre un véhicule qui est "monoplisé sur le champ" ???....
Au dixième bon point tu auras une image , et a la dixième image tu auras un avertissement...
Manifestement il a un pet au casque ce garçon.