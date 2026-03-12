Plus de 85 millions d’euros redressés en 2025 en Rhône-Alpes, le BTP champion du travail dissimulé

La lutte contre le travail dissimulé reste une priorité pour l’Urssaf Rhône-Alpes. En 2025, les contrôles menés sur le territoire ont permis de redresser 85,6 millions d’euros, selon un communiqué publié ce jeudi 12 mars à Lyon.

Au niveau national, le réseau des Urssaf a dépassé 1,5 milliard d’euros de redressements liés à ce type de fraude, un niveau comparable à celui de 2024.

En 2025, près de 3700 actions de lutte contre le travail dissimulé ont été menées dans la région. Elles prennent deux formes : des opérations de prévention, sans présomption de fraude, et des contrôles ciblés lorsque des soupçons existent.

Les actions pédagogiques représentent 62% des interventions. Parallèlement, plus de 1000 contrôles ciblés ont été réalisés. Dans sept cas sur dix, ces contrôles ont débouché sur un redressement.

Le BTP reste le secteur le plus concerné

Les contrôles ayant conduit à des redressements concernent principalement le secteur du bâtiment et des travaux publics. Il représente 48% des situations détectées et concentre à lui seul 66% des montants redressés.

Derrière le BTP, les activités de services administratifs arrivent en deuxième position, avec 12% des redressements, suivies du commerce et de la réparation automobile (11%).

Pour améliorer l’efficacité des contrôles, l’Urssaf explique s’appuyer davantage sur l’analyse de données pour mieux cibler les situations à risque. Les effectifs d’inspecteurs spécialisés ont également été renforcés.

L’organisme souligne aussi le développement de partenariats avec plusieurs services de l’État, notamment la police, la gendarmerie, l’Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI) et Tracfin.

"Les résultats obtenus en matière de lutte contre la fraude confirment la pertinence de nos choix stratégiques et l’efficacité du ciblage de nos contrôles sur les secteurs les plus exposés", souligne Frédérique Miny, directrice de l’Urssaf Rhône-Alpes.

Elle ajoute que l’organisme a intensifié le recrutement d’inspecteurs afin de renforcer sa présence sur le terrain, tout en poursuivant des actions de prévention pour "informer, accompagner et sensibiliser" les entreprises.