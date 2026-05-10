Après le drame à Chassieu, le maire veut agir contre le protoxyde d’azote

Au lendemain du drame survenu dans la nuit à Chassieu, le maire Stéphane Dante a réagi dans un communiqué empreint d’émotion.

Une bagarre a dégénéré sur le parking de l'Intermarché de la commune avant qu’un véhicule ne fonce dans la foule, provoquant la mort d’un jeune homme. Une femme, également percutée, a été grièvement blessée.

"Derrière ces faits, il y a des familles brisées, des proches bouleversés et une ville entière sous le choc", écrit l’édile.

Le maire affirme être touché "en tant que père de famille" par ce drame. "Aucun parent ne devrait avoir à vivre une telle épreuve", ajoute-t-il.

Dans sa réaction, Stéphane Dante pointe également un contexte mêlant violences, alcool et consommation de protoxyde d’azote. Selon lui, ces pratiques conduisent "trop souvent à des comportements incontrôlables et dramatiques" et tendent à se banaliser chez les plus jeunes.

Le maire annonce vouloir désormais "se saisir pleinement du sujet du protoxyde d’azote à Chassieu". Il promet un renforcement des actions de prévention, de contrôle et de sensibilisation afin de lutter contre ce phénomène.

"Ce qui s’est passé cette nuit ne doit plus jamais se reproduire", conclut Stéphane Dante.