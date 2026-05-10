Après le drame à Chassieu, le maire veut agir contre le protoxyde d’azote

Au lendemain du drame survenu dans la nuit à Chassieu, le maire Stéphane Dante a réagi dans un communiqué empreint d’émotion.
Une bagarre a dégénéré sur le parking de l'Intermarché de la commune avant qu’un véhicule ne fonce dans la foule, provoquant la mort d’un jeune homme. Une femme, également percutée, a été grièvement blessée.
"Derrière ces faits, il y a des familles brisées, des proches bouleversés et une ville entière sous le choc", écrit l’édile.
Le maire affirme être touché "en tant que père de famille" par ce drame. "Aucun parent ne devrait avoir à vivre une telle épreuve", ajoute-t-il.
Dans sa réaction, Stéphane Dante pointe également un contexte mêlant violences, alcool et consommation de protoxyde d’azote. Selon lui, ces pratiques conduisent "trop souvent à des comportements incontrôlables et dramatiques" et tendent à se banaliser chez les plus jeunes.
Le maire annonce vouloir désormais "se saisir pleinement du sujet du protoxyde d’azote à Chassieu". Il promet un renforcement des actions de prévention, de contrôle et de sensibilisation afin de lutter contre ce phénomène.
"Ce qui s’est passé cette nuit ne doit plus jamais se reproduire", conclut Stéphane Dante.
le PS n'est pas la gauche.Signaler Répondre
C'est le protoxyde d’azote qui conduisait?Signaler Répondre
Rafraichissez vos connaissances. Vous y gagnerez en crédibilité.Signaler Répondre
Tu veut faire quoi mettre un flic derrière chaques merdeux . Après les parents y peuvent pas faire grand chose aussi avec le téléphone ect y commande et voilàSignaler Répondre
il faut peut être vous renseigner avant des des bêtisesSignaler Répondre
mars 1971 mars 1983 Romain Tisserand
mars 1983 mars 1989 Raymond Joye
mars 1989 mars 2001 Jacques Paoli RPR
mars 2001 2004[Note 4] Jack Méchain RPR puis UMP
décembre 2004 avril 2014 Alain Darlay PS Enseignant
avril 2014 juillet 2021 Jean-Jacques Sellès DVD
juillet 2021 septembre 2021 délégation spéciale
octobre 2021 en cours Jean-Jacques Sellès DVD
est nouveau maire est de droite
pendant 10 ans la gauche était la mairie
Une belle génération de gogoles, ouais !Signaler Répondre
De 2008 à 2014, ce fut un maire de gauche, Alain Darlay.Signaler Répondre
Chassieu est géré par la droite depuis 30 ans l’article ne mentionne pas l’étiquette politique du maire sachant sur d’autres articles similaires la couleur politique est mentionnée en premier la droite a mener le pays dans le désastre rappel que 45 pourcents des villes en France sont géré par la droite et le gouvernement de Macron est composé essentiellement de droite Darmain et Retallieu et le super économiste Bruno LemaireSignaler Répondre
La jeunesse veut(profiter) de la vie.Signaler Répondre
On a voulu les réseaux sociaux, fornite et consorts, I A, le permis à 17 ans,etc.. il leur faut plus d'autonomie et de plus en plus jeune.
Politiques et Parents il est trop tard pour pleurer. Il ne vous reste que la compassion, et la marche blanche.
sérieux tu t’es relu? tu te rends compte de la débilité profonde de ton raisonnement?Signaler Répondre
On nous explique le rapport ?Signaler Répondre
C'est à l'état d'interdire le protoxyde d'azote purement et simplement, c'est aussi basique que cela.Signaler Répondre
Maire d'une favela ça fonctionne comment ? c'est pas trop dur comme boulot?Signaler Répondre
ce n'est pas "comme ça".Signaler Répondre
40 ans de dérive de l'éducation des citoyens,par clientélisme électoral,pour plaire aux catégories les plus décadentes de la société.
On en vient à regretter le despotisme éclairé défendu par Voltaire.
C'est a l'Etat de légiférer sur l'interdiction ou pas, les maires n'ayant que peu de pouvoirs. Mais là encore c'est silence radio de Lecornu et Micron, inexistant.Signaler Répondre
Un Maire est officier de police judiciaire en plus d’être officier d’Etat civilSignaler Répondre
Sauf qu'il n'a aucun pouvoir...Signaler Répondre
et pour l'alcool?Signaler Répondre
Le gaz hilarant agit comme la four autonettoyante. Ce n'est pas notre faute d'il y a une contagion de connerie ÉVITABLE en France aujourd'hui. Il y aura toujours des gens qui cherchent la m...., c'est comme ça.Signaler Répondre