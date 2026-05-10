Politique

Après le drame à Chassieu, le maire veut agir contre le protoxyde d’azote

Après le drame à Chassieu, le maire veut agir contre le protoxyde d’azote
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Dans la nuit de samedi à dimanche, une bataille rangée a viré au drame à Chassieu avec un mort et une blessée grave. Le maire promet d’agir contre les dérives liées au protoxyde d’azote.

Au lendemain du drame survenu dans la nuit à Chassieu, le maire Stéphane Dante a réagi dans un communiqué empreint d’émotion.

Une bagarre a dégénéré sur le parking de l'Intermarché de la commune avant qu’un véhicule ne fonce dans la foule, provoquant la mort d’un jeune homme. Une femme, également percutée, a été grièvement blessée.

"Derrière ces faits, il y a des familles brisées, des proches bouleversés et une ville entière sous le choc", écrit l’édile.

Le maire affirme être touché "en tant que père de famille" par ce drame. "Aucun parent ne devrait avoir à vivre une telle épreuve", ajoute-t-il.

Dans sa réaction, Stéphane Dante pointe également un contexte mêlant violences, alcool et consommation de protoxyde d’azote. Selon lui, ces pratiques conduisent "trop souvent à des comportements incontrôlables et dramatiques" et tendent à se banaliser chez les plus jeunes.

Le maire annonce vouloir désormais "se saisir pleinement du sujet du protoxyde d’azote à Chassieu". Il promet un renforcement des actions de prévention, de contrôle et de sensibilisation afin de lutter contre ce phénomène.

"Ce qui s’est passé cette nuit ne doit plus jamais se reproduire", conclut Stéphane Dante.

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Chassieu

Stéphane Dante

19 commentaires
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non le 11/05/2026 à 12:50
Erreur a écrit le 10/05/2026 à 19h25

De 2008 à 2014, ce fut un maire de gauche, Alain Darlay.

le PS n'est pas la gauche.

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cremechantiyi le 11/05/2026 à 12:41

C'est le protoxyde d’azote qui conduisait?

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Schuss69 le 11/05/2026 à 07:41
la droite aux pouvoires a écrit le 10/05/2026 à 17h40

Chassieu est géré par la droite depuis 30 ans l’article ne mentionne pas l’étiquette politique du maire sachant sur d’autres articles similaires la couleur politique est mentionnée en premier la droite a mener le pays dans le désastre rappel que 45 pourcents des villes en France sont géré par la droite et le gouvernement de Macron est composé essentiellement de droite Darmain et Retallieu et le super économiste Bruno Lemaire

Rafraichissez vos connaissances. Vous y gagnerez en crédibilité.

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johnny le 10/05/2026 à 22:01

Tu veut faire quoi mettre un flic derrière chaques merdeux . Après les parents y peuvent pas faire grand chose aussi avec le téléphone ect y commande et voilà

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f69680 le 10/05/2026 à 19:42
la droite aux pouvoires a écrit le 10/05/2026 à 17h40

Chassieu est géré par la droite depuis 30 ans l’article ne mentionne pas l’étiquette politique du maire sachant sur d’autres articles similaires la couleur politique est mentionnée en premier la droite a mener le pays dans le désastre rappel que 45 pourcents des villes en France sont géré par la droite et le gouvernement de Macron est composé essentiellement de droite Darmain et Retallieu et le super économiste Bruno Lemaire

il faut peut être vous renseigner avant des des bêtises
mars 1971 mars 1983 Romain Tisserand
mars 1983 mars 1989 Raymond Joye
mars 1989 mars 2001 Jacques Paoli RPR
mars 2001 2004[Note 4] Jack Méchain RPR puis UMP
décembre 2004 avril 2014 Alain Darlay PS Enseignant
avril 2014 juillet 2021 Jean-Jacques Sellès DVD
juillet 2021 septembre 2021 délégation spéciale
octobre 2021 en cours Jean-Jacques Sellès DVD
est nouveau maire est de droite
pendant 10 ans la gauche était la mairie

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Obsdu9 le 10/05/2026 à 19:42
Rlb a écrit le 10/05/2026 à 16h55

La jeunesse veut(profiter) de la vie.
On a voulu les réseaux sociaux, fornite et consorts, I A, le permis à 17 ans,etc.. il leur faut plus d'autonomie et de plus en plus jeune.
Politiques et Parents il est trop tard pour pleurer. Il ne vous reste que la compassion, et la marche blanche.

Une belle génération de gogoles, ouais !

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Erreur le 10/05/2026 à 19:25
la droite aux pouvoires a écrit le 10/05/2026 à 17h40

Chassieu est géré par la droite depuis 30 ans l’article ne mentionne pas l’étiquette politique du maire sachant sur d’autres articles similaires la couleur politique est mentionnée en premier la droite a mener le pays dans le désastre rappel que 45 pourcents des villes en France sont géré par la droite et le gouvernement de Macron est composé essentiellement de droite Darmain et Retallieu et le super économiste Bruno Lemaire

De 2008 à 2014, ce fut un maire de gauche, Alain Darlay.

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la droite aux pouvoires le 10/05/2026 à 17:40

Chassieu est géré par la droite depuis 30 ans l’article ne mentionne pas l’étiquette politique du maire sachant sur d’autres articles similaires la couleur politique est mentionnée en premier la droite a mener le pays dans le désastre rappel que 45 pourcents des villes en France sont géré par la droite et le gouvernement de Macron est composé essentiellement de droite Darmain et Retallieu et le super économiste Bruno Lemaire

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Rlb le 10/05/2026 à 16:55

La jeunesse veut(profiter) de la vie.
On a voulu les réseaux sociaux, fornite et consorts, I A, le permis à 17 ans,etc.. il leur faut plus d'autonomie et de plus en plus jeune.
Politiques et Parents il est trop tard pour pleurer. Il ne vous reste que la compassion, et la marche blanche.

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jena michel le 10/05/2026 à 16:41
bassta a écrit le 10/05/2026 à 14h25

ce n'est pas "comme ça".
40 ans de dérive de l'éducation des citoyens,par clientélisme électoral,pour plaire aux catégories les plus décadentes de la société.
On en vient à regretter le despotisme éclairé défendu par Voltaire.

sérieux tu t’es relu? tu te rends compte de la débilité profonde de ton raisonnement?

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Bob75 le 10/05/2026 à 16:26

On nous explique le rapport ?

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French connection le 10/05/2026 à 16:09

C'est à l'état d'interdire le protoxyde d'azote purement et simplement, c'est aussi basique que cela.

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Mexxico le 10/05/2026 à 15:29

Maire d'une favela ça fonctionne comment ? c'est pas trop dur comme boulot?

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bassta le 10/05/2026 à 14:25
Pratique et chic a écrit le 10/05/2026 à 13h05

Le gaz hilarant agit comme la four autonettoyante. Ce n'est pas notre faute d'il y a une contagion de connerie ÉVITABLE en France aujourd'hui. Il y aura toujours des gens qui cherchent la m...., c'est comme ça.

ce n'est pas "comme ça".
40 ans de dérive de l'éducation des citoyens,par clientélisme électoral,pour plaire aux catégories les plus décadentes de la société.
On en vient à regretter le despotisme éclairé défendu par Voltaire.

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Seark le 10/05/2026 à 14:16

C'est a l'Etat de légiférer sur l'interdiction ou pas, les maires n'ayant que peu de pouvoirs. Mais là encore c'est silence radio de Lecornu et Micron, inexistant.

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pas tout a fait le 10/05/2026 à 14:07
Chris25 a écrit le 10/05/2026 à 13h39

Sauf qu'il n'a aucun pouvoir...

Un Maire est officier de police judiciaire en plus d’être officier d’Etat civil

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Chris25 le 10/05/2026 à 13:39

Sauf qu'il n'a aucun pouvoir...

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et pour l'alcool? le 10/05/2026 à 13:26

et pour l'alcool?

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Pratique et chic le 10/05/2026 à 13:05

Le gaz hilarant agit comme la four autonettoyante. Ce n'est pas notre faute d'il y a une contagion de connerie ÉVITABLE en France aujourd'hui. Il y aura toujours des gens qui cherchent la m...., c'est comme ça.

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