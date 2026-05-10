Près de Lyon : une voiture fonce dans une foule après une bagarre, un mort

L'enquête ouverte et les trois gardes à vue en cours devront faire toute la lumière sur le drame survenu dans la nuit de samedi à dimanche à Chassieu.
Vers 4h du matin, des bandes se sont donnés rendez-vous pour en venir aux mains sur le parking de l'Intermarché de la route de Lyon. L'origine de leur différend est encore inconnu.
Dans la confusion, deux personnes ont été percutées par des voitures qui prenaient la fuite. Selon le Progrès, un homme a été renversé à vive allure. Malgré l'intervention des secours, il n'a pas survécu à ses blessures et est décédé sur place.
Une jeune femme a également été grièvement blessée dans un choc avec un véhicule. Prise en charge et hospitalisée, son pronostic vital était engagé.
Les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation de trois suspects à proximité du parking. Ils sont actuellement auditionnés pour tenter de mieux cerner les circonstances du drame et d'identifier un maximum de participants de cette rixe qui a fini dans le sang.
Des preuves ?Signaler Répondre
Toujours les mêmes, dans l'indifférence voire le soutien de la gauche...Signaler Répondre
Chassieu pourrait bien ressembler à Pont de Cheruy avec 4-5 ans de décallage. Un style rocailleux très surprenant que l'on retrouve beaucoup devant des halls d'immeubles et sur des parkings. Guillotière est aussi un quartier au style architectural ancestral et rupestre, et c'est a priori pour cela que de très belles cultures se développent si merveilleusement bien là-bas. Par exemple, les "tatonkouto', l'un des peuples les plus joyeux du quartier, s'intègrent et se développent dans une harmonie posée ici et là comme de magnifique tas de précieux petits cailloux, de pierres précieuses... bref, l'avenir nous le dira, mais comme le dit le dicton Saxum volutum non obducitor musco, faut laisser rouler... aujourd'hui la voiture et le protoxide.Signaler Répondre
il fait comme toi qui ne cache pas ta haine des français qui n'ont pas la bonne couleur ou la bonne religion.Signaler Répondre
la bise à pierre-jean.
Ville apaisée, région tranquille, A vendre ...Signaler Répondre
C'est la faute à Poutine.Signaler Répondre
macron devrait mettre en place un nouveau train de sanctions
T’en raconte toujours autantSignaler Répondre
C est moins risqué en vélos....Signaler Répondre
Quelque soit le sujet les racelards se lâchent sur ce site !Signaler Répondre
Vous ne pouvez pas faire la différence entre racailles et origines de leurs ascendants ?
Le jour où LFI sera au pouvoir vous la sentirez passer
mon message, qui reprenait les mêmes propos a été censuré. Je rappelais que les femmes participent activement au narcotrafic en tant que nourrices, dealeuses, voire chefs de gang, et que celles parties en Syrie longtemps considérées comme de naïves victimes ont été pour certaines reconnues coupables d'esclavagisme sur des enfants, ou d'avoir porté les armes. Le vérité, venant d'une femme, est-elle si laide à regarder ?Signaler Répondre
Une tranche de vie dans la france de Bagayoko (qui au passage ne cache plus sa haine envers 20 à 30 millions de français pas comme lui)Signaler Répondre
A chassieu il y a 20 ans les jeunes semi campagnards fumaient des pétards et faisaient des courses 1.9 d 60cv ou du bws kité polini. Puis les semis campagnards se sont transformés en semi racaille, des français de souche lacostisés et capuchés imitateurs des voyous de cité (je rappelle qu a Chassieu la moindre baraque coûte 500 000 boules). Puis les parcelles de terrain des vieilles baraques individuels ont été rachetées par des promoteurs en tout style qui ont construit des bâtiments... Du pourcent patronale ou semi sociale. Du coup on donne des rdv pour s entre tuer chez les mousquetaires. Si on avait mis des crocodiles a la piscine municipale il y aurait des morts par déchiquetage aquatique.Signaler Répondre
Avant c'était réputé comme petite ville bourgeoise, aujourd'hui comme de partout c'est racaille land...Signaler Répondre
La ville poubelleSignaler Répondre
Chassieu c'est bien une ville du Mexique, non?Lyon et sa banlieue sont-ils fui par les Mexicains ?Signaler Répondre
il y a vraiment des gens bêtes. aucune place à la discussion niveau pas très élevé de réflexion.Signaler Répondre
L'alcool tue le tabac aussi et malheureusement certains idiots tue aussi.Signaler Répondre
Rien d'étonnant plus rien ne fait peur aux jeunes et sa continue elle est belle notre France de terrorismeSignaler Répondre
Une honte dans leur Bled ils ne ce permettrai j'amai ce qu'il font chez nous.
Bravo les macronistes
Répondre aux gens par des invectives et insultes, avec votre agressivité maladive vous deviriez consulter aussi (cela dit c'est une façon d'illustrer le sujet de cet article...)Signaler Répondre
Plus de place dans les geôles...allez passons à autre chose....Signaler Répondre
D'ailleurs Lyon Mag arrêtez avec des papiers comme cela il n'y a rien d'intéressant non????
c’est l’esstreme droaaate !Signaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
Habitudes et méthodes des suppoters de footSignaler Répondre
« Certains ne savent plus discuter sans agressivité, tout doit finir en conflit ou en provocation. »Signaler Répondre
« Une partie de la jeunesse confond respect avec faiblesse et insolence avec personnalité. »
De pires en pires sérieux la génération de maintenant c'est du grand n'importe quoiSignaler Répondre
il faut les laisser s'entretuer ... cela dérange qui a 4 heures du matin ?Signaler Répondre
Des travaux pratiques de gauchisme ....Signaler Répondre
Il faut arrêter de regarder France 2, le féminisme veut rendre les femmes égales des hommes, certaines ont choisi de le devenir dans la délinquance. Et la nouvelle France ne les aide pas à faire mieux de leur vie…Signaler Répondre
Vous avez oublié la proto d'azote, leur drogue de choix.Signaler Répondre
(Ex-)Précisions sur vos chiffres, les victimes d'homicides et de tentatives d'homicide en hausse en moyenne de 8% par an depuis 2016 et non pas en baisse comme vous essayez de faire croire, chiffres du ministère de l'intérieur :Signaler Répondre
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques-de-presse/victimes-dhomicides-et-de-tentatives-dhomicide-enregistrees-par
Franchement rien de nouveau ! LFI c’est juste des surfeurs qui profitent de la nouvelle vague.Signaler Répondre
Le déni et la bien-pensance.Signaler Répondre
Parce qu'avant ça, disons, il y a 10 ans, ce genre de chose n'arrivait pas ? Tu n'as qu'une phrase à ton vocabulaire étant donné que tu n'as qu'un seul neurone, tu devrais consulter.Signaler Répondre
Pour info, charlot, taux d'homicides pour 10 00 habitants :
1990 2,38
1991 2,37
1992 2,33
1993 2,63
1994 2,42
1995 2,30
2023 1,34
Mais on sait que tu vas dire que les chiffres sont bidons car tu vas nous donner les bons, obtenus au Café du commerce, pas vrai ?
se donner RV sur un parking pour se battre ? bien des méthodes de racailles .Signaler Répondre
Nuit, fête, alcool surement, drogues peut être, connerie très certainement, résultat 1 mort, 1 blessée grave, des vies briséesSignaler Répondre
Belle soirée
la politique c est l art d empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde ,et c est bien connu la politique n est absolument pas une affaire de convictions mais uniquement de circonstances.Signaler Répondre
Sacré bleu ! Comment une femme se trouve mêlée dans cette conférence d'abrutis et de dégénérés ?Signaler Répondre
Erreur! Les politiciens ne pensent qu'à créer de nouvelles lois qui porteront leur nom, au lieu de faire appliquer celle qui existent.Signaler Répondre
j ai fait un rêve, j ai rêvé que nos politiques avaient décidé de faire respecter les lois qui existent et de les appliquer,,,,,,,,puis je me suis réveillé.Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Mélenchon président !