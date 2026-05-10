Faits Divers

Près de Lyon : une voiture fonce dans une foule après une bagarre, un mort

Près de Lyon : une voiture fonce dans une foule après une bagarre, un mort

Dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mai, une violente rixe a éclaté sur un parking de Chassieu. Une personne a été tuée après avoir été renversée par une voiture.

L'enquête ouverte et les trois gardes à vue en cours devront faire toute la lumière sur le drame survenu dans la nuit de samedi à dimanche à Chassieu.

Vers 4h du matin, des bandes se sont donnés rendez-vous pour en venir aux mains sur le parking de l'Intermarché de la route de Lyon. L'origine de leur différend est encore inconnu.

Dans la confusion, deux personnes ont été percutées par des voitures qui prenaient la fuite. Selon le Progrès, un homme a été renversé à vive allure. Malgré l'intervention des secours, il n'a pas survécu à ses blessures et est décédé sur place.

Une jeune femme a également été grièvement blessée dans un choc avec un véhicule. Prise en charge et hospitalisée, son pronostic vital était engagé.

Les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation de trois suspects à proximité du parking. Ils sont actuellement auditionnés pour tenter de mieux cerner les circonstances du drame et d'identifier un maximum de participants de cette rixe qui a fini dans le sang.

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Chassieu

40 commentaires
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J6 le 11/05/2026 à 18:32
c'est celui qui dit qui est a écrit le 11/05/2026 à 11h05

il fait comme toi qui ne cache pas ta haine des français qui n'ont pas la bonne couleur ou la bonne religion.
la bise à pierre-jean.

Des preuves ?

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Racailles de m... le 11/05/2026 à 18:04

Toujours les mêmes, dans l'indifférence voire le soutien de la gauche...

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moussquiroule le 11/05/2026 à 13:13

Chassieu pourrait bien ressembler à Pont de Cheruy avec 4-5 ans de décallage. Un style rocailleux très surprenant que l'on retrouve beaucoup devant des halls d'immeubles et sur des parkings. Guillotière est aussi un quartier au style architectural ancestral et rupestre, et c'est a priori pour cela que de très belles cultures se développent si merveilleusement bien là-bas. Par exemple, les "tatonkouto', l'un des peuples les plus joyeux du quartier, s'intègrent et se développent dans une harmonie posée ici et là comme de magnifique tas de précieux petits cailloux, de pierres précieuses... bref, l'avenir nous le dira, mais comme le dit le dicton Saxum volutum non obducitor musco, faut laisser rouler... aujourd'hui la voiture et le protoxide.

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c'est celui qui dit qui est le 11/05/2026 à 11:05
J6 a écrit le 10/05/2026 à 17h14

Une tranche de vie dans la france de Bagayoko (qui au passage ne cache plus sa haine envers 20 à 30 millions de français pas comme lui)

il fait comme toi qui ne cache pas ta haine des français qui n'ont pas la bonne couleur ou la bonne religion.
la bise à pierre-jean.

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Pimmy le 11/05/2026 à 10:16

Ville apaisée, région tranquille, A vendre ...

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glop13541 le 11/05/2026 à 10:09
le danger a écrit le 10/05/2026 à 13h07

c’est l’esstreme droaaate !

C'est la faute à Poutine.
macron devrait mettre en place un nouveau train de sanctions

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Jissette le 10/05/2026 à 22:52
J6 a écrit le 10/05/2026 à 17h14

Une tranche de vie dans la france de Bagayoko (qui au passage ne cache plus sa haine envers 20 à 30 millions de français pas comme lui)

T’en raconte toujours autant

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Pimmy le 10/05/2026 à 20:25

C est moins risqué en vélos....

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Le gauchiasse le 10/05/2026 à 18:11
Tinou 69003 a écrit le 10/05/2026 à 13h56

Rien d'étonnant plus rien ne fait peur aux jeunes et sa continue elle est belle notre France de terrorisme
Une honte dans leur Bled ils ne ce permettrai j'amai ce qu'il font chez nous.

Bravo les macronistes

Quelque soit le sujet les racelards se lâchent sur ce site !
Vous ne pouvez pas faire la différence entre racailles et origines de leurs ascendants ?

Le jour où LFI sera au pouvoir vous la sentirez passer

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Vous avez de la chance, le 10/05/2026 à 17:54
Hillo a écrit le 10/05/2026 à 11h37

Il faut arrêter de regarder France 2, le féminisme veut rendre les femmes égales des hommes, certaines ont choisi de le devenir dans la délinquance. Et la nouvelle France ne les aide pas à faire mieux de leur vie…

mon message, qui reprenait les mêmes propos a été censuré. Je rappelais que les femmes participent activement au narcotrafic en tant que nourrices, dealeuses, voire chefs de gang, et que celles parties en Syrie longtemps considérées comme de naïves victimes ont été pour certaines reconnues coupables d'esclavagisme sur des enfants, ou d'avoir porté les armes. Le vérité, venant d'une femme, est-elle si laide à regarder ?

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J6 le 10/05/2026 à 17:14

Une tranche de vie dans la france de Bagayoko (qui au passage ne cache plus sa haine envers 20 à 30 millions de français pas comme lui)

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Francois Legogoloi le 10/05/2026 à 16:31

A chassieu il y a 20 ans les jeunes semi campagnards fumaient des pétards et faisaient des courses 1.9 d 60cv ou du bws kité polini. Puis les semis campagnards se sont transformés en semi racaille, des français de souche lacostisés et capuchés imitateurs des voyous de cité (je rappelle qu a Chassieu la moindre baraque coûte 500 000 boules). Puis les parcelles de terrain des vieilles baraques individuels ont été rachetées par des promoteurs en tout style qui ont construit des bâtiments... Du pourcent patronale ou semi sociale. Du coup on donne des rdv pour s entre tuer chez les mousquetaires. Si on avait mis des crocodiles a la piscine municipale il y aurait des morts par déchiquetage aquatique.

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Ex Précisions le 10/05/2026 à 15:59
6fcyfy a écrit le 10/05/2026 à 15h20

Chassieu c'est bien une ville du Mexique, non?Lyon et sa banlieue sont-ils fui par les Mexicains ?

Avant c'était réputé comme petite ville bourgeoise, aujourd'hui comme de partout c'est racaille land...

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Jean49 le 10/05/2026 à 15:34

La ville poubelle

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6fcyfy le 10/05/2026 à 15:20

Chassieu c'est bien une ville du Mexique, non?Lyon et sa banlieue sont-ils fui par les Mexicains ?

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simplementcitoyen le 10/05/2026 à 14:32

il y a vraiment des gens bêtes. aucune place à la discussion niveau pas très élevé de réflexion.

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i ce trouve ou le problème le 10/05/2026 à 14:10
les ingrédients a écrit le 10/05/2026 à 10h44

Nuit, fête, alcool surement, drogues peut être, connerie très certainement, résultat 1 mort, 1 blessée grave, des vies brisées
Belle soirée

L'alcool tue le tabac aussi et malheureusement certains idiots tue aussi.

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Tinou 69003 le 10/05/2026 à 13:56

Rien d'étonnant plus rien ne fait peur aux jeunes et sa continue elle est belle notre France de terrorisme
Une honte dans leur Bled ils ne ce permettrai j'amai ce qu'il font chez nous.

Bravo les macronistes

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La montée des extrêmes le 10/05/2026 à 13:47
Gogole 1er s'exprime a écrit le 10/05/2026 à 11h04

Parce qu'avant ça, disons, il y a 10 ans, ce genre de chose n'arrivait pas ? Tu n'as qu'une phrase à ton vocabulaire étant donné que tu n'as qu'un seul neurone, tu devrais consulter.
Pour info, charlot, taux d'homicides pour 10 00 habitants :
1990 2,38
1991 2,37
1992 2,33
1993 2,63
1994 2,42
1995 2,30
2023 1,34
Mais on sait que tu vas dire que les chiffres sont bidons car tu vas nous donner les bons, obtenus au Café du commerce, pas vrai ?

Répondre aux gens par des invectives et insultes, avec votre agressivité maladive vous deviriez consulter aussi (cela dit c'est une façon d'illustrer le sujet de cet article...)

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Napoléon 1er le 10/05/2026 à 13:33

Plus de place dans les geôles...allez passons à autre chose....
D'ailleurs Lyon Mag arrêtez avec des papiers comme cela il n'y a rien d'intéressant non????

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le danger le 10/05/2026 à 13:07

c’est l’esstreme droaaate !

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Chris25 le 10/05/2026 à 12:54

Ville apaisée...

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ultras le 10/05/2026 à 12:44
elle est belle la France d aujourdhui a écrit le 10/05/2026 à 10h55

se donner RV sur un parking pour se battre ? bien des méthodes de racailles .

Habitudes et méthodes des suppoters de foot

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Pathétique le 10/05/2026 à 12:29

« Certains ne savent plus discuter sans agressivité, tout doit finir en conflit ou en provocation. »
« Une partie de la jeunesse confond respect avec faiblesse et insolence avec personnalité. »

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johnny le 10/05/2026 à 12:04

De pires en pires sérieux la génération de maintenant c'est du grand n'importe quoi

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emlyon le 10/05/2026 à 11:53

il faut les laisser s'entretuer ... cela dérange qui a 4 heures du matin ?

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Ritchie le 10/05/2026 à 11:45

Des travaux pratiques de gauchisme ....

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Hillo le 10/05/2026 à 11:37
Gibus et monocle a écrit le 10/05/2026 à 10h31

Sacré bleu ! Comment une femme se trouve mêlée dans cette conférence d'abrutis et de dégénérés ?

Il faut arrêter de regarder France 2, le féminisme veut rendre les femmes égales des hommes, certaines ont choisi de le devenir dans la délinquance. Et la nouvelle France ne les aide pas à faire mieux de leur vie…

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Black Star le 10/05/2026 à 11:29
les ingrédients a écrit le 10/05/2026 à 10h44

Nuit, fête, alcool surement, drogues peut être, connerie très certainement, résultat 1 mort, 1 blessée grave, des vies brisées
Belle soirée

Vous avez oublié la proto d'azote, leur drogue de choix.

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Ex Précisions le 10/05/2026 à 11:22
Gogole 1er s'exprime a écrit le 10/05/2026 à 11h04

Parce qu'avant ça, disons, il y a 10 ans, ce genre de chose n'arrivait pas ? Tu n'as qu'une phrase à ton vocabulaire étant donné que tu n'as qu'un seul neurone, tu devrais consulter.
Pour info, charlot, taux d'homicides pour 10 00 habitants :
1990 2,38
1991 2,37
1992 2,33
1993 2,63
1994 2,42
1995 2,30
2023 1,34
Mais on sait que tu vas dire que les chiffres sont bidons car tu vas nous donner les bons, obtenus au Café du commerce, pas vrai ?

(Ex-)Précisions sur vos chiffres, les victimes d'homicides et de tentatives d'homicide en hausse en moyenne de 8% par an depuis 2016 et non pas en baisse comme vous essayez de faire croire, chiffres du ministère de l'intérieur :
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques-de-presse/victimes-dhomicides-et-de-tentatives-dhomicide-enregistrees-par

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BRICE DE NICE le 10/05/2026 à 11:21
Solidarité 69 a écrit le 10/05/2026 à 10h09

La nouvelle France by LFI.
Mélenchon président !

Franchement rien de nouveau ! LFI c’est juste des surfeurs qui profitent de la nouvelle vague.

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Et vive l'écologie, la priorité de nos cités le 10/05/2026 à 11:12

Le déni et la bien-pensance.

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Gogole 1er s'exprime le 10/05/2026 à 11:04
Solidarité 69 a écrit le 10/05/2026 à 10h09

La nouvelle France by LFI.
Mélenchon président !

Parce qu'avant ça, disons, il y a 10 ans, ce genre de chose n'arrivait pas ? Tu n'as qu'une phrase à ton vocabulaire étant donné que tu n'as qu'un seul neurone, tu devrais consulter.
Pour info, charlot, taux d'homicides pour 10 00 habitants :
1990 2,38
1991 2,37
1992 2,33
1993 2,63
1994 2,42
1995 2,30
2023 1,34
Mais on sait que tu vas dire que les chiffres sont bidons car tu vas nous donner les bons, obtenus au Café du commerce, pas vrai ?

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elle est belle la France d aujourdhui le 10/05/2026 à 10:55

se donner RV sur un parking pour se battre ? bien des méthodes de racailles .

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les ingrédients le 10/05/2026 à 10:44

Nuit, fête, alcool surement, drogues peut être, connerie très certainement, résultat 1 mort, 1 blessée grave, des vies brisées
Belle soirée

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Catalan le 10/05/2026 à 10:32
1789 a écrit le 10/05/2026 à 10h22

Erreur! Les politiciens ne pensent qu'à créer de nouvelles lois qui porteront leur nom, au lieu de faire appliquer celle qui existent.

la politique c est l art d empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde ,et c est bien connu la politique n est absolument pas une affaire de convictions mais uniquement de circonstances.

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Gibus et monocle le 10/05/2026 à 10:31

Sacré bleu ! Comment une femme se trouve mêlée dans cette conférence d'abrutis et de dégénérés ?

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1789 le 10/05/2026 à 10:22
Catalan a écrit le 10/05/2026 à 10h16

j ai fait un rêve, j ai rêvé que nos politiques avaient décidé de faire respecter les lois qui existent et de les appliquer,,,,,,,,puis je me suis réveillé.

Erreur! Les politiciens ne pensent qu'à créer de nouvelles lois qui porteront leur nom, au lieu de faire appliquer celle qui existent.

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Catalan le 10/05/2026 à 10:16

j ai fait un rêve, j ai rêvé que nos politiques avaient décidé de faire respecter les lois qui existent et de les appliquer,,,,,,,,puis je me suis réveillé.

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Solidarité 69 le 10/05/2026 à 10:09

La nouvelle France by LFI.
Mélenchon président !

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