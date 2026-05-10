Près de Lyon : une voiture fonce dans une foule après une bagarre, un mort

L'enquête ouverte et les trois gardes à vue en cours devront faire toute la lumière sur le drame survenu dans la nuit de samedi à dimanche à Chassieu.

Vers 4h du matin, des bandes se sont donnés rendez-vous pour en venir aux mains sur le parking de l'Intermarché de la route de Lyon. L'origine de leur différend est encore inconnu.

Dans la confusion, deux personnes ont été percutées par des voitures qui prenaient la fuite. Selon le Progrès, un homme a été renversé à vive allure. Malgré l'intervention des secours, il n'a pas survécu à ses blessures et est décédé sur place.

Une jeune femme a également été grièvement blessée dans un choc avec un véhicule. Prise en charge et hospitalisée, son pronostic vital était engagé.

Les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation de trois suspects à proximité du parking. Ils sont actuellement auditionnés pour tenter de mieux cerner les circonstances du drame et d'identifier un maximum de participants de cette rixe qui a fini dans le sang.