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Un refus d’obtempérer tourne mal à Lyon 9e : cette vidéo d’une chute à minimoto fait le tour des réseaux

Un refus d’obtempérer tourne mal à Lyon 9e : cette vidéo d’une chute à minimoto fait le tour des réseaux
Un refus d’obtempérer tourne mal à Lyon 9e : cette vidéo d’une chute à minimoto fait le tour des réseaux - DR

La scène, filmée à Lyon, a largement circulé sur les réseaux sociaux.

Une scène spectaculaire a été filmée dimanche en début de soirée dans le quartier de La Duchère, à Lyon. Selon les premiers éléments, un conducteur de minimoto a refusé d’obtempérer avant de chuter lors de sa tentative de fuite.

Les faits se seraient produits vers en fin de journée ce dimanche 3 mai, place Gisèle-Halimi, dans le 9e arrondissement. Une vidéo, massivement partagée ces dernières heures sur le réseau social X, montre le pilote tenter de se faufiler entre un véhicule de police et un bus avant de perdre le contrôle de son deux-roues.

Sur les images, plusieurs piétons apparaissent à proximité immédiate de la scène, alors que la minimoto termine sa course au sol.

Après sa chute, le suspect -qui roulait visiblement sans casque- serait parvenu à prendre la fuite à pied avant l’arrivée des policiers. La minimoto, en revanche, a été récupérée par les forces de l’ordre puis placée en fourrière, la direction interdépartementale de la police nationale.

La vidéo a enflammé les réseaux sociaux après son partage sur X par le député européen du Rassemblement national Matthieu Valet. L’ancien policier y écrit notamment : "À Lyon, un voyou en mini-moto a voulu jouer au plus malin avec la police après un refus d’obtempérer". 

L’élu évoque aussi la question des rodéos urbains et estime que ces véhicules "doivent être détruits systématiquement."

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refus d'obtempérer

moto

34 commentaires
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Chris6969699 le 07/05/2026 à 12:54
JobiJoba a écrit le 07/05/2026 à 10h43

Si tous les mecs qui commentent chaque fait divers pouvaient d'abord être irréprochables, ça serait un bon début.
Macron veut supprimer les RS aux jeunes, mais s'il pouvait les supprimer aux élus, ça serait tellement plus bénéfique pour tout le monde.

"Si tous les mecs qui commentent chaque fait divers pouvaient d'abord être irréprochables, ça serait un bon début."

Pourquoi vouloir exiger des autres ce dont vous n'êtes pas capable ?

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Ex Précisions le 07/05/2026 à 12:43

Il n'avaient pas envie de courir les FDO ;-)
A un moment sur la vidéo le policier qui monte sur la mini moto pouvait le poursuivre avec, mais non...

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Badabeu le 07/05/2026 à 12:36

On voit bien aussi que les "passants" sont prêts à faire disparaitre la moto avant que la police ne la saisisse...
Belle "solidarité" qui fait craindre des jours mauvais

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Questions le 07/05/2026 à 12:01
Marie Francoise a écrit le 07/05/2026 à 07h21

Vous voulez la Vérité ? Les gens normaux n’en ont Rien a foutre ! Vos scoop sont toujours aussi stériles , l’éternel combat du bien contre le mal ? Ou la soumission de la basse cour à la cour suprême ?
Certains ont tous les droits et d’autres juste le droit de se taire ..

C'est quoi des "gens normaux" en 2026?????

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ouf! le 07/05/2026 à 11:48

Mr Bean :)

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Reponse à Chris le 07/05/2026 à 11:43

Sa suffit!!!

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censu le 07/05/2026 à 11:37
stef69999 a écrit le 07/05/2026 à 11h01

refus alors feu c est simple

On tire sur les agriculteurs, pas sur les racailles!

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Ben au moins le 07/05/2026 à 11:34

ça va lui faire une belle réputation parmis "ses collègues": Le Loseur .

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Chris25 le 07/05/2026 à 11:28

Encore une chance pour la France en action...

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Faites le bon choix en 2027 le 07/05/2026 à 11:20

Sinon la nouvelle France que l’on voit ici se propagera à l’ensemble du territoire en mode xxl...

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stef69999 le 07/05/2026 à 11:01

refus alors feu c est simple

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JobiJoba le 07/05/2026 à 10:43
Chris6969699 a écrit le 07/05/2026 à 09h43

Quand on s'intéresse uniquement au contenant et pas au contenu, on publie ce genre de commentaire...

Si tous les mecs qui commentent chaque fait divers pouvaient d'abord être irréprochables, ça serait un bon début.
Macron veut supprimer les RS aux jeunes, mais s'il pouvait les supprimer aux élus, ça serait tellement plus bénéfique pour tout le monde.

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Fiston khaba le 07/05/2026 à 10:22

C’est le feu à la duch

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allez allez le 07/05/2026 à 10:10

Ce sont de véritables dangers qui roulent sans assurance évidemment ! En Angleterre la police l'aurait percuté !

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Chris6969699 le 07/05/2026 à 09:43
JobiJoba a écrit le 07/05/2026 à 08h40

Commenté par Matthieu Valet.
Fin de la blague.

Quand on s'intéresse uniquement au contenant et pas au contenu, on publie ce genre de commentaire...

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Chris6969699 le 07/05/2026 à 09:31
49 cc a écrit le 07/05/2026 à 09h18

Quelle était la mairie qui avait proposé des stages de pilotage aux auteurs de rodéos à moto ?
Le kmaire de Lyon devrait peut être s'en inspirer !

Si je me souviens bien, il avait également financé des cours de théâtre entre les délinquants et les policiers...

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Action Réaction le 07/05/2026 à 09:22
JobiJoba a écrit le 07/05/2026 à 08h40

Commenté par Matthieu Valet.
Fin de la blague.

Peu importe le commentaire, ce sont les faits et comportements qui importent....
Sinon de quelle blague parlez-vous ? Pouvez développer avec des arguments votre "blague" ?

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49 cc le 07/05/2026 à 09:18
Chris6969699 a écrit le 07/05/2026 à 08h33

"avant de perdre le contrôle de son deux-roues"

Encore une violence policière de cette police qui tue partout...

Vite une manif LFI et des dégradations pour lutter contre ce fléau...

Quelle était la mairie qui avait proposé des stages de pilotage aux auteurs de rodéos à moto ?
Le kmaire de Lyon devrait peut être s'en inspirer !

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ah bon le 07/05/2026 à 09:08
bizare cette histoire a écrit le 07/05/2026 à 09h02

pourquoi tout les chroniqueurs qui ont passé sur cnews sont maintenant chez lepen ou zemmour pareil pour les syndicats de police sont devenus militants chez lepen ou député

Il fallait qu'ils aillent chez LFI pour vous faire plaisir ? ?

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bizare cette histoire le 07/05/2026 à 09:02

pourquoi tout les chroniqueurs qui ont passé sur cnews sont maintenant chez lepen ou zemmour pareil pour les syndicats de police sont devenus militants chez lepen ou député

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JobiJoba le 07/05/2026 à 08:40

Commenté par Matthieu Valet.
Fin de la blague.

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jetro le 07/05/2026 à 08:39

encore de la racaille

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Chris6969699 le 07/05/2026 à 08:33

"avant de perdre le contrôle de son deux-roues"

Encore une violence policière de cette police qui tue partout...

Vite une manif LFI et des dégradations pour lutter contre ce fléau...

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pie69 le 07/05/2026 à 08:29
French connection a écrit le 07/05/2026 à 07h22

La police aurait dû lui rouler dessus

tout à fait !

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Solidarité 69 le 07/05/2026 à 08:27

La nouvelle France by LFI.

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Pourtant le 07/05/2026 à 07:55
Dr oetker a écrit le 07/05/2026 à 07h25

Et pour TOI le danger c’est d’être interner en psychiatrie car tu es toujours dans ta démence …

Toutes les éminences de gauche , le service public audiovisuel et quotidien disent la même chose , oseriez vous ne pas être d accord ?

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Dr oetker le 07/05/2026 à 07:25
Avec accent a écrit le 07/05/2026 à 06h53

On voit bien que le danger c est lésstreme drooaate hein

Et pour TOI le danger c’est d’être interner en psychiatrie car tu es toujours dans ta démence …

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AntiGauche le 07/05/2026 à 07:25

Le monde merveilleux du vivre ensemble forcé et de l’enrichissement culturel contraint.

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French connection le 07/05/2026 à 07:22

La police aurait dû lui rouler dessus

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Wp le 07/05/2026 à 07:22

Quelle indiscipline ces suédois...

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Marie Francoise le 07/05/2026 à 07:21

Vous voulez la Vérité ? Les gens normaux n’en ont Rien a foutre ! Vos scoop sont toujours aussi stériles , l’éternel combat du bien contre le mal ? Ou la soumission de la basse cour à la cour suprême ?
Certains ont tous les droits et d’autres juste le droit de se taire ..

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Coco 69 le 07/05/2026 à 07:14

Duchere danger à Lyon

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Avec accent le 07/05/2026 à 06:53

On voit bien que le danger c est lésstreme drooaate hein

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Schuss69 le 07/05/2026 à 06:50

Chronique ordinaire de la vie quotidienne à la Duchère.

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