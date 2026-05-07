Un refus d’obtempérer tourne mal à Lyon 9e : cette vidéo d’une chute à minimoto fait le tour des réseaux

Une scène spectaculaire a été filmée dimanche en début de soirée dans le quartier de La Duchère, à Lyon. Selon les premiers éléments, un conducteur de minimoto a refusé d’obtempérer avant de chuter lors de sa tentative de fuite.
Les faits se seraient produits vers en fin de journée ce dimanche 3 mai, place Gisèle-Halimi, dans le 9e arrondissement. Une vidéo, massivement partagée ces dernières heures sur le réseau social X, montre le pilote tenter de se faufiler entre un véhicule de police et un bus avant de perdre le contrôle de son deux-roues.
Sur les images, plusieurs piétons apparaissent à proximité immédiate de la scène, alors que la minimoto termine sa course au sol.
Après sa chute, le suspect -qui roulait visiblement sans casque- serait parvenu à prendre la fuite à pied avant l’arrivée des policiers. La minimoto, en revanche, a été récupérée par les forces de l’ordre puis placée en fourrière, la direction interdépartementale de la police nationale.
La vidéo a enflammé les réseaux sociaux après son partage sur X par le député européen du Rassemblement national Matthieu Valet. L’ancien policier y écrit notamment : "À Lyon, un voyou en mini-moto a voulu jouer au plus malin avec la police après un refus d’obtempérer".
L’élu évoque aussi la question des rodéos urbains et estime que ces véhicules "doivent être détruits systématiquement."
À Lyon, un voyou en mini-moto a voulu jouer au plus malin avec la police après un refus d’obtempérer.— Matthieu Valet (@mvalet_officiel) May 6, 2026
Manque de chance pour lui : un bus a stoppé sa course avant qu’il ne mette des innocents en danger.
Le pilote a pris la fuite, mais sa mini-moto a été saisie.
Et elle doit être… pic.twitter.com/OE1BwTTLKn
"Si tous les mecs qui commentent chaque fait divers pouvaient d'abord être irréprochables, ça serait un bon début."Signaler Répondre
Pourquoi vouloir exiger des autres ce dont vous n'êtes pas capable ?
Il n'avaient pas envie de courir les FDO ;-)Signaler Répondre
A un moment sur la vidéo le policier qui monte sur la mini moto pouvait le poursuivre avec, mais non...
On voit bien aussi que les "passants" sont prêts à faire disparaitre la moto avant que la police ne la saisisse...Signaler Répondre
Belle "solidarité" qui fait craindre des jours mauvais
C'est quoi des "gens normaux" en 2026?????Signaler Répondre
Mr Bean :)Signaler Répondre
Sa suffit!!!Signaler Répondre
On tire sur les agriculteurs, pas sur les racailles!Signaler Répondre
ça va lui faire une belle réputation parmis "ses collègues": Le Loseur .Signaler Répondre
Encore une chance pour la France en action...Signaler Répondre
Sinon la nouvelle France que l’on voit ici se propagera à l’ensemble du territoire en mode xxl...Signaler Répondre
refus alors feu c est simpleSignaler Répondre
Si tous les mecs qui commentent chaque fait divers pouvaient d'abord être irréprochables, ça serait un bon début.Signaler Répondre
Macron veut supprimer les RS aux jeunes, mais s'il pouvait les supprimer aux élus, ça serait tellement plus bénéfique pour tout le monde.
C’est le feu à la duchSignaler Répondre
Ce sont de véritables dangers qui roulent sans assurance évidemment ! En Angleterre la police l'aurait percuté !Signaler Répondre
Quand on s'intéresse uniquement au contenant et pas au contenu, on publie ce genre de commentaire...Signaler Répondre
Si je me souviens bien, il avait également financé des cours de théâtre entre les délinquants et les policiers...Signaler Répondre
Peu importe le commentaire, ce sont les faits et comportements qui importent....Signaler Répondre
Sinon de quelle blague parlez-vous ? Pouvez développer avec des arguments votre "blague" ?
Quelle était la mairie qui avait proposé des stages de pilotage aux auteurs de rodéos à moto ?Signaler Répondre
Le kmaire de Lyon devrait peut être s'en inspirer !
Il fallait qu'ils aillent chez LFI pour vous faire plaisir ? ?Signaler Répondre
pourquoi tout les chroniqueurs qui ont passé sur cnews sont maintenant chez lepen ou zemmour pareil pour les syndicats de police sont devenus militants chez lepen ou députéSignaler Répondre
Commenté par Matthieu Valet.Signaler Répondre
Fin de la blague.
encore de la racailleSignaler Répondre
"avant de perdre le contrôle de son deux-roues"Signaler Répondre
Encore une violence policière de cette police qui tue partout...
Vite une manif LFI et des dégradations pour lutter contre ce fléau...
tout à fait !Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Toutes les éminences de gauche , le service public audiovisuel et quotidien disent la même chose , oseriez vous ne pas être d accord ?Signaler Répondre
Et pour TOI le danger c’est d’être interner en psychiatrie car tu es toujours dans ta démence …Signaler Répondre
Le monde merveilleux du vivre ensemble forcé et de l’enrichissement culturel contraint.Signaler Répondre
La police aurait dû lui rouler dessusSignaler Répondre
Quelle indiscipline ces suédois...Signaler Répondre
Vous voulez la Vérité ? Les gens normaux n’en ont Rien a foutre ! Vos scoop sont toujours aussi stériles , l’éternel combat du bien contre le mal ? Ou la soumission de la basse cour à la cour suprême ?Signaler Répondre
Certains ont tous les droits et d’autres juste le droit de se taire ..
Duchere danger à LyonSignaler Répondre
On voit bien que le danger c est lésstreme drooaate heinSignaler Répondre
Chronique ordinaire de la vie quotidienne à la Duchère.Signaler Répondre