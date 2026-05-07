Un refus d’obtempérer tourne mal à Lyon 9e : cette vidéo d’une chute à minimoto fait le tour des réseaux

Une scène spectaculaire a été filmée dimanche en début de soirée dans le quartier de La Duchère, à Lyon. Selon les premiers éléments, un conducteur de minimoto a refusé d’obtempérer avant de chuter lors de sa tentative de fuite.

Les faits se seraient produits vers en fin de journée ce dimanche 3 mai, place Gisèle-Halimi, dans le 9e arrondissement. Une vidéo, massivement partagée ces dernières heures sur le réseau social X, montre le pilote tenter de se faufiler entre un véhicule de police et un bus avant de perdre le contrôle de son deux-roues.

Sur les images, plusieurs piétons apparaissent à proximité immédiate de la scène, alors que la minimoto termine sa course au sol.

Après sa chute, le suspect -qui roulait visiblement sans casque- serait parvenu à prendre la fuite à pied avant l’arrivée des policiers. La minimoto, en revanche, a été récupérée par les forces de l’ordre puis placée en fourrière, la direction interdépartementale de la police nationale.

La vidéo a enflammé les réseaux sociaux après son partage sur X par le député européen du Rassemblement national Matthieu Valet. L’ancien policier y écrit notamment : "À Lyon, un voyou en mini-moto a voulu jouer au plus malin avec la police après un refus d’obtempérer".

L’élu évoque aussi la question des rodéos urbains et estime que ces véhicules "doivent être détruits systématiquement."