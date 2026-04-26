Refus d’obtempérer à Lyon : un policier traîné sur plusieurs mètres, prison ferme pour le chauffard

Âgé de 19 ans, le prévenu a été condamné en comparution immédiate à deux ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Il avait été interpellé quelques heures après les faits, à l’issue d’un refus d’obtempérer particulièrement dangereux.

Dans la nuit de lundi 20 au mardi 21 avril, le jeune homme circulait sans permis ni assurance au guidon d’un scooter TMAX. Auteur de multiples infractions au code de la route, il avait refusé de se soumettre à un contrôle de police à Lyon 7e.

Malgré les injonctions des forces de l’ordre, il avait poursuivi sa fuite, déclenchant une course-poursuite à travers plusieurs arrondissements de la ville, notamment les 6e, 2e et 9e. Au terme de cette intervention, le suspect avait finalement été stoppé. Mais au moment de son interpellation, il a tenté une nouvelle manœuvre pour s’échapper, conduisant à une violente collision avec un policier.

La situation avait dégénéré dans le quartier de Saint-Irénée, dans le 5e arrondissement. Aux alentours de 00h10, le policier, descendu de son véhicule pour tenter d’interpeller le suspect, avait été percuté par le deux-roues. L’agent a été traîné sur plusieurs mètres avant d’être immobilisé contre un mur.

Blessé aux membres inférieurs ainsi qu’à une main, le fonctionnaire s’est vu prescrire sept jours d’incapacité totale de travail.

Outre la peine de prison, le tribunal a prononcé plusieurs sanctions complémentaires : l’annulation du permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant un an, une amende de 500 euros et une privation des droits d’éligibilité pendant cinq ans.

Une précédente condamnation assortie d’un sursis probatoire a également été révoquée, entraînant l’exécution d’une peine supplémentaire de quatre mois d’emprisonnement.