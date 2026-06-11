Disparition inquiétante à Lyon : le jeune homme a été retrouvé sain et sauf

Mise à jour jeudi 11 juin à 10h35 : Adrien a été retrouvé sain et sauf.

Article initial : Les services de police ont diffusé un appel à témoins afin de retrouver Adrien, disparu depuis le 9 juin 2026 dans le 5e arrondissement de Lyon.

Selon les informations communiquées par la police nationale, le jeune homme âgé de 21 ans est "atteint d'autisme" et se trouve actuellement "en situation de grande détresse psychologique." Les autorités précisent qu'il "nécessite une prise en charge urgente."

Adrien mesure 1,85 mètre et présente une corpulence normale. Il a les cheveux marron et bouclés ainsi que les yeux marron. Parmi les éléments permettant de l'identifier, les enquêteurs indiquent qu'il porte toujours une casquette.

Face à cette disparition jugée préoccupante, les policiers appellent toute personne susceptible d'avoir aperçu le jeune homme ou disposant d'informations utiles à se manifester rapidement.

Les enquêteurs du commissariat de Lyon 1er sont joignables au 04 37 26 25 40.