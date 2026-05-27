Disparition inquiétante d’une adolescente : Camille se trouve-t-elle à Lyon ?

Avez-vous vu Camille ? La jeune fille de 17 ans est portée disparue depuis le dimanche 24 mai. La police nationale du Var a lancé ce mardi un appel à témoins afin d’obtenir des informations sur la disparition inquiétante de l’adolescente. Cette dernière est susceptible de se trouver dans le 8e arrondissement.

L’adolescente mesure 1m63, a de longs cheveux blonds, les yeux gris vert et est de corpulence mince. Elle portait un jean et des baskets au moment de sa disparition.

Les personnes ayant des informations peuvent contacter le commissariat le plus proche ou celui de La Seyne-sur-Mer au 04 98 00 84 44.