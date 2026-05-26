Canicule à Lyon : cette mairie ouvre gratuitement une salle climatisée aux habitants

Un refuge contre la chaleur en plein épisode caniculaire précoce.

Face aux fortes chaleurs qui touchent le Rhône depuis ce mardi 26 mai, la mairie du 7e arrondissement de Lyon annonce l’ouverture d’une salle climatisée accessible à toutes et tous, afin de permettre aux habitants de trouver un espace frais en journée.

Cette initiative intervient alors que le Rhône et la Métropole de Lyon sont placés en vigilance jaune canicule par Météo-France.

La mairie met à disposition la Salle Villon, située au 1er étage de la mairie du 7e arrondissement, avec des horaires adaptés tout au long de la semaine :

• Mardi 26 mai : de 14h à 16h45

• Mercredi 27 mai : de 8h30 à 16h45

• Jeudi 28 mai : de 8h30 à 11h45

• Vendredi 29 mai : de 8h30 à 16h45

• Samedi 30 mai : de 9h30 à 12h

Des journaux, magazines et un accès wifi gratuit seront également proposés sur place.

Dans un communiqué, la maire du 7e arrondissement, Fanny Dubot, souligne l’importance de mettre à disposition des lieux frais accessibles à proximité des habitants.

"En tant que service public de proximité, la Mairie du 7e met à disposition une salle climatisée ouverte à toutes et tous, afin de permettre à chacune et chacun de se rafraîchir, se reposer ou simplement passer quelques heures au frais", explique l’élue.

Le dispositif est annoncé au moins jusqu’au samedi 30 mai, avec une possible prolongation si l’épisode de chaleur devait se poursuivre.