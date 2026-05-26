Canicule : Lyon et sa métropole passent en vigilance jaune dès mardi midi

L’agglomération lyonnaise s’apprête à connaître son premier épisode de chaleur notable de l’année. À partir de mardi 26 mai à midi, le Rhône et la métropole de Lyon basculeront en vigilance jaune canicule, selon le dernier bulletin de Météo-France publié lundi après-midi.

Cette surveillance renforcée intervient alors qu’un pic de températures durable est attendu sur plusieurs jours, dans un contexte de chaleur jugée particulièrement précoce pour une fin mai.

Face à cette montée du thermomètre, la préfecture du Rhône insiste sur la nécessité d’une attention particulière envers les publics les plus sensibles : personnes âgées, jeunes enfants, nourrissons, malades chroniques ou habitants isolés.

Les effets de la chaleur peuvent survenir rapidement — déshydratation, malaises, aggravation de pathologies — mais aussi apparaître plus tardivement, avec une fatigue persistante ou une dégradation de l’état général plusieurs jours après l’exposition.

Adapter son quotidien aux fortes chaleurs

Pour limiter les risques, les autorités invitent les habitants à modifier certaines habitudes dès les premières fortes températures. Il est recommandé de s’hydrater fréquemment, même sans sensation de soif, d’éviter les déplacements aux heures les plus chaudes et de conserver les logements au frais en fermant volets et fenêtres durant la journée.

Les lieux climatisés ou tempérés comme les médiathèques, cinémas ou centres commerciaux, peuvent aussi constituer des refuges ponctuels.

Les activités physiques extérieures sont également concernées. Les efforts prolongés en pleine chaleur sont déconseillés, particulièrement lorsque le mercure dépasse les 32°C, seuil à partir duquel les risques augmentent nettement.

Dans les prochains jours, les organisations professionnelles recevront un rappel des obligations applicables en période de forte chaleur. Les entreprises, notamment dans les métiers exposés comme le BTP, sont invitées à adapter les horaires, prévoir davantage de pauses et garantir un accès suffisant à l’eau.

En cas de symptômes graves ou de malaise lié aux températures, les autorités rappellent qu’il faut contacter rapidement le 15.