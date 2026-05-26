Lyon Métropole Habitat : Jérémie Bréaud élu président du premier bailleur social de la Métropole

Changement de gouvernance pour le premier bailleur social de la métropole lyonnaise.

Réuni pour la première fois après le renouvellement du conseil d’administration à la suite des élections métropolitaines, le conseil d’administration de Lyon Métropole Habitat (LMH) a élu ce mardi 26 mai Jérémie Bréaud à sa présidence, à l’unanimité, pour un mandat de six ans. Il succède à Blandine Collin.

Maire de Bron depuis 2020, élu en mars sous l’étiquette Les Républicains – Grand Cœur Lyonnais, Jérémie Bréaud occupe également depuis les dernières élections métropolitaines le poste de 9e vice-président de la Métropole de Lyon, délégué à la sécurité globale, la tranquillité publique et la coordination avec les polices municipales.

Dans un communiqué diffusé après son élection, le nouvel homme fort de LMH affirme mesurer "pleinement la responsabilité" confiée à la tête d’un acteur central du logement social lyonnais.

"Sa mission première est simple et noble : loger les gens", déclare Jérémie Bréaud, qui fixe plusieurs priorités pour son mandat : la rénovation du parc existant, la construction de nouveaux logements, l’amélioration de la tranquillité résidentielle, le renforcement de la mixité sociale ainsi qu’un travail accru avec les maires des communes de la métropole.

Avec près de 34 000 logements et 67 000 locataires, Lyon Métropole Habitat est aujourd’hui le premier office public de l’habitat de la Métropole de Lyon.

L’organisme emploie environ 700 collaborateurs et joue un rôle clé dans les politiques de logement social, de rénovation urbaine et d’accompagnement des locataires à l’échelle du Grand Lyon.