Politique

"Je vais devoir vous quitter" : pourquoi le maire de Bron est-il parti du conseil municipal sitôt élu ce samedi ?

"Je vais devoir vous quitter" : pourquoi le maire de Bron est-il parti du conseil municipal sitôt élu ce samedi ?
Capture d'écran - DR

Ce samedi, le conseil municipal de Bron a procédé à l'installation du maire. Réélu dès le premier tour, Jérémie Bréaud a toutefois écourté sa séance, pour filer à la maternité.

Jérémie Bréaud se souviendra longtemps de ce samedi 21 mars.

Le matin, il avait convoqué le conseil municipal pour procéder à l'élection du maire de Bron et de ses adjoints. Réélu avec 55% des voix des Brondillants dès le premier tour le 15 mars, l'édile LR a donc été largement reconduit dans ses fonctions, récoltant ce samedi 35 votes de conseillers municipaux sur 43.

Mais le patron des Républicains du Rhône s'est ensuite vite éclipsé, laissant sa première adjointe Martine Chareyre poursuivre la séance. "Je vais devoir vous quitter… j'ai un autre heureux évènement, je pars à la maternité ! Je vous assure que ce n'était pas prévu", a laissé échapper Jérémie Bréaud, quittant la salle du conseil sous les applaudissements.

Père et maire le même jour !

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Jérémie Bréaud

3 commentaires
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GLOUGLOU 1er le 21/03/2026 à 17:38
Ex Précisions a écrit le 21/03/2026 à 16h44

Pas compris, 55% des voix avec "35 votes de conseillers municipaux sur 43" ça fait 81% et pas 55%...
Des abstentionnistes non pris en compte dans ces chiffres sauf sur les 55% ?

C'est notre administration dans toute sa beauté. Il existe des calculettes Excel pour les mairies !

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incompris le 21/03/2026 à 16:59
Ex Précisions a écrit le 21/03/2026 à 16h44

Pas compris, 55% des voix avec "35 votes de conseillers municipaux sur 43" ça fait 81% et pas 55%...
Des abstentionnistes non pris en compte dans ces chiffres sauf sur les 55% ?

Vous n'avez toujours rien compris aux élections ? Pourtant au vu du nombre de commentaires que vous faites, il s'agirait de faire preuve de rigueur dans votre information...
Principe d'une élection pour la constitution d'un conseil municipal : La liste arrivée en tête remporte la moitié des sièges, l'autre moitié est répartie à la proportionnelle des résultats des listes >10% dont celle arrivée en tête.

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Ex Précisions le 21/03/2026 à 16:44

Pas compris, 55% des voix avec "35 votes de conseillers municipaux sur 43" ça fait 81% et pas 55%...
Des abstentionnistes non pris en compte dans ces chiffres sauf sur les 55% ?

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