"Je vais devoir vous quitter" : pourquoi le maire de Bron est-il parti du conseil municipal sitôt élu ce samedi ?

Jérémie Bréaud se souviendra longtemps de ce samedi 21 mars.

Le matin, il avait convoqué le conseil municipal pour procéder à l'élection du maire de Bron et de ses adjoints. Réélu avec 55% des voix des Brondillants dès le premier tour le 15 mars, l'édile LR a donc été largement reconduit dans ses fonctions, récoltant ce samedi 35 votes de conseillers municipaux sur 43.

Mais le patron des Républicains du Rhône s'est ensuite vite éclipsé, laissant sa première adjointe Martine Chareyre poursuivre la séance. "Je vais devoir vous quitter… j'ai un autre heureux évènement, je pars à la maternité ! Je vous assure que ce n'était pas prévu", a laissé échapper Jérémie Bréaud, quittant la salle du conseil sous les applaudissements.

Père et maire le même jour !