À Bron, Jérémie Bréaud relance la bataille municipale épaulé par Jean‑Michel Aulas

Le maire sortant Jérémie Bréaud avait décidé de combiner ses voeux avec un meeting durant lequel il a défendu son action depuis mars 2020 et officialisé sa candidature, tandis que Jean‑Michel Aulas est venu afficher son appui. Sécurité, écoles, finances et ambition métropolitaine ont dominé les échanges, à l’approche des scrutins des 15 et 22 mars.

Dans une salle bien remplie, Jérémie Bréaud a déroulé les priorités de son mandat, rappelant ses débuts en septembre 2018 et une victoire obtenue "pour 194 voix". Sa ligne : "Garder et améliorer ce qui fonctionne, changer ce qui ne marche pas".

Au cœur du discours du président des Républicains du Rhône, la tranquillité publique, présentée comme la condition du lien et de l’animation locale.

L’édile a mis en avant des résultats chiffrés, notamment sur les incendies de véhicules : "Jusqu’en 2020, c’était plus de 130 voitures qui brûlaient chaque année à Bron. En 2025, c’est une trentaine", a‑t‑il assuré. Pour y parvenir, la Ville revendique une police municipale renforcée (brigades canine et motorisée) et une vidéoprotection passée de 35 caméras en 2020 à "plus de 300 aujourd’hui", avec supervision en temps réel.

Jérémie Bréaud a aussi défendu un plan Marshall des écoles, l’inauguration du groupe scolaire Élisabeth et Robert Badinter, ainsi qu’une gestion financière sans hausse d’impôts depuis 2020, malgré l’inflation et la crise sanitaire.

Puis est venue l’annonce de candidature. "Oui je me sens prêt et oui je suis candidat", a-t-il lancé, promettant "encore plus et toujours mieux", entre rénovations urbaines et "écologie du bon sens".

Des vœux sous forme de lancement de campagne pour le maire LR de Bron @JeremieBreaud, qui annonce, aux côtés de @JM_Aulas, briguer un second mandat pic.twitter.com/2yrg7NIlln — Lyon Mag (@lyonmag) January 19, 2026

À ses côtés, Jean‑Michel Aulas a salué "des résultats remarquables" et "du courage politique", appelant aussi à une meilleure articulation entre Région, Département, Métropole et Ville de Lyon. Il a souhaité au maire brondillant "une belle victoire municipale dès le premier tour" le 15 mars.

Reste une question en suspens : ce rassemblement revendiqué autour de la sécurité, de la culture et d’une ambition métropolitaine peut‑il, au-delà de Bron, rebattre durablement les cartes politiques de l’agglomération ?