Lyon 7e : une famille sans-abri hébergée à l’école Crestin grâce à la mobilisation des parents et enseignants

À Lyon, la solidarité s’organise face à une situation d’urgence sociale.

Depuis le lundi 1er juin, une famille sans logement est hébergée dans les locaux de l’école Crestin, dans le 7e arrondissement, à l’initiative de la communauté éducative.

Selon les parents d’élèves et l’équipe enseignante, la situation a été découverte en début de semaine lorsqu’un élève de grande section de maternelle s’est présenté à l’école après avoir passé le week-end à la rue, avec ses parents et sa petite sœur, après leur expulsion de leur studio.

Face à cette situation, l’équipe pédagogique a pris une décision immédiate : ouvrir l’école pour permettre à la famille de s’abriter la nuit.

La mairie du 7e arrondissement aurait été alertée dès le début de la semaine et rechercherait une solution de relogement. Mais faute de place disponible dans les dispositifs d’hébergement d’urgence, la communauté scolaire a choisi de prolonger l’accueil.

Des relais organisés chaque soir

Depuis plusieurs jours, enseignants, agents de la Ville et parents d’élèves se relaient le soir afin d’accompagner la famille et d’assurer une présence dans l’établissement.

Pour les week-ends, où l’occupation de l’école n’est pas possible, les parents d’élèves ont lancé une cagnotte solidaire destinée à financer des nuits d’hôtel.

Afin de sensibiliser et soutenir la famille, les parents d’élèves organisent un goûter solidaire jeudi 5 juin à partir de 16h30 devant l’école Crestin.

Dans leur appel, les membres de la communauté éducative demandent aux institutions compétentes — mairie du 7e arrondissement, Métropole de Lyon et préfecture du Rhône — de trouver "dans les meilleurs délais un hébergement digne et stable" pour cette famille.