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Lyon 7e : une famille sans-abri hébergée à l’école Crestin grâce à la mobilisation des parents et enseignants

Lyon 7e : une famille sans-abri hébergée à l’école Crestin grâce à la mobilisation des parents et enseignants
DR

Depuis lundi, une famille avec deux enfants dort dans les locaux de l’école Crestin, dans le 7e arrondissement de Lyon, après avoir été expulsée de son logement. Enseignants, agents municipaux et parents d’élèves se relaient pour lui offrir un toit temporaire, faute de solution d’hébergement d’urgence.

À Lyon, la solidarité s’organise face à une situation d’urgence sociale.

Depuis le lundi 1er juin, une famille sans logement est hébergée dans les locaux de l’école Crestin, dans le 7e arrondissement, à l’initiative de la communauté éducative.

Selon les parents d’élèves et l’équipe enseignante, la situation a été découverte en début de semaine lorsqu’un élève de grande section de maternelle s’est présenté à l’école après avoir passé le week-end à la rue, avec ses parents et sa petite sœur, après leur expulsion de leur studio.

Face à cette situation, l’équipe pédagogique a pris une décision immédiate : ouvrir l’école pour permettre à la famille de s’abriter la nuit.

La mairie du 7e arrondissement aurait été alertée dès le début de la semaine et rechercherait une solution de relogement. Mais faute de place disponible dans les dispositifs d’hébergement d’urgence, la communauté scolaire a choisi de prolonger l’accueil.

Des relais organisés chaque soir

Depuis plusieurs jours, enseignants, agents de la Ville et parents d’élèves se relaient le soir afin d’accompagner la famille et d’assurer une présence dans l’établissement.

Pour les week-ends, où l’occupation de l’école n’est pas possible, les parents d’élèves ont lancé une cagnotte solidaire destinée à financer des nuits d’hôtel.

Afin de sensibiliser et soutenir la famille, les parents d’élèves organisent un goûter solidaire jeudi 5 juin à partir de 16h30 devant l’école Crestin.

Dans leur appel, les membres de la communauté éducative demandent aux institutions compétentes — mairie du 7e arrondissement, Métropole de Lyon et préfecture du Rhône — de trouver "dans les meilleurs délais un hébergement digne et stable" pour cette famille.

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jamais sans toit

8 commentaires
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Traveler le 06/06/2026 à 14:17

y’en a marre !!!

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Watt le 06/06/2026 à 13:36

Ça existe d'autres pays où des gens en situation irrégulières ou non exigent que l'administration doit leur fournir un toit ?

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aimelyon le 06/06/2026 à 13:33

je comprends pas qu'on puisse faire des enfants lorsqu'on a une situation bancale, c'est de l’égoïsme ou du non sens car ce sont les enfants qui en pâtissent.

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Tinco le 06/06/2026 à 12:48
ouf! a écrit le 06/06/2026 à 11h41

Au-delà d’un bel élan de solidarité (à la charge du contribuable), ce sont les enseignants qui enfreignent les lois. Cela en dit long sur notre société.

Ton commentaire en dit long sur la société,en effet!!

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Ex Précisions le 06/06/2026 à 11:47

A Lyon il y a 40% d'enfants sans toit en plus qu'il y a 3 ans.
D'où viennent-ils ? Pas tous expulsés parce que leurs parents ne paient pas leur loyer comme dans ce cas.

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ouf! le 06/06/2026 à 11:41

Au-delà d’un bel élan de solidarité (à la charge du contribuable), ce sont les enseignants qui enfreignent les lois. Cela en dit long sur notre société.

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école Crestin ! le 06/06/2026 à 11:40

Marie Charlotte et Fanny vont bien le héberger

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Benoît 16 le 06/06/2026 à 11:17

un billet d'avion de retour serait plus judicieux.

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