Canicule à Lyon : 379 enfants dorment encore sans hébergement, alerte Jamais Sans Toit

La vague de chaleur qui touche la région lyonnaise ravive les inquiétudes des associations de solidarité.

Le collectif Jamais Sans Toit alerte sur la situation des familles sans hébergement, particulièrement exposées aux risques sanitaires liés à la canicule. Selon lui, 379 enfants sont aujourd’hui sans solution d’hébergement officielle dans la Métropole de Lyon, dont 24 bébés.

Le collectif affirme que ce chiffre a augmenté de 20 % en trois ans et estime que les épisodes de fortes chaleurs aggravent encore la vulnérabilité des familles concernées.

Déshydratation, coups de chaleur, infections ou troubles digestifs figurent parmi les risques mis en avant pour les jeunes enfants et les femmes enceintes vivant dans des conditions précaires.

Quinze écoles toujours occupées

Face au manque de places d’hébergement, des établissements scolaires continuent d’accueillir des familles la nuit. Jamais Sans Toit recense actuellement 15 écoles occupées à Lyon, Villeurbanne, Vénissieux et Vaulx-en-Velin.

Ces établissements servent de refuge à plusieurs dizaines de familles, dans des conditions que l’association juge inadaptées, particulièrement lors des périodes de fortes chaleurs.

Le collectif se félicite de plusieurs dispositifs mis en place pour l’été, notamment des solutions d’hébergement citoyen ainsi que des mesures annoncées par les Villes de Lyon et de Villeurbanne pour accueillir certaines familles et faciliter l’accès des enfants aux centres de loisirs. Jamais Sans Toit souligne toutefois que ces initiatives résultent, selon lui, de mois de mobilisation associative et citoyenne.

Le collectif estime que les mesures actuellement déployées — renforcement des maraudes, ouverture d’îlots de fraîcheur ou solutions temporaires — demeurent insuffisantes face à l’ampleur de la situation. Et appelle à la mise en œuvre d’une réponse coordonnée entre l’État et les collectivités afin de protéger les personnes sans-abri pendant les épisodes caniculaires.

"Dans une métropole riche comme Lyon, des enfants dorment encore dehors en 2026", déplore le collectif, qui réclame une politique d’hébergement plus ambitieuse et pérenne pour les familles à la rue.