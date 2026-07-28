Le thermomètre va s'affoler : le Rhône passe en vigilance orange canicule dès mercredi

À compter de ce mercredi 29 juillet à 12 heures, le Rhône passera en vigilance orange canicule, selon le dernier bulletin de Météo-France.

Le département fait partie des dix territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes concernés par ce renforcement du niveau d'alerte. Sont également placés en vigilance orange l'Ain, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. L'Allier et le Cantal restent, pour le moment, en vigilance jaune.

À Lyon, les températures devraient continuer à grimper au fil des prochains jours, avec un mercure susceptible d'approcher les 40°C au cœur de la semaine.

Face à cet épisode de fortes chaleurs, la préfecture du Rhône a déjà annoncé la mise en place de mesures destinées aux personnes les plus fragiles.

Deux gymnases, situés à Lyon et Villeurbanne, ont été réquisitionnés afin d'accueillir les personnes vulnérables durant la canicule. Ces structures ouvriront de 16h à 10h le lendemain et seront accessibles uniquement sur orientation du 115.

Les autorités rappellent également l'importance d'adopter les bons réflexes pendant les fortes chaleurs, notamment en s'hydratant régulièrement, en évitant les efforts physiques aux heures les plus chaudes et en prenant des nouvelles des personnes âgées ou isolées.