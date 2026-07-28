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Le thermomètre va s'affoler : le Rhône passe en vigilance orange canicule dès mercredi

Le thermomètre va s'affoler : le Rhône passe en vigilance orange canicule dès mercredi

Le pic de chaleur se confirme dans la région lyonnaise.

À compter de ce mercredi 29 juillet à 12 heures, le Rhône passera en vigilance orange canicule, selon le dernier bulletin de Météo-France.

Le département fait partie des dix territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes concernés par ce renforcement du niveau d'alerte. Sont également placés en vigilance orange l'Ain, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. L'Allier et le Cantal restent, pour le moment, en vigilance jaune.

À Lyon, les températures devraient continuer à grimper au fil des prochains jours, avec un mercure susceptible d'approcher les 40°C au cœur de la semaine.

Face à cet épisode de fortes chaleurs, la préfecture du Rhône a déjà annoncé la mise en place de mesures destinées aux personnes les plus fragiles.

Deux gymnases, situés à Lyon et Villeurbanne, ont été réquisitionnés afin d'accueillir les personnes vulnérables durant la canicule. Ces structures ouvriront de 16h à 10h le lendemain et seront accessibles uniquement sur orientation du 115.

Les autorités rappellent également l'importance d'adopter les bons réflexes pendant les fortes chaleurs, notamment en s'hydratant régulièrement, en évitant les efforts physiques aux heures les plus chaudes et en prenant des nouvelles des personnes âgées ou isolées.

Tags :

canicule

chaleur

5 commentaires
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Tof42 le 28/07/2026 à 18:57
Vincent Tim a écrit le 28/07/2026 à 18h08

Une pensée pour les braves travailleurs du BTP, en face de chez-moi ça construit; ça s'active dès 5h30 ...13h30 tout le monde rentre chez lui.

Une société d'esclaves dirigée par des bureaucrates qui ont pris la République et ne veulent plus la céder.

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enfin du bon sens le 28/07/2026 à 18:49
Vincent Tim a écrit le 28/07/2026 à 18h08

Une pensée pour les braves travailleurs du BTP, en face de chez-moi ça construit; ça s'active dès 5h30 ...13h30 tout le monde rentre chez lui.

merci pour votre compassion

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Vincent Tim le 28/07/2026 à 18:08

Une pensée pour les braves travailleurs du BTP, en face de chez-moi ça construit; ça s'active dès 5h30 ...13h30 tout le monde rentre chez lui.

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GLOUGLOU 1er le 28/07/2026 à 17:58
oui et alors a écrit le 28/07/2026 à 17h34

Ils en pensent quoi nos écolos de service ? ? ? ? ?

Ca ne pense plus à cette température même à 20° d'ailleurs !

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oui et alors le 28/07/2026 à 17:34

Ils en pensent quoi nos écolos de service ? ? ? ? ?

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