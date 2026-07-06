Revoilà la canicule : les températures qui vous attendent cette semaine à Lyon et dans le Rhône

Un nouvel épisode caniculaire va toucher cette semaine une grande partie de la France. Météo France parle d’un épisode "de moindre intensité que le précédent" qui "sera durable et nécessitant une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées."
Alors que 16 départements du sud et de l’ouest du pays sont en vigilance orange ce lundi, le Rhône a été placé ce dimanche en vigilance jaune pour ces fortes chaleurs. Le thermomètre va progressivement augmenter et devenir vite caniculaire.
A Lyon, on attend jusqu’à 35°C ce lundi après-midi puis le mercure atteindra un maximum de 36°C ce mardi, ce mercredi et ce jeudi puis 38°C ce vendredi. Difficile pour le moment de fixer une date de fin de cet épisode caniculaire qui devrait mettre à nouveau les organismes de tous à rude épreuve.
Tous ceux qui se sont rués pour acheter des clims mobiles à bas prix sont d extrême droite ! Ah ouais on n est jamais déçu avec de grands intellectuels comme vous :)Signaler Répondre
Côté météo, y a un truc qui m'étonne en vrai en France :Signaler Répondre
- Dès lors que les français souffrent juste que quelques jours de la chaleur, bin les africains rigolent, " L'homme blanc ne s'adapte pas trop bien aux températures élevées et pourtant, il cherche le soleil ";
- En hiver avec juste 5 cm de neige, bin la France se paralyse et reste en panique et les canadiens, Russes, scandinaves.... rigolent à foooond !
Mais bon !
il faut ce qu 'il faut !Signaler Répondre
Avec eux , c 'est jamais le moment d 'essayer de préserver ce qu 'il peut encore l 'être .
Ils nous ont dit " faites pas chier avec votre écologie , pensez aux emplois" maintenant c 'est " cela ne sert à rien , c 'est trop tard " ou une autre variante
" c 'est pas nous , c 'est les autres , qu 'ils commencent " . Si les français avaient dit cela en 89 mais non ! nos ancêtres ont su être la locomotive , pas les wagons plombés malgré les Sarcelli-Aulas de l 'époque .
Avec la rue Grenette fermée on contiendra les hausses de temperature ...c est d 'une évience ...folle.La Maisson brule alors regardons la rue Grenette et les forets urbaines : tout est là.Signaler Répondre
Quand le bout du doigt du sage parait bien plus imporatnt que la lune qu il désigne...
Pour l instant on ressent les benefices immenses de la rue Grenette fermée à la circulation.Quel talent !Signaler Répondre
A Lyon nous sommes tranquilles, la mairie verdâtre a claqué tout notre fric pour construire des pistes cyclables....Signaler Répondre
Grâce à eux, nous avons beaucup moins chaud 🤪🤪🤪
Mais quelle bande de ...
du tout clim au tout végétalisation avec , bien sur plein d 'accompagnements supplémentaires : blanchissement , bannières dans les rues étroites en saison chaude , volets extérieurs .... tout cela est connu , il n ' y a plus qu 'à .... dommage d 'avoir cette droite rétrograde avec aucune idées .Signaler Répondre
Oui mais bonjour les prix !Signaler Répondre
Vite un tunnel et des voitures !Signaler Répondre
ils sont là .Signaler Répondre
Leur dernière : on fout la clim partout . On nous met sous cloche , en quelque sorte. Dans une ville comme l 'on projette le chaud dehors , c'est plus trois degré dés qu 'on met le nez dehors . Intelligent !
A fond pour les petites centrales nucléaires , disséminées sur le territoires. Leur potes poutiniens ou trumpistes pourront , comme cela s'en donner à coeur-joie . Déjà que si leurs guerres se terminent sans catastrophes nucléaires civiles ou militaires , on sera bien .
De grands patriotes qu'ils nous disent être !
J'ai une clim mobile dans le salon de mon appartement. J'ai installé un calfeutrage à la porte-fenêtre du balcon, et des ventilateurs "en série" pour diffuser l'air frais jusque dans la chambre.Signaler Répondre
Du coup, lors du dernier épisode de canicule, j'ai réussi à garder 25° dans mon salon et 26° dans ma chambre.
Donc si, ça fonctionne, et ça me sauve la vie !!
Super, et pour madame la présidente de la métropole, la priorité c'est de réouvrir la rue Grenette à la circulation et de fluidifier la circulation automobile. Il faut végétaliser absolument la ville, sinon, dans les prochaines années, cela va être la catastrophe. Beaucoup se ferment encore les yeux. La vie du 20ème siècle, c'est fini et durablement. Ce qui nous attends est plus compliqué, il va falloir s'adapter le plus vite possible à un climat qui se réchauffe à vie d'hommes et de femmes. C'est très inquiétant de voir le niveaux de nos élues et élus sur ce point. Vraiment.Signaler Répondre
J'ai connu un 48 degrés dans le centre de l'Espagne il y a 8 ans....les commerçants sont contents: ils vont venre des boissons et des glaces.Signaler Répondre
La grande majorité qui l ont acheté la bas ne se lèvent pas beaucoup, ça se voit facilementSignaler Répondre
38 degrés ? l 'été......ce n'est pas un problème de climat mais plutôt d'habitat. Allez voir en Grèce!Signaler Répondre
Oui mais lesstreme drooaate heinSignaler Répondre
Les clim mobiles ne suivent pas la canicule, à moins de rester assis devant.Signaler Répondre
on les trouve sur vinted et le bon coinSignaler Répondre
Bon, il va falloir aller acheter une clim chez Lidl ! ^^Signaler Répondre