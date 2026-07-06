Revoilà la canicule : les températures qui vous attendent cette semaine à Lyon et dans le Rhône

Un nouvel épisode caniculaire va toucher cette semaine une grande partie de la France. Météo France parle d’un épisode "de moindre intensité que le précédent" qui "sera durable et nécessitant une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées."

Alors que 16 départements du sud et de l’ouest du pays sont en vigilance orange ce lundi, le Rhône a été placé ce dimanche en vigilance jaune pour ces fortes chaleurs. Le thermomètre va progressivement augmenter et devenir vite caniculaire.

A Lyon, on attend jusqu’à 35°C ce lundi après-midi puis le mercure atteindra un maximum de 36°C ce mardi, ce mercredi et ce jeudi puis 38°C ce vendredi. Difficile pour le moment de fixer une date de fin de cet épisode caniculaire qui devrait mettre à nouveau les organismes de tous à rude épreuve.