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Vaulx-en-Velin : un homme entre la vie et la mort après avoir été percuté par un bus sur l’A42

Vaulx-en-Velin : un homme entre la vie et la mort après avoir été percuté par un bus sur l’A42
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Un grave accident s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche sur l’autoroute A42, à hauteur de Vaulx-en-Velin. Un piéton a été violemment percuté par un autocar transportant des adolescents.

Une intervention de secours d’envergure a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche sur l’autoroute A42, dans l’Est lyonnais.

Peu après 1 heure du matin, un homme s’est retrouvé sur les voies de circulation à hauteur de Vaulx-en-Velin, dans des circonstances qui restent à éclaircir. Alors qu’il traversait l’autoroute, le piéton a été percuté par un autocar.

Surpris, le conducteur du véhicule n’a pas été en mesure d’éviter l’impact.

Sous la violence du choc, la victime a été grièvement blessée. Rapidement pris en charge par les secours, l’homme a été transporté vers un établissement hospitalier de la région.

Selon les premiers éléments révélés par le Progrès, son pronostic vital était toujours engagé après son admission.

L’autocar impliqué dans l’accident transportait un groupe de jeunes ressortissants allemands. Aucun passager n’aurait été blessé physiquement, mais plusieurs adolescents dans le véhicule ont été fortement choqués par la scène.

Les circonstances exactes de la présence de la victime sur l’autoroute restent à déterminer. Une enquête a été ouverte afin de comprendre comment cet homme s’est retrouvé au milieu des voies de circulation de l’A42 au moment du passage du bus.

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