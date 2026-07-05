Gastronomie

Lyon : Thomas Dura réussit son pari avec la plus grande tarte à la praline du monde

Lyon : Thomas Dura réussit son pari avec la plus grande tarte à la praline du monde
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Le défi a été relevé ce samedi place de la Croix-Rousse. Le pâtissier-chocolatier lyonnais Thomas Dura a officiellement réalisé une tarte à la praline géante de 4 mètres de diamètre, établissant ainsi un nouveau record mondial sous les yeux des festivaliers.

Le record est tombé à Lyon.

Ce samedi 4 juillet à 15h30, sur la place de la Croix-Rousse, le pâtissier-chocolatier Thomas Dura a officiellement réalisé ce qui est présenté comme la plus grande tarte à la praline du monde.

L’exploit a été accompli dans le cadre du Poussineau Festival, devant plusieurs centaines de spectateurs venus assister à l’assemblage de cette création hors norme.

Accompagné d’une équipe de dix personnes, Thomas Dura a assemblé une tarte monumentale de 4 mètres de diamètre. La réalisation a nécessité plus de 600 kilos de matières premières et permettra de servir 2 475 parts.

Comme sa création sacrée lors du Mondial de la Praline 2025, la tarte géante reprend la célèbre rosace inspirée du vitrail de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, devenue la signature visuelle du pâtissier lyonnais.

Le record a été officiellement constaté sur place par un huissier de justice. Des captations vidéo réalisées sans interruption ont également été effectuées afin de constituer le dossier de preuves destiné au Guinness World Records, qui devra désormais examiner la demande d’homologation.

Le précédent record connu appartenait à la Maison Vigier, dans la région roannaise, avec une tarte rectangulaire représentant environ 300 parts.

Les parts de tarte ont été proposées au public au prix de 3,50 euros l’unité. Les portions qui n’auront pas trouvé preneur seront remises à Linkee, spécialisée dans la redistribution des invendus alimentaires aux personnes en situation de précarité.

Avec cette performance gourmande réalisée au cœur de la Croix-Rousse, Thomas Dura ajoute une nouvelle ligne à son palmarès et offre à Lyon un record du monde aussi spectaculaire que savoureux.

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tarte aux pralines

5 commentaires
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LOUISE le 06/07/2026 à 08:52

Magnifique! Il a remporté le titre très prisé de "Cucu la Praline"! Et pendant ce temps Chinois et Américains préparent le monde de demain...

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marguerite duras le 06/07/2026 à 06:44
Alfred a écrit le 05/07/2026 à 19h25

Je l'ai goûté et franchement je regrette mes 3,5€

plus comestible que mes romans?

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Alfred le 05/07/2026 à 19:25

Je l'ai goûté et franchement je regrette mes 3,5€

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emlyon le 05/07/2026 à 17:23

grotesque

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Gabrielle Marie le 05/07/2026 à 16:54

Bravo Thomas,
Magnifique parcours , récompenses largement
Méritées.

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