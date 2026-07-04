Plus de 200 policiers mobilisés : vaste opération antidrogue dans un quartier de Villeurbanne

Les forces de l’ordre ont mené une vaste opération de sécurisation à Villeurbanne, dans le quartier des Buers.

Organisée du 23 au 25 juin dans le cadre du plan départemental de restauration de la sécurité du quotidien, cette intervention a permis le démantèlement du point de deal de l’impasse Millon, indique la préfecture du Rhône dans un communiqué publié ce samedi.

Au total, 217 agents ont participé à l’opération, dont 158 policiers nationaux ainsi que 21 agents des réseaux de transport public.

Les contrôles ont porté aussi bien sur les trafics de stupéfiants que sur les infractions routières et les transports en commun.

Au cours de l’opération, 156 personnes ont été contrôlées.

Le bilan communiqué par la préfecture fait état de 15 interpellations, 8 placements en garde à vue, une personne en situation irrégulière remise à la Police aux frontières. Mais aussi 14 infractions au Code de la route relevées, 5 véhicules placés en fourrière, ainsi que 11 verbalisations pour défaut de titre de transport et 4 amendes forfaitaires délictuelles, dont deux liées aux stupéfiants et deux à un défaut d’assurance.

Les forces de l’ordre ont également procédé à la saisie de près de 8 000 euros en espèces ainsi que d’une arme de catégorie D.

Le préfet du Rhône Étienne Guyot a salué l’action des services engagés, estimant que cette opération participe à la sécurisation du quotidien des habitants de Villeurbanne.