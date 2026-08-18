Lyon : en difficulté financière, Le Bouchon Alsacien appelle ses clients à l’aide

Le Bouchon Alsacien veut passer un cap difficile sans fermer prématurément ses portes.

Dans un message adressé à sa clientèle sur les réseaux sociaux, l’établissement lyonnais annonce rencontrer des difficultés financières quelques mois seulement après son ouverture, en septembre dernier.

Le restaurant, qui revendique l’esprit d’une winstub alsacienne transposé à Lyon, assure pourtant avoir bénéficié d’un "très bon accueil" depuis son lancement.

Des travaux plus coûteux et une fréquentation estivale en baisse

Selon les responsables du Bouchon Alsacien, plusieurs facteurs ont fragilisé l’établissement. Ils évoquent d’abord les investissements importants liés à une première année d’activité, mais aussi des surcoûts rencontrés lors des travaux d’ouverture.

La hausse des factures d’énergie et une fréquentation estivale "plus importante que prévu" à la baisse ont ensuite accentué les difficultés.

Dans ce contexte, les gérants rappellent avoir eux-mêmes demandé, en juin, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

"Nous souhaitons poursuivre notre activité en préservant les emplois et en pérennisant ce qui est avant tout une belle aventure humaine", expliquent-ils.

Une cagnotte pour sauver l'établissement

Malgré cette situation, Le Bouchon Alsacien précise continuer à fonctionner normalement dans le 6e arrondissement, avec la même équipe et la même carte.

Pour tenter de traverser cette période avant le retour d’une fréquentation plus importante, Fred et Jacky sollicitent désormais directement leur communauté.

Ils invitent ceux qui souhaitent les soutenir à venir déjeuner ou dîner au restaurant, mais ont également lancé une campagne de financement participatif avec un objectif de 6000 euros à récolter.

"Chaque réservation, chaque partage et chaque contribution, quelle qu'en soit l'importance, nous aident concrètement à franchir ce cap avant le retour de la haute saison", expliquent les responsables, qui espèrent pouvoir poursuivre durablement l’activité de l’établissement qui soufflera sa première bougie d'ici quelques semaines.